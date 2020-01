Odkrijte pravo italijansko kavo z Nespresso Ispirazione Italiana

Oglasno sporočilo

Nespresso predstavlja Ispirazione Italiana , intenzivno linijo kav. S tem predstavljamo tudi dve novi mešanici, ki bosta obogatili trenutno linijo intenzivnih kav espresso in ristretto. To zbirko sedmih mešanic kave je navdihnila kultura in tradicija pitja kave italijanskih mest: Rim (Roma), Firence (Firenze), Palermo, Neapelj (Napoli), Genova in Benetke (Venezia).

Zgodba z mešanicami

Italija je v samem srcu Nespressovega DNK. Zgodba Nespressa se je začela pred več kot 30 leti s preprosto, a revolucionarno idejo, ki jo je navdihnil kavni aparat, ki ga je izumil Italijan Luigi Bezzera leta 1905. Z njim je želel vsakemu ponuditi možnost, da si lahko pripravi popolno skodelico espresso kave, kot pravi barista v Italiji. Danes se več kot 75 odstotkov kave v Italiji popije doma, kar je postalo velik del italijanske kulture. S to linijo Nespresso svojim uporabnikom prinaša bogatost italijanske kavne obrti, navdihnjene iz raznolikosti italijanskih mest. Linija Ispirazione Italiana želi ustvariti kave espresso in ristretto, kakršne ljubitelji kave lahko uživajo v Italiji in so rezultat kreativnosti in znanja strokovnjakov praženja kave iz vseh regij Italije.

Ispirazione Italiana želi ljubitelje kave popeljati na Nespresso popotovanje po Italiji, na katerem lahko sami odkrijejo te intenzivne kavne arome. Nespresso izbor kav in njihova imena se razvijajo, da boljše predstavljajo strokovno znanje posameznih regij Italije, od katerih so bile navdihnjene.

Vsaka kava je skrbno izdelana in pooseblja bistvo mesta, ki je služilo kot navdih za to kavo. Naj bo to vpliv začimb severne Afrike v Palermu ali globoka, bogata zgodovina Rima – to so lokalne posebnosti, zaradi katerih je ta linija kav pravi užitek.

Ispirazione Napoli

Globoko ukoreninjen kavni ritual z ulic Neaplja je navdihnil naš način temnega praženja, ki mojstrsko razvije kavo do te visoke stopnje intenzivnosti. Ta mešanica kave je začinjena z malo Robuste. Rezultat je žametna, kremna skodelica s posebno gostim telesom in prijetnim, grenkim pookusom. Poklon znanju praženja italijanske prestolnice kave.

Ispirazione Venezia

Benetke imajo dolgo zgodovino uvažanja kave z vsega sveta in strokovnega praženja, da bi uravnovesili njihove raznolikosti. Muza naše skodelice: delikatno aromatična, vsi elementi uravnovešeni v harmoniji, karamelne note in polno telo.

Ispirazione Ristretto Italiano

Kapljica bogatega okusa: bistvo italijanske kulture pitja kave. Ta mešanica je bila navdihnjena iz ambasadorja vseh italijanskih kav, ristretta. Nismo želeli posnemati, ampak ustvariti našo popolno verzijo. Dolgo praženje za telo, kratko praženje za sadne note - ta kava je kombinacija vsega, kar smo odkrili v tej italijanski skodelici.

Na voljo tudi v brezkofeinski različici.

Ispirazione Firenze Arpeggio

Ta izvrstna mešanica je pravi odraz kulturne pomembnosti Firenc. Intelektualno središče v srcu Italije, ki združuje vplive celotne države. Način praženja Ispirazione Firenze Arpeggio združuje te raznolike vplive s kombinacijo sadnih not, ki so značilne za sever Italije in kakavnih not z juga Italije. Tako nastane žametna, gosta in kremna skodelica.

Na voljo tudi v brezkofeinski različici.

Ispirazione Palermo Kazaar

Ispirazione Palermo Kazaar odlikuje dolgo, temno praženje v kombinaciji z visoko vsebnostjo Robuste. Na stičišču vplivov iz afriške in arabske kulture je Palermo pravo mesto iz sanj. Rezultat je posebno intenzivna, sirupasta, lesnata in začinjena kava, okronana z zelo temno, gosto kavno kremo.

Ispirazione Roma

Vonjave, ki se vijejo iz tradicionalnih rimskih kavarn, pričajo o bogati zgodovini, polni nasprotij: priljubljeni okusi, kaljeni z eleganco prestolnice. Ta prepletenost se zrcali v nežnem praženju, ki uravnovesi intenzivnost, prefinjenost in bogat okus te kave z rahlo svežino.

Ispirazione Genova Livanto

Mornarji iz tega pomembnega trgovskega mesta so krmarili po vsem svetu v iskanju nešteto arom in okusov. Kave iz Latinske Amerike so bile med zakladi, ki so jih prinesli iz njihovih popotovanj. Ispirazione Genova Livanto je srednje pražena mešanica, ki združuje zaokrožene okuse brazilske, kolumbijske in gvatemalske kave, okronane z značilno sladko karamelno noto.

"Že več kot 30 let se naša ekipa, sestavljena iz pražilcev kave, prehranskih znanstvenikov, strokovnjakov za okuse in inženirjev, podaja na pot raziskovanja, da bi ustvarila mešanice, ki jih je navdihnila italijanska bogata kultura pitja kave. Zelo smo veseli, da smo ustvarili stalno linijo kav, ki se osredotoča na bogato zgodbo Nespressa in omogoča strankam, da ustvarijo enak stil kave, kot bi ga dobili v italijanski kavarni," je povedala Maja Milovanovič, Coffee ambasadorka.

https://www.nespresso.si/. Ispirazione Italiana je na voljo na spletni strani in v Nespresso butiku od 24. januarja 2020. Za več informacij o liniji kav Nespresso Ispirazione Italiana, vključno z recepti, obiščite

