Pravo meso za božanske burgerje

Zorjeno meso, ki ima še posebej med mlajšimi jedci kultni status, odlikujejo mehkoba, sočnost in slasten okus. Tekstura zorjenega mesa je mehkejša od nezorjenega, po vonju pa nas spominja na oreščke in maslo.

Zakaj zorjeno?

Foto: Getty Images

Tako kot dobro vino in kakšni siri, tudi določeno meso s staranjem oplemenitimo. Z zorenjem izboljšamo mehkobo in aromo mesa. Gre za biokemični proces, pri katerem meso pridobi gastronomsko in jedilno kakovost. Naravno prisotni encimi v mesu razgradijo trše mišično in vezivno tkivo, da se meso potem v ustih kar stopi.

Zorjeno meso je zaščiteno pred vplivi okolja in je že pripravljeno za termično obdelavo, zato ga ni treba dodatno marinirati v olju. Takšno meso ne vsebuje dodatnih maščob in ga hitreje pripravimo, pri tem pa ne potrebujemo dodatnih encimov, ki meso zmehčajo.

Zorimo večje kose svežega mesa z malo vezivnega tkiva in z več maščobe, na voljo pa so tudi burgerji iz zorjenih kosov mesa.

Miza na pikniku se vedno šibi od dobrot in zakaj ne bi bile te slovenske! V nakupovalno košarico dodajte domače slovensko sadje in zelenjavo, pa nekaj odličnega sira za žar in jogurtov za prelive. Odlično se bodo podali k na žaru pripravljenim burgerjem iz 100% uležane slovenske govedine, izbranim kosom svinjskega mesa pigi iz Prekmurja ter pečenim perutničkam s slovenskih kmetij. Ne pozabite na osvežitev. Kaj pa sladica? Odlična jogurtova strjenka s sezonskim sadjem ali izbrani sladoledi iz mleka naših kmetij.

Ni poletja brez burgerja

Foto: Getty Images

Šele, ko v poletni vročini ugriznemo v prvi sočni burger, lahko rečemo, da smo uradno odprli gurmansko poletno sezono. Za lažjo odločitev, kakšen burger bi pripravili, ponujamo tri recepte, ki vas bodo navdušili:

Klasični burger

Sestavine za 1 osebo:

burger štručka

1–2 rdeči čebuli

2 kocki masla

žlica viskija

3 rezine sira brie

majoneza

rukola



Priprava:

Rdečo čebulo narežemo na trakce in prepražimo na ogreti ponvi. Solimo in dodamo sladkor. Ko se ta stopi, zalijemo z viskijem. Ko alkohol izpari in se tekočina zgosti, ponev umaknemo z ognja. Na žaru, ogretem na 200 stopinj, popečemo burger polpet. Ko polpet prvič obrnemo, ga posolimo in dodamo tri rezine sira brie. Pečemo do notranje temperature 56–58 stopinj. Medtem popečemo burger stručke. Na spodnji del štručke namažemo majonezo in dodamo rukolo. Nato sledi meso s sirom in na koncu še karamelizirana čebula ter zgornji del burger štručke.

Dvakrat pečeni burger

Sestavine za 1 osebo:

maslena burger štručka

polnozrnata gorčica

hrenov namaz

pečena slanina

paradižnik

sir čedar



Priprava:

Na ogretem žaru na plošči popečemo goveji polpet, dve minuti z ene strani, nato obrnemo, posolimo, dodamo rezino sira čedar in pečemo še dve minuti. Ta čas na hitro popečemo še rezine slanine in burger štručko. Za omako zmešamo polnozrnato gorčico in hrenov namaz. Nato sestavimo burger: na spodnji del štručke namažemo omako, dodamo polpet s sirom in rezine slanine. Burger prerežemo, in ker je znotraj še popolnoma surov, za dodaten sloj karamelizacije na rešetki popečemo še prerezani polovici burgerja.

Poletni burger

Sestavine za 1 osebo:

2 žlici kečapa

1 žlico gorčice

sok 1 limone

1 list solate

2 rezini paradižnika

3 rezine kumare

burger štručko

sol

2 rezini sira čedar



Priprava:

Na ogreto žar ploščo položimo burger polpet in pečemo na srednji temperaturi. Medtem popečemo še prerezano burger štručko. Za omako zmešamo kečap, gorčico, limonin sok in ščepec soli. Burger polpet po treh minutah obrnemo, posolimo in dodamo sir. Pečemo še 2–3 minute. Nato sestavimo burger. Na spodnjo polovico burger štručke namažemo omako, nato dodamo solato in paradižnik, meso s sirom ter rezine sveže kumare.