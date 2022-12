Privoščite si vrhunsko gurmansko doživetje

Oglasno sporočilo

S čim (si) boste postregli danes? Poskusite nekaj resnično okusnega in vrhunske kakovosti – privoščite si nove kulinarične mojstrovine chefov z Michelinovo zvezdico! Poiščite jih v Sparu pod znamko SPAR PREMIUM.

Vrhunski chefi, vrhunske dobrote

Ni treba, da ste gurman, da bi uživali v specialitetah izpod rok najboljših kuharskih mojstrov. Izvrstni izdelki Michelinovih chefov, ki jih najdete pod Sparovo znamko SPAR PREMIUM, vas bodo navdušili v vsakem primeru! Chefi, ki so si prikuhali Michelinovo zvezdico, Gregor Vračko, Uroš Fakuč in Uroš Štefelin, svoje znanje, izkušnje in ustvarjalnost spretno vnašajo v svoje izdelke, ki si jih lahko privoščite v prazničnih dneh, ob posebnih priložnostih ali kar tako.

Novi premium okusi

Tudi tokrat mojstri okusov prijetno presenečajo z novimi izvrstnimi jedmi. Poskusite nove izdelke!

SPAR PREMIUM ravioli z lisičkami po receptu chefa Uroša Fakuča so polnjeni z aromatičnimi gobami lisičkami ter rahlim in bogatim kremastim polnilom iz rikote in albuminske skute. Izdelek je brez palmovega olja, kuhan pa bo v zgolj treh minutah.

Chef z Michelinovo zvezdico Uroš Fakuč je za Spar Premium pripravil raviole z lisičkami in raviole s šparglji.

SPAR PREMIUM ravioli s šparglji po receptu chefa Uroša Fakuča so pripravljeni z nadevom iz aromatičnih špargljev ter z rahlim in bogatim kremastim polnilom iz rikote in albuminske skute. Ne vsebujejo palmovega olja, skuhali pa jih boste v pičlih treh minutah.

SPAR PREMIUM chefov piščanec po receptu chefa Gregorja Vračka je polnjen z dimljeno panceto, brusnicami in kostanjem. Piščančje meso je pridobilo certifikat »Izbrana kakovost - Slovenija«, ponaša pa se s sočno sredico in hrustljavo skorjico. Izdelek je povsem preprost za pripravo, saj sta posoda in folija za peko že priloženi.

Uživajte v specialiteti Michelinovega chefa Gregorja vračka - polnjenem piščancu z dimljeno panceto, brusnicami in kostanjem.

SPAR PREMIUM namaz s prekajeno postrvjo in z olivami po receptu chefa Uroša Fakuča je pripravljen iz slovenske postrvi, pustega svežega sira in smetane. Izdelek je brez konzervansov in ojačevalcev okusa ter ne vsebuje palmovega olja.

Navdušila vas bo tudi SPAR PREMIUM marinirana svinjska krača chefa Uroša Štefelina, brez kože ter ročno pripravljena iz slovenskega svinjskega mesa. Njena posebnost je tudi ta, da je pripravljena po posebnem postopku sous vide. Gre za postopek, pri katerem vakuumirano meso počasi kuhamo pri nizki temperaturi (12 ur pri 72 °C), zaradi česar postane nežno, sočno in izjemno mehko. Priprava svinjske krače je povsem preprosta, postrežete pa jo lahko z različnimi prilogami.

Poskusite marinirano svinjsko kračo Spar Premium, pripravljeno po recepturi Michelinovega chefa Uroša Štefelina.

Privoščite si tudi vrhunsko SPAR PREMIUM krvavico chefa Gregorja Vračka, polnjeno s slovensko ajdovo kašo, slovenskim ješprenjem in koščki prekajenega mesa. Postrezite jo z zeljem ali repo.

Pestrost okusov, bogastvo idej

Mojstri okusov, chefi Gregor Vračko, Uroš Fakuč in Uroš Štefelin, poleg odličnih izdelkov objavljajo tudi zanimive recepte in mojstrske nasvete, kako lahko vrhunske jedi pripravite tudi sami. Za predjed ali kot prigrizek si lahko privoščite na primer kruhke sconi s čedarjem, bučnim namazom in kuhanim pršutom chefa Vračka, za nedeljsko kosilo pa nadevane telečje prsi chefa Štefelina.

V trgovinah SPAR in INTERSPAR poiščite in preizkusite tudi preostale izbrane izdelke SPAR Premium Michelinovih chefov. Naj se kulinarična dogodivščina začne!

