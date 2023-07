Sestavine:

1 skodelica vode

2 jedilni žlici limoninega soka

4 čajne žličke sladkorja

1 manjša rezina lubenice

Postopek:

Lubenico očistite morebitnih koščic, odrežite lupino in narežite na kocke ter stresite v mešalnik. Prilijte vodo in limonin sok, dodajte sladkor in zmešajte, da dobite gladko zmes. Natočite v kozarec z ledom. Če želite bistrejšo tekočino, precedite skozi gazo in cedilo.

