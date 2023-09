Prvič izdelali užiten sladoled iz plastike #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi sladoled, pridobljen iz plastičnih odpadkov, nosi ime Guilty Flavours oziroma "okus, ki prinaša občutek krivde", z njim pa želi njegova avtorica, umetnica in oblikovalka Eleanora Ortolani, spodbuditi pogovor o prihodnosti hrane in globalnem onesnaženju s plastiko. Sprožiti želi razmislek o tem, kako dojemamo plastične odpadke, pa tudi o tem, kaj smo oziroma česa nismo pripravljeni pojesti, je pojasnila za Reuters.

Sladoled ima vaniljevo aromo, daje mu jo sintetična spojina vanilin, ki so jo znanstveniki univerze v Edinburghu pridobili iz odpadne plastike. Pri tem so uporabili bakterije in encime, ki imajo sposobnost prebavljanja polietilen tereftalata (PET), vrste plastike, iz katere je izdelana večina plastenk za enkratno uporabo. V procesu prebavljanja te spojine nastane nova, vanilin, ki ima značilno vaniljevo aromo.

Čeprav naj bi bil sladoled, ki ga je Eleanora Ortolani izdelala v sodelovanju z znanstveniki, povsem užiten, pa ga trenutno še ne dovolijo pojesti. Najprej mora prestati vse analize in preverjanja skladnosti s protokoli varne prehrane, kot je to zahtevano za vse prehrambne izdelke.

