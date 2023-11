Recept: najbolj priljubljena juha na Češkem

Sestavine:

500 g krompirja

40 g masla

4 jedilne žlice moke

50 g sladkorja

pest suhih jurčkov

180 ml sladke smetane

3 jedilne žlice kisa

3 jedilne žlice nasekljanega kopra (brez stebel, le lističi)

700 ml goveje jušne osnove

sol in poper

4 trdo kuhana jajca

Postopek:

Suhe jurčke v posodi prelijte s pol litra vode in zavrite, nato zmanjšajte ogenj in pustite, da brbota 15 minut. Odstavite. V drugi posodi na zmernem ognju stopite maslo, nanj stresite moko in pražite eno minuto, da začne brbotati. Nato začnite postopoma prilivati jušno osnovo in pri tem ves čas mešajte. Prilijte še vodo, v kateri so se kuhali jurčki, te odcedite in hranite. Posolite in znova zavrite, nato zmanjšajte ogenj in pokrito kuhajte. Medtem olupite krompir, narežite ga na manjše kose in skupaj z jurčki stresite v juho. Kuhajte okoli 15 minut, da se krompir zmehča, nato juho odstavite, vanjo vlijte sladko smetano in dobro premešajte. Dodajte še kis, sladkor, mleti poper in nasekljan koper. Premešajte in poskusite, po potrebi dodajte sol ali sladkor, nato postrezite z razpolovljenim kuhanim jajcem, lahko pa tudi poširanim, če obvladate ta postopek.