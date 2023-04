RazŽARimo pomlad!

Topli spomladanski dnevi nas vabijo, da čim več časa preživimo na prostem, v družbi svojih dragih ter ob odlični hrani. Značilen vonj hrane, pripravljene na žaru, že preveva naše soseske in vzbuja tek. Povabite prijatelje in si privoščite prijetno druženje ob vrhunski hrani. Čudoviti topli dnevi omogočajo, da lahko tudi kosila in večerje pripravljate kar zunaj! Izberite kakovosten žar in praktične pripomočke ter začnite načrtovati zabavne piknike.

Kako izbrati pravi žar za vas?

Naj imamo na voljo velik vrt, teraso, mali balkon ali pa nam stanovanje omogoča le, da odpremo okno in podenj postavimo mizo – za vsako priložnost in za vsako situacijo se najde pravi žar! Za mnoge ljubitelje žara sta izbira pravega modela in načina peke ključnega pomena. Privrženci prave arome dimljenega mesa prisegajo na klasične žare na oglje, praktični uporabniki pa na plinske ali električne žare.

Klasični žari na oglje še vedno prednjačijo po priljubljenosti, zahvala pa gre predvsem nezmotljivemu dimljenemu okusu hrane. Sodobni modeli žarov na oglje so izdelani iz tehnološko naprednih lahkih materialov ter naprodaj s pospeševalniki gorenja. Žari na oglje sicer zahtevajo nekoliko več poznavanja in spretnosti pri uporabi ter vzdrževanju, vse to pa odtehtajo z značilnim okusom hrane.

Plinski žari so veliko preprostejši za uporabo, saj lahko primerno temperaturo za peko dosežemo že s pritiskom na gumb. Prav tako so kvalitetni plinski žari bolj ekonomični in uporabni skozi vse leto. Plinski žari ne oddajajo dima, kar je dobra novica za vse urbane uporabnike, ki s peko ne želijo motiti bližnjih sosedov.

Praktične prednosti plinskega žara

Plinski žar ne potrebuje dolgotrajne predpriprave žerjavice in s konstantnim vzdrževanjem plamena je primeren za uporabo tudi v hladnih mesecih, saj lažje vzdržujemo želeno temperaturo pečenja. Peka na plinskem žaru je enostavna, pa vendar omogoča, da hrana razvije vse nianse okusov, ki jih nezmotljivo povezujemo s peko na žaru. Okus karameliziranih, slastno popečenih jedi, ki jih ustvari peka na žaru, lahko tudi najboljši plinski žari še dopolnijo z dodatkom dimljene arome. Prednost plinskega žara je seveda tudi v enostavnosti vzdrževanja, saj nam ni treba skrbeti za odstranjevanje pepela, izognemo pa se tudi morebitnemu prašenju.

Plinski žar, ki omogoča gurmanske tehnike pečenja

Počasna peka na nizki temperaturi z dodatkom dima je ena od gurmanskih tehnik pečenja, ki je v zadnjih letih pridobila svoje zveste mojstre tudi pri nas. Obstaja veliko preprostih načinov, kako dodamo aromo dima, vsekakor pa žari znamke Napoleon žar to problematiko rešijo na zelo preprost in eleganten način. Nekateri modeli ponujajo integriran predal za lesne sekance, s pomočjo katerih boste svojim kulinaričnim mojstrovinam dodali posebno noto. Na voljo so tudi posebni košare in pladnji za pečenje zelenjave, podstavki za pokončno peko piščanca, kamni za peko pice in še in še. Plinski žari Napoleon so serijsko opremljeni s termometri, ki omogočajo enostaven nadzor nad temperaturo. Ko prižgemo gorilnike na plinskem žaru, bo ta v le nekaj trenutkih že dovolj ogret, da lahko začnemo s peko. Prav zato so plinski žari še posebej priljubljeni pri tistih, ki pečejo pogosto, tudi med tednom, ko ni veliko prostega časa in želijo s peko takoj začeti.

