Če to poletje iščete popolno pijačo, bodisi ob bazenu, na plaži, pikniku ali v hribih, boste z napitki, ki osvežijo in vam hkrati pomagajo, da pridete malo k sebi, dobili točno to, kar potrebujete. To poletje je tu nekaj za vsako razpoloženje, za vsako zabavo in kakršnekoli počitnice. Proslavite vrnitev toplega poletja in sonca s pijačami , ki bodo nepogrešljiv spremljevalec v teh vročih dneh.

Od zabave na plaži do zaslužene osvežitve na vrhu hriba

Foto: Shutterstock

Poleti, ko temperature dosežejo svoj višek, je še posebej pomembno, da poskrbimo za ustrezno hidracijo. Visoke temperature in povečana telesna aktivnost lahko hitro privedejo do dehidracije, kar negativno vpliva na počutje, energijo in naše zdravje.

Optimalna hidracija pomaga uravnavati telesno temperaturo, podpira delovanje organov, izboljšuje prebavo in vzdržuje zdravo kožo. Medtem pa pomanjkanje tekočine v telesu lahko povzroči glavobole, utrujenost, suho kožo ali celo omedlevico. Zato je še kako pomembno, da redno pijemo skozi ves dan, ne le, ko smo žejni.

Nepogrešljiv spremljevalec v teh vročih dneh so vitaminske vode Cedevita, ki se letos predstavljajo z dvema novima okusoma, Body&mind (limona in robida) ter Focus (limeta in limonska trava).



Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O. Ne glede na to, ali se pripravljate na dolge poletne dni na plaži ali pa na sproščene večere doma, vitaminska voda Cedevita zagotovi svežino in energijo, ki jo potrebujete. Poleg vode vsebuje tudi vitamine, ki prispevajo k splošnemu dobremu počutju. Okusne kombinacije limone in robide ter limete in limonske trave vas bodo spodbudile, da pijete več in tako ostanete sveži ter polni energije v vsakem trenutku.

Na dogodku v Ljubljani, kjer so se pridružili tako strokovnjaki in znane osebnosti, je Cedevita predstavila oba nova okusa. O vplivu vode in vitaminov na organizem in kožo je spregovorila doktorica dermatovenerologije Nika Jurišević Dolinar: "Uživanje vode je ključno za zdravje in videz naše kože iz več razlogov: Voda poskrbi za hidracijo kože. Ko je koža dobro hidrirana, je videti bolj gladka, prožna in mlajša. Dehidracija lahko povzroči suhost, luščenje in poveča vidnost drobnih linij in gub. Voda prav tako pomaga pri odstranjevanju toksinov iz telesa. Redno pitje vode podpira delovanje ledvic in jeter, ki so odgovorni za izločanje strupov. Manj toksinov v telesu lahko pomeni čistejšo in bolj sijočo kožo. Zadostna količina vode pomaga izboljšati krvni obtok, kar zagotavlja, da koža prejme potrebna hranila in kisik. To spodbuja obnovo celic in pomaga pri vzdrževanju zdravega tena kože. Voda igra ključno vlogo pri vzdrževanju elastičnosti kože. Kolagen, ki je bistven za čvrstost in elastičnost kože, potrebuje vodo za optimalno delovanje. Dovolj vode lahko pomaga doseči naravni sijaj kože, saj hidracija spodbuja bolj zdravo in sijočo kožo. Dehidracija pogosto povzroči, da koža izgleda utrujena in brez sijaja."

Zakaj je vitaminska voda Cedevita najboljša poletna izbira?

Cedevita vitaminska voda je nizkokalorična, negazirana pijača, bogata z vitamini, ki jih potrebujete za dobro počutje. Vsak okus ima svoje unikatno ime, ki pove vse:

Že poznanim okusom sta se pridružili novi vitaminski vodi Body&mind ter Focus. Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.

Energising (limona in ananas): za poživitev in energijo.

Feel Good (pomaranča in papaja): za dobro počutje.

Relaxing (limona in granatno jabolko): za sprostitev.

Body&mind (limona in robida): za uravnoteženje telesa in duha.

Focus (limeta in limonska trava): za boljšo koncentracijo.

Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O. Ujemite svoj stil z ekskluzivnim merchom Poleg novih okusov vitaminske vode so na dogodku predstavili tudi novo kolekcijo oblačil in dodatkov v barvah različnih okusov Cedevite. Obiščite njihovo spletno stran in se potegujte za ekskluzivna, personalizirana oblačila, tako da izberete svoj slogan in dopolnite fraze. #Povejtakokotje

Z dodatki sadja, ledu in slamice se vitaminska voda spremeni v koktajl za vsako priložnost

Vitaminska voda Cedevita je odlična izbira za vsak poletni dan. S svojimi inovativnimi okusi in bogato vitaminsko sestavo poskrbi za osvežitev in energijo, ki ju potrebujete.

Foto: Shutterstock

S kreativnimi načini postrežbe pa lahko še bolj navdušite svoje goste: