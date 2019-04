Odlična slovenska osvežitev te pomladi

Za žejo, okusno razvajanje in za vse ljubitelje slovenskih jabolk – to je sok, ki bo nedvomno zaznamoval to pomlad.

V Fructalu nadaljujejo uspešno zgodbo Vipavske breskve, kjer so v sodelovanju s pridelovalci razvili izdelek, ki je narejen izključno iz breskev, ki prihajajo iz Vipavske doline. To uspešno zgodbo so zdaj nadgradili tudi s slovenskimi jabolki. Nastal je proizvod Fructal Superior, narejen izključno iz slovenskih jabolk. Gre za iztisnjen sok, ki ni filtriran in zagotavlja bogato aromo in okus, ki smo ga že skoraj pozabili.

Z drevesa v vaš kozarec

Fructal je želel svojim kupcem približati sočen okus slovenskih jabolk tudi v svojem novem soku. V ta namen je odkupil 2.300 ton jabolk izključno od slovenskih pridelovalcev, večinoma z Dolenjske. Jabolka so različnih sort, kar daje Fructalovemu izdelku prav poseben okus. Pomembno je poudariti, da so ta zrela, zdrava in sveža, kar pomeni, da jih takoj po pobiranju pripeljejo v Fructal, kjer jih še enkrat preberejo in izberejo najboljše.

Poleg slastne arome pa sok Fructal Superior odlikuje motnost, s tem so želeli ohraniti prvinskost in naravnost iztisnjenega jabolčnega soka. Rezultat je enkraten in navdušujoč, saj nas prav vsak požirek popelje nazaj v otroštvo ali v čase brezskrbnega druženja v krogu najbližjih. To je sok pristne domačnosti.

Fructal je s svojimi izdelki Superior dosegel tisto, kar potrošniki iščejo – ponudil je izdelek, ki je vreden zaupanja in ki zagotavlja pristno mešanico tradicije v sodobni preobleki. Gre za izdelke, ki so v popolni harmoniji z našim življenjskim slogom – ne predstavljajo le zelo okusnega načina za potešitev žeje, ampak so lahko tudi hitra rešitev, ko sredi dneva ob vrhuncu utrujenosti potrebujemo malo elana ali požirek čiste vitalnosti duha.

Uživanje stoodstotnih sokov Fructal Superior predstavlja hranljivo in osvežujočo razvado. Zdrav življenjski slog in iskanje naravnih sestavin in izdelkov sta težnja večine izmed nas, prav zato so stoodstotni sokovi Fructal Superior tako priljubljeni med potrošniki vseh starosti.

Razvajajte se z odličnimi sokovi

Potrebujete osvežujoč kozarec odličnega soka, ki vas bo prebudil iz zimskega spanja? Naredite požirek stoodstotnega soka Fructal iz slovenskih jabolk in dovolite, da vas vsak požirek posebej odpelje do svojega izvora – zelenega nasada jablan in domačnosti slovenskega podeželja.