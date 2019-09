Približuje se veliki finale Barcaffé Barista Cup z Jonasom

Oglasno sporočilo

V Barcaffé trening centru na Drogi Kolinski v Ljubljani (Kolinska ulica 1) bo v četrtek, 19. septembra od 12. ure dalje dišalo po kavi. V ustvarjanju z mlečno kremo se bo namreč pomerilo 9 mladih baristov iz Slovenije, Srbije in Hrvaške, ki so se na kvalifikacijskih tekmovanjih uvrstili v finale. Tekmovanja so se v celotni regiji zvrstila maja in junija, v četrtek pa Slovenija gosti finale. Zmagovalcu bo Barcaffè omogočil izobraževanje na eni izmed najprestižnejših šol za bariste v Trstu.

Obiskovalci boste lahko tekmovanje spremljali v prijetnem vzdušju in ob okusni skodelici kave, najpogumnejši pa se boste lahko preizkusili tudi v ustvarjanju z mlečno kremo. Tekmovanje bo ves čas spremljal legendarni Jonas, ki bo tudi sam preizkusil svojo umetniško žilico. Vas zanima, kako se bo odrezal?

Zahteve Barcaffèja po kakovosti kave so nadstandardne in poznane mnogim pridelovalcem in trgovcem s kavo . Kot vodilni proizvajalec na trgu si namreč prizadeva za stalen nadzor kakovosti, od izbire zrn surove kave pa vse do pakiranja. Zavedajo se, da za vsako skodelice kave stoji tudi znanje strokovnega barista, zato v ta namen organizirajo regionalno tekmovanje Barcaffè Barista Cup. S tem želijo opozoriti tudi na pomembnost izobraževanja baristov in razvoj te mlade, a obetavne stroke.

Slovenski finalisti Luka Pustavrh, Blaž Zakšek, Tjaša Rogelj z voditeljema Tanjo in Korijem.

Naročnik oglasnega sporočila je Droga Kolinska.