Sestavine:

3 večji krompirji ali 6 manjših

200 g majhnih testenin, kot so polžki

ocvirki z mastjo

1 večja čebula

sol

Postopek:

V večji posodi zavrite osoljeno vodo in skuhajte krompir z olupkom. Krompir kuhajte 20-30 minut, odvisno od sorte, nato ga olupite, pustite, da se malo ohladi, in ga na tanko narežite. V drugi, večji posodi, segrejete ocvirke z mastjo (ne smejo se zažgati) in nanje na tanko narežite še čebulo s ščepcem soli. Ko se čebula zmehča, dodajte narezan krompir.

Krompir na manjši temperaturi pražite kakšnih 15 minut. Med tem v večjem loncu zavrite osoljeno vodo in skuhajte testenine. Ko so kuhane, jih dobro odcedite. Pod posodo, v kateri pražite krompir, zvišajte temperaturo in primešajte kuhane testenine. Dobro premešajte, po želji potresite s parmezanom. Ko jed postrežete, jo lahko posujete s peteršiljem.

Grenadirmarš lahko pripravite tudi z dimljeno ali kranjsko klobaso, ki jo na koščke narezano dodajte k ocvirkom z mastjo.