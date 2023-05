Pivoljubci izbrali najboljše slovensko pivo #foto

Od leve proti desni: Boštjan Štrajhar, predstavniki nagrajenih mikropivovarn: Turistične kmetije in pivovarne Flajs, Savinjske pivovarne Clef, Domačije in pivovarne Haler – Olimje ter župan Občine Žalec Janko Kos

Od leve proti desni: Boštjan Štrajhar, predstavniki nagrajenih mikropivovarn: Turistične kmetije in pivovarne Flajs, Savinjske pivovarne Clef, Domačije in pivovarne Haler – Olimje ter župan Občine Žalec Janko Kos Foto: Bina Plaznik

Preteklo soboto so v Žalcu podelili nagrado za naj pivo Slovenije leta 2023. Slavilo je zeleno pivo s konopljo Domačije in pivovarne Haler – Olimje, ki je bilo izbrano tudi za ambasadorjevo pivo Fontane piv Zeleno zlato.

Na drugem in tretjem mestu sta pristali dve domači, lokalni mikropivovarni – Turistična kmetija in pivovarna Flajs s Štangarjem, pale ale, ter Savinjska pivovarna Clef s pivom MI2, pale ale. Najboljša piva so izbrali na družbenem omrežju Facebook.

"Gre za več kot le okusno pivo"

Organizatorji dogodka ZKŠT Žalec so ob naznanitvi zmagovalca zapisali, da gre pri izboru "za več kot le okusno pivo". "Gre za strast, ki jo pivovarji vlagajo v svoje izdelke. Vsak pivovar je pripovedovalec zgodb, ki se odraža v edinstvenih receptih in pristopu k pivovarstvu. Zgodbe pivovarjev so tiste, ki dajejo pivom dušo in poseben čar, ki jih ločujejo od množice," so poudarili.

Prvi izbor Naj piva Slovenije so sicer pripravili leta 2020, ko so se gostinski lokali zaradi pandemije znašli v težkem položaju, pivovarji pa so imeli na tisoče litrov vrhunskega piva, ki ga niso mogli prodati.

