Popoln valentinov zmenek na Salonu penečih vin

7. Salon penečih vin Ljubljana, vabi na valentinovo, v petek, 14. februarja 2020, med 15. in 21. uro, na popoln valentinov zmenek. Salon bo tudi letos lociran v srcu prestolnice - v Hotelu Slon, ki nudi odlične pogoje za predstavljanje penečih vin na najvišjem nivoju in je obenem atraktiven in zanimiv za (domače in tuje) obiskovalce.

Na salonu, ki odpira sezono dogajanj na ljubljanski vinski sceni v tem letu, se bo predstavilo 40 vinarjev, z več kot 120 penečimi vini. Del salona bo tudi tokrat namenjen ponudbi izbrane kulinarike, ki se odlično družij s penečimi vini in za katero bodo poskrbeli v hotelu Slon. Sestavni del salona bosta tudi dve vodeni degustaciji in veliko mednarodno ocenjevanje penečih vin.

RAZSTAVLJAVCI: https://www.salonofsparklingwines.eu/ljubljana

KOORDINATE Datum: petek, 14. februar 2020 Delovni čas: med 15. in 21. uro Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana Cena vstopnice: 25 eur, 20 eur za študente (omejena količina), 45 eur za pare Prodaja vstopnic: Eventim (predprodaja), recepcija salona (na dan prireditve) Vstopnice: TUKAJ.



SALONSKI DELAVNICI

16:30 Kruh in (peneče) vino

Vodi: dr. Nina Levičnik, sommelierka

Skozi njuno tisočletno zgodovino sta kruh in vino stkala vez, ki pooseblja prvinskost na eni strani in mističnost na drugi. Na delavnici bomo skozi degustacijo štirih parov kruhov in penečih se vin poizkušali razvozljati njuno povezavo. Med pari bomo izbrali tistega, kjer se kruh najlepše poroči z vinom, če se izrazimo po sommeliersko. Mogoče bomo našli tudi par, kateremu bomo priporočil ločitev, morda pa se bomo zaljubili le v polovico para. Vse štiri variacije na temo kruha bodo pripravljene z drožmi, ekološko moko, brez umetnih dodatkov in z idejo, da se kar najlepše povežejo z izbranimi penečimi vini salonskih vinarjev.

18:30 Slovenija & Hrvaška – prijateljstvo v kozarcu mehurčkov

Vodita: Dušan Brejc, enolog inpredsednik ocenjevalne komisije

prof. Marija Vukelić, direktorica Salona pjenušavih vina Zagreb

Četrto leto zapored organiziramo dva salona, v dveh prestolnicah, dva peneča se svetova, ki se združita na ocenjevanju v želji, da pokažeta najboljše, kar imata, in dokažeta, da se kvaliteta penečih vin vztrajno dviguje. Na vodeni degustaciji bosta predsednik ocenjevalne komisije in direktorica zagrebškega salona predstavila tri najboljša slovenska in tri najboljša hrvaška peneča se vina – skupno šest, od tega štiri bela in dva rosé.

Udeležba na delavnici je možna s kupljeno vstopnico za salon. Obvezna je rezervacija mest na nina@geniuslocidesign.eu

MEDNARODNO OCENJEVANJE

Število penečih vin in število vinarjev, ki imajo v svojem portfelju peneča se vina, se v zadnjih letih vztrajno povečuje, zato smo se lani odločili, da dosedanji model ocenjevanja nadgradimo tako, da omogočimo udeležbo na ocenjevanju vsem vinarjem, tudi tistim, ki se ne bodo predstavili na nobenem od salonov. V letošnjem letu pa smo prisluhnili vinarjem, ki so si želeli rezultatov ocenjevanja prej – v decembru, da bi jih (v primeru dobrih uvrstitev) lahko uporabili v marketinške namene. Zato smo ocenjevanje organizirali že v začetku decembra, tokrat prvič v Zagrebu.

O ocenjevanju: - Datum: ponedeljek, 9. december 2019 - Kraj: Hotel Dubrovnk, Zagreb, Hrvaška - Število vzorcev: 83 - Predsednika ocenjevalne komisije enologa: Ivana Nemet (hr) in Dušan Brejc (slo) - Vina sta ocenjevali dve sedemčlanski, mednarodni komisiji sestavljeni iz: vinarjev, enologov, sommelierjev, degustatorjev, vinskih novinarjev, ...

Rezultati ocenjevanja so dvo-nivojski, kar pomeni, bomo podelili dve vrsti priznanj: salonska priznanja – za uvrstitev v sklopu posameznega salona; velika priznanja mreže – za skupno, generalno uvrstitev.

REZULTATI MREŽE: https://www.salonofsparklingwines.eu/competition

Najvišje ocenjena vina 7. Salona penečih vin Ljubljana

Bela, peneča vina:

Istenič, Prestige extra brut, 2013, Bizeljsko, Slovenija Zlati grič, Penina vintage, 2011, Štajerska Slovenija, Slovenija Vina Kauran, Muscat, brut, 2010, Štajerska Slovenija, Slovenija

Rosé peneča vina:

Vino Kozinc, Penina Joker Zara, brut, 2016, Dolenjska, Slovenija Vipava 1894, Penina rosé, brut, 2017, Vipavska dolina, Slovenija Čarga | Since 1767, Donna Regina Brut Rosé, brut, 2016, Brda, Slovenija

