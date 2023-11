Prihajata Ljubljanska vinska pot in Slovenski festival vin!

Oglasno sporočilo

V času, ko se mošt spremeni v vino, se bo naša prestolnica prelevila v 20. Ljubljansko vinsko pot – Martinovanje v Ljubljani, tradicionalni dogodek, ki ga organizator Proevent pripravlja na martinovo soboto, natančneje 11. novembra, od 10. do 17. ure na ulicah in trgih starega mestnega jedra. Manj kot teden kasneje, natančneje 16. in 17. novembra, pa se bo od 16. do 21. ure v Cankarjevem domu v Ljubljani odvil še najpomembnejši vinski dogodek leta – 25. Slovenski festival vin. Obe prireditvi sta del November Gourmeja .

Vinska ponudba z vseh krajev Slovenije

Obiskovalci 20. Ljubljanske vinske poti se bodo lahko sprehodili po vinski poti, ki bo pravi preplet bogate vinske dediščine iz vse Slovenije. Duh trgatev bo obogaten s številnimi nastopi v živo, druženji ob vrhunski žlahtni kapljici in bogato kulinariko. Na vinski poti, ki se tokrat razprostira med več kot 85 stojnicami na Prešernovem trgu, Mestnem trgu, Stritarjevi ulici in Cankarjevem nabrežju, bo na voljo 70 domačih vrhunskih vinarjev z več kot 400 vinskimi vzorci in 16 kulinarikov.

Da bo dogajanje na Ljubljanski vinski poti tudi pravo kulturno doživetje, bodo poskrbeli številni nastopajoči iz Glasbene šole Bučar, Folklorne skupine Tine Rožanc, Folklorne skupine COF, plesne skupine Frajle iz Društva upokojencev Rakek, člani Pihalnega orkestra Kočevje skupaj z mažoretkami ter vinske kraljice, ki jih ne bo moč spregledati sredi dogajanja.

Kako poteka?

Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za okušanje vinskih vzorcev pa bodo kot plačilno sredstvo na voljo kuponi, ki jih bo moč kupiti na blagajnah vinske poti. Spominske kozarce za okušanje bo mogoče kupiti na blagajnah.

25. SLOVENSKI FESTIVAL VIN – 16. in 17. november 2023 Žlahten utrip vseh vinorodnih dežel Slovenije bodo vsi ljubitelji vina lahko okusili na že 25. izvedbi najprestižnejšega dogodka s področja kulture pitja vina – Slovenskem festivalu vin, ki bo tokrat potekal v Cankarjevem domu, natančneje v četrtek in petek, 16. in 17. novembra, od 16. do 21. ure. Vstopnice so že v prodaji.

Organizatorji festivala napovedujejo izjemno bogat festival, na katerem pričakujejo več kot 110 vinarjev vseh vinorodnih dežel Slovenije in veliko tujih z več kot 550 vinskimi vzorci ter številna kulinarična doživetja. Na dogodku bodo predstavljena tudi najbolje ocenjena vina z letošnjega strokovnega ocenjevanja vin, ki ga vodi prof. dr. Tatjana Košmerl. Razglasitev zmagovalcev bo potekala prvi dan festivala – 16. novembra ob 16. uri.

Za obiskovalce bodo na voljo tudi vodene vinske delavnice, ki jih ne gre zamuditi – spoznavanje najbolje ocenjenih vin z letošnjega ocenjevanja, delavnica spoznavanja sort vina v temi, delavnica vina in čokolade, delavnica slikanja z vinom in Masterclass delavnica, kjer boste spoznali svetovne smernice, ter nekaj novega iz Vipave – FOUCH.

Tudi vinarji se bodo lahko udeležili zanimive predstavitve. Po lanski uspešnici predstavitve izvoznih in prodajnih možnosti v ZD so se organizatorji odločili, da bodo na letošnjem festivalu vinarjem predstavili možnosti prodora v Anglijo.



Na dogodku, ki bo potekal v četrtek, 16. novembra, pred uradnim delom festivala, bo za vsa vprašanja na voljo Christopher Walkey, ustanovitelj Glass of Bubbly. Več na ljubljanskavinskapot.si in slovenskifestivalvin.si.

