Prazničnih dilem je konec: tako pravilno postrežemo penino #VIDEO

Posebni dogodki, predvsem pa praznični konec decembra nas pogosto postavijo pred kulinarično dilemo: kako svoje jedi kombinirati z različnimi vini? V kakšnem trenutku je prav, da postrežem penino? Ali lahko penino postrežemo v vinskih kozarcih?

Po nasvet smo šli k sommelieru Robertu Puklavcu, ki nam je takoj porušil prvi mit o uporabi penine. "Penine v novejšem času postajajo vina, ki jih lahko uživamo ob različnih priložnostih. V preteklosti so jih uporabljali zgolj ob posebnih priložnostih, kot so poroka, slavnostni dogodki, slavnostne večerje in podobno. Zdaj so penine lažje dostopne večini ljubiteljev vina, zato jih najdemo v večini lokalov kot aperitiv, čedalje pogosteje pa jih postrežejo tudi ob druženju hrane in vina.

"Penino lahko postrežemo ob prihodu gostov kot aperitiv samostojno ali pa tudi ob prigrizku," pove Robert Puklavec, hišni sommelier v vinski kleti Puklavec Family Wines. "Običajno takrat penino postrežemo tako, da jo popijejo stoj." Ko so gostje zbrani, pa jih povabimo k mizi. Penino lahko potem ponudimo tudi ob hladni ali topli predjedi, pa tudi ob glavni jedi in sladici.

Kako izbrati pravo penino k našim jedem?

Da se bodo okusi na krožniku popolnoma zlili v eno pravo gurmansko celoto, moramo preudarno izbirati vrsto penine za posamezno jed.

Puklavec pravi, da na splošno velja pravilo, da se ob izbiri penine prilagodimo tako jedilniku kot tudi priložnosti, ko jo bomo postregli.

Če izbiramo penino za sproščeno druženje s prigrizkom, temu primerno prilagodimo tudi vrsto penine. Decembrski prigrizki pogosto vsebujejo sadje, zato izberemo penine, ki so podobnega okusa, torej takšne, ki vsebujejo več sladkorja: to so penine sauvignon, rose, penina sec ali muškatna penina, vse iz linije Jeruzalem Ormož.

Nekaj primerov izvrstnih kombinacij po mnenju Roberta Puklavca: Penina Brut: v Prekmurju je priljubljena kombinacija s črnim kruhom in zaseko. Penina sauvignon: ob kruhku z zeliščnim namazom in ob topli predjedi (rižota s šparglji). Penina rose: v večini primerov jo postrežemo ob rahlo dimljeni hrani (na primer dimljeni postrvi). Muškatna penina: odlično se spoji s sladkimi sladicami. Muškatne arome se ujamejo predvsem z jedmi s kokosom, na primer s palačinkami s kokosovim nadevom.

Tradicionalno penino vedno postrežemo v kozarcu z visoko in ozko čašo. So se pa različni modni trendi vmešali tudi v postrežbo penine, tako da naj vas ne čudi, če boste v gostilni penino dobili v širših kozarcih.

Tudi če doma nimate lepih kozarcev za penino, brez skrbi. Postrežete jo lahko tudi v kozarcih za belo vino, pomirja Puklavec. "V takšni čaši se sadni vonji še bolje zaznajo."

Naj izbira za polnoč Robert Puklavec je za letošnjo silvestrovo penino, s katero bo nazdravil novemu letu, izbral penino Brut.

Odlična praznična kombinacija: tatarski biftek in penina

Boste pripravljali silvestrsko pogostitev? Predlagamo tradicionalno kombinacijo, s katero boste večer začeli v velikem slogu. Goveji tatarski biftek in kozarec vrhunske penine Brut.

In katere sestavine odlikujejo slasten tatarski biftek? V restavraciji Rajh so nam razkrili, kako pripravijo svoj slasten tatarski biftek.

200 g govejega fileja (pljučna)

1 na fino narezana šalotka

1 na fino narezana kisla kumarica

1 čajna žlička gorčice Dijon

5 kapljic tabasca

1 čajna žlička sardelnega fileja (pasta)

1 čajna žlička peteršilja

sol

poper

4 velike žlice olivnega olja

1 rumenjak

