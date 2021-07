Osvežite se z novimi poletnimi okusi Fructal malinada in limonada

Oglasno sporočilo

Gre za nova atraktivna, poletna okusa, ki so ju v Fructalu ustvarili v sodelovanju z naravo. Fructal Classic malinada je okusna in osvežilna pijača z okusom maline, limonada pa osvežilna pijača iz pomaranč in limon z dodanim vitaminom C in pridihom bezga, ki nas spominja na sokove, ki so nam jih babice pripravljale v poletnih dneh.

Pred nami so še pregovorno najbolj vroči poletni dnevi, zato v teh vročih dneh za pravo osvežitev poskusite limonado in malinado!

Naročnik oglasne vsebine je FRUCTAL D.O.O.