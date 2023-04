Popolna skodelica kave s Philips LatteGo

Oglasno sporočilo

Prejšnji teden so pri Philipsu organizirali zanimivo delavnico s kavnimi aparati Philips LatteGo . Na delavnici je mladi barista Luka Banovič predstavil pravilno pripravo kave in razkril nekaj trikov za popoln espresso. Udeleženci so lahko preizkusili kavne aparate Philips LatteGo , s katerimi je popolna skodelica kave zgolj en dotik stran.

Barista Luka Banovič je razkril nekaj trikov za popolno skodelico kave. Foto: Philips

Luka je začel z osnovami, ki so pomembne pri pripravi kave. Poudaril je, kako pomembno je uporabiti sveže mleta kavna zrna in kakovostno vodo. Predstavil je razliko med specialno in komercialno kavo ter poudaril pomen pravilne uporabe mleka. Udeleženci delavnice so lahko preizkusili preprosto pripravo kave s kavnimi aparati Philips LatteGo in uživali v 12 kavnih napitkih, ki so jih pripravili s Philipsovimi kavnimi aparati.

Skrivnost priprave popolne skodelice espressa

Kljub pomembni vlogi priprave popolne skodelice kave je espresso pravzaprav zelo preprost napitek, ki je sestavljen iz dveh preprostih sestavin - zelo drobno mlete kave in vroče vode. Pri pripravi espressa je ključnega pomena visok pritisk (devet barov), ki naredi espresso gost in kremast. Espresso je sicer kratek in koncentriran napitek, ki ima resnično močan okus, zato se najpogosteje uživa v kombinaciji s spenjenim mlekom, če niste naklonjeni grenkim okusom.

Gregor Kirsch preizkuša različne vrste espressa. Foto: Philips

Razmerje med kavo in vodo

Pri pripravi popolnega espressa običajno sledimo razmerju 1 : 2 oz. 1 : 2,5 (kava : voda). Razmerje med kavo in vodo je zelo pomembno, saj je prekratek espresso (če bi uporabili razmerje 1 : 1) preveč agresiven in kiselkast, po drugi strani pa ne smemo uporabiti več vode, saj bo espresso voden in grenak.

Pravilna uporaba mleka

Za mnoge sta kava in mleko kot jin in jang - sestavini, ki se medsebojno dopolnjujeta.

Da pa je ta celota res popolna, pri tem:

● pazimo, da mleko ne prevlada nad okusom kave,

● posegamo po mleku z večjim deležem beljakovin,

● segrevamo mleko na približno 60 stopinjah,

● za penjenje uporabimo ohlajeno mleko.

Pri kavnih aparatih Philips LatteGo bo sistem za penjenje mleka LatteGo poskrbel za svilnato mlečno peno. Uživajte v svilnato gladkem kapučinu, tudi s svojimi najljubšimi rastlinskimi nadomestki mleka. Zahvaljujoč tehnologiji ciklonskega penjenja aparat LatteGo iz različnih vrst mleka in rastlinskih nadomestkov s pravo količino maščobe in beljakovin naredi plast najboljše goste pene. Je idealna rešitev za vse, ki si želijo uživati v popolnih mlečnih napitkih kar doma, brez zapletene in zamudne priprave.

Pri pripravi kave je pomembna tudi pravilna uporaba mleka. Foto: Philips

Specialna kava proti komercialni kavi

Specialna kava (t. i. speciality kava) predstavlja pravo kavno mojstrovino, saj dosega najvišje ocene na 100-točkovni lestvici, pri čemer mora kava doseči vsaj 80 točk. Ta posebna kava je običajno pridelana na visokih nadmorskih višinah, kjer ji kmetje posvečajo veliko pozornosti, pogosto pa se prodaja neposredno pražarnam, kar zagotavlja svežino in najboljši okus.

Specialna kava se razlikuje od komercialne kave po svoji višji kakovosti – že če primerjamo zrna, so razlike takoj opazne:

● so lepše oblike,

● imajo konsistentno velikost,

● so bolj enakomerno pražena,

● so bolj nežno obarvana in svetlejša.

Na drugi strani z oznako commercial oziroma komercialna kava označujemo kavo na blagovnem trgu, znanem tudi kot trg C. V kavnih mešanicah, ki so nam tudi v Sloveniji zelo dobro poznane, prevladujejo predvsem zrna nižje nadmorske višine (Brazilija in Vietnam), poleg tega so zrna veliko bolj pražena, kar v skodelici kave lahko pušča grenak okus.

Ste vedeli, da je kava v resnici sadje? Tista mala rjava zrna, ki jih poznamo in obožujemo, so pravzaprav semena oziroma peške kavne češnje. Ko češnja dozori, se peške ločijo od lupine, sledita pa procesiranje in praženje kavnih zrn.

Uporaba kavnega aparata Philips LatteGo

Na koncu so imeli udeleženci priložnost okusiti odličen espresso in različne kavne napitke, ki so jih pripravili s kavnimi aparati Philips LatteGo pod Lukovim vodstvom. Udeleženci delavnice so bili navdušeni nad znanjem, ki so ga pridobili, in nad aparatom Philips LatteGo, ki omogoča pripravo odličnih kavnih napitkov kar doma.

Udeleženci delavnice so lahko preizkusili kavne aparate Philips LatteGo. Foto: Philips

Foto: Philips S kavnim aparatom Philips LatteGo serije 5400 lahko pripravite 12 vrst kavnih napitkov

Vsakič, ko si zaželite kavo, lahko izbirate, ali boste dodali popolno svilnato mlečno peno. Aparat deluje z vsemi vrstami mleka in rastlinskimi napitki, zato je primeren tudi za ljudi, ki so intolerantni na laktozo. Funkcija Extra shot bo vaš espresso naredila bolj močen, hkrati pa dopušča tudi nastavitev grobosti mletja s keramičnim mlinčkom. Nastavljivi 100-odstotno keramični mlinčki imajo 12 nastavitev za natančno mletje svežih kavnih zrn, od grobe do izjemno fine. Ko izberete stopnjo mletja, izberete tudi intenzivnost kave. Za popolno aromo in peno je zaslužen sistem AromaExtract, ki zagotavlja idealno temperaturo priprave napitkov.

