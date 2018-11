Očarajte brbončice in pričarajte popoln gurmanski užitek z receptom Ane Žontar Kristanc

Oglasno sporočilo

Po dnevu, preživetem med štirimi stenami in za brnečimi ekrani, se vam bo gotovo prilegel sproščujoč večer za umiritev misli. Pomemben korak pri spopadanju s stresom je namreč prav sprememba življenjskega sloga, ki telesu omogoča, da se razbremeni vseh napetosti. Prav zato poskušajte ujeti še kakšen sončni žarek in si po delu privoščite kratek sprehod na svežem zraku ali pa svoje telo sprostite v topli kopeli in se nato zavijte v mehko odejo z dobro knjigo v roki. Ne glede na to, kakšen način sproščanja boste izbrali, ne pozabite v svoje telo vnesti tudi veliko hranljivih obrokov in vode.

Ana Žontar Kristanc, ljubiteljica kulinarike in avtorica številnih kuharskih priročnikov, se po dolgem dnevu najraje stisne k svojima nadobudnima sinčkoma in skupaj z njima pogleda kakšno filmsko klasiko. Pri tem pa seveda ne sme manjkati okusna hrana, ki ne vzame veliko časa za pripravo. Tokrat Ana predstavlja preprosto ajdovo solato s skušo, muškatno bučo in rukolo, ki kar kipi od izjemnih okusov in hranljivih sestavin.

"Čeprav se dnevi že kar vztrajno krajšajo, jeseni še ni konec, zato moramo čim bolj izkoristiti vse dobrote, ki nam jih ponuja. Ena izmed teh je muškatna buča, ki nas razveseli že s svojo intenzivno oranžno barvo. Muškatne buče poleg prepoznavne barve odlikuje tudi sladek in aromatičen okus, ki obogati vsako jed. Zaradi vseh teh lastnosti in preprostosti priprave so zelo primerne tudi kot dodatek solatam, saj so odličen vir vlaknin in vitamina C. Solate pogosto popestrim tudi s fileji skuše Rio Mare v različnih omakah, saj so skuše polne esencialnih maščobnih kislin omega 3 in tako poskrbijo, da je vsaka jed prava zdrava bomba," pravi Ana ter poudarja, da sta za zdravo življenje uravnotežena prehrana in redna telesna aktivnost ključnega pomena.

S solato boste navdušili staro in mlado, lahko pa jo prilagodite sestavinam, ki jih že imate v hladilniku in okusom, ki so vam najljubši. Ana je v solati uporabila fileje skuše Rio Mare v omaki Sicialiana, ki celotni solati dajo mediteranski pridih, obenem pa pravi, da se odlično prilegajo tudi fileji skuše v paradižnikovi omaki.