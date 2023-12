Preprost recept za piškote, ki jih izrežete v poljubnih oblikah.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

40 dag moke

4 dag masla

8 dag sladkorja

10 dag medu

1 jajce

1/2 žličke cimeta

nastrgana limonina lupinica

4 žlice mleka

ščep sode bikarbone

Postopek:

Iz vseh sestavin zamesimo testo in ga dobro pregnetemo z rokami ali mešalnikom. Testo razvaljamo, ampak ne preveč na tanko. Iz testa izrežemo piškote po svojih željah. Naložimo jih v namaščen in pomokan pekač in jih pečemo 10–15 minut pri 160 stopinjah Celzija.