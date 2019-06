Odličen sladoled, ki se mu ne boste mogli upreti

Sinonim poletja? Če odmislimo ležerna oblačila, morje in sončna očala, je odgovor nedvomno samo en: sladoled ! Preverite, zakaj je prav sladoled tista prava rešitev, s katero boste z nasmeškom pomahali pasji vročini.

Poletno sladkanje številka ena je sladoled, ki vam že ob prvem stiku z vašimi brbončicami prikliče prijetne osvežujoče spomine, vam poboža dušo in poteši tisto neobvladljivo željo po sladkem.

Na sprehodu po mestu, na domači terasi, na plaži ob šumenju morja ali pa celo na vrhu gore v kakšni planinski koči. Sladoled je nepogrešljiv dodatek poletju, je tisti del dneva, ko si lahko vzamemo nekaj minut zase in si tako pričaramo popolno ohladitev – brez klime, ventilatorjev in iskanja najboljše sence.

Sladoled je več kot samo to: ste vedeli, da vaš najljubši okus pove tudi nekaj o vaši osebnosti?

ČOKOLADA: sladoled z okusom čokolade obožujejo privlačni osvajalci, ki obožujejo provokacije, so bolj živahne narave in se zelo radi spuščajo v dramatične situacije.

STRACCIATELLA: za ljubitelje stracciatelle pravijo, da so ambiciozni in nekoliko vizionarski. V ospredju je njihova karizma, s katero znajo privabiti veliko poslušalcev in oboževalcev.

JAGODA: na splošno velja, da naj bi vsi ljubitelji sadnih sladoledov bili bolj analitični in samozavestni, predvsem pri svojih odločitvah. Pogosto so po naravi nekoliko črnogledi.

PISTACIJA: to je izbira tistih, ki se v življenju znajdejo v različnih situacijah, so zviti, pametni in iznajdljivi.

OREH: izberejo ga tisti, ki so zelo radi v središču pozornosti, hkrati pa veljajo za zelo ljubeče osebnosti, ki vam bodo znale dati dovolj pozornosti.

VANILJA: ljubitelji vanilje so največji idealisti, ki svoje odločitve po navadi sprejmejo precej impulzivno.

Po osvežitev v Mercator: odkrijte barvitost okusov Gelatissimo

Ste že pogledali v zamrzovalnike in opazili nove, poletne in pisane embalaže sladoledov? Gre za najbolj kul sladolede ta hip. Slastni, okusni in kar je še najpomembnejše: brez umetnih barvil!

Sladoledi Gelatissimo bodo nedvomno zaznamovali vaše poletje – izbirate lahko med številnimi osvežujočimi okusi, prav takšnimi, ki se bodo konec koncev najbolj podali vašemu trenutnemu počutju.

Za velike zabave, ali manjše prigrizke: sladolede Gelatissimo lahko okušate kar iz velikih banjic ali v obliki korneta in lučke.

Vsi so kremnega okusa, iz kakovostnih sestavin, predvsem pa so vsi izdelani v Sloveniji. Da, tudi v Sloveniji imamo prave sladoledne mojstre.

Zmagovalni okusi iz banjice Sladoled iz banjice je lahko pravo izhodišče številnih zabav – potrebujete samo celo linijo sladoledov v banjici Gelatissimo in dovolj žlic, s katerimi bodo vsi povabljenci iskali svoj najljubši del sladoleda. In kateri so tisti okusi, brez katerih si tega poletja ne boste znali več predstavljati? Gelatissimo oreh, jagoda, stracciatella in za tiste, ki se težko odločate, kateri okus vam je najbližji, je Gelatissimo poskrbel za dva zmagovalna tria: jagoda, čokolada in vanilja ali pistacija, vanilja in oreh.