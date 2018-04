Novi spomladanski trendi

Prihaja sezona piknikov in peke na prostem, ko se bomo družili ob dobri hrani in pijači. A ne glede na to, kateri del leta je, nam znanje o tem, kako pravilno pripraviti dober kos mesa, vedno pride prav.

Preprosto cvetje v velikih kozarcih je lahko lepa popestritev doma.

Preden se povsem prepustimo vsem čarom, ki jih pomlad in vedno toplejše vreme prinašata, je prav, da se malo razgledamo, kaj je v trendu. Letos bomo prisegali predvsem na okusno in naravno.

Triki za uspešen vrt

Tina Ternjak Končno si lahko malo oddahnemo od naporne zime in se veselimo ugodnih vremenskih napovedi, ko bomo lahko sejali oziroma sadili in se veselili svojih lastnih pridelkov.

Ali ste vedeli, da v tem obdobju že lahko posadimo cvetačo, sejemo grah in brokoli, medtem ko moramo za korenček počakati, da se zemlja segreje do osem stopinj.

Več nasvetov o tem, kako kombinirati različne vrste zelenjave, je reviji Okusno in naravno zaupala strastna vrtičkarica Tina Ternjak, ki prisega na tradicijo in preverjene metode.

Barve v vsak kotiček doma

Mladi poganjki graha, ki jih sproti režemo, bodo navdušili tudi otroke, saj so sladki in hrustljavi.

Tudi če nimamo svojega koščka zemlje, lahko v svoj dom privabimo barvito pomlad – tako da dom okrasimo s šopki v pastelnih barvah.

Ste vedeli, da lahko iz navadnih litrskih kozarcev za vlaganje naredimo privlačne vaze, s katerimi lično okrasimo svoj dom? Vanje lahko celo posejemo mikrozelenjavo, ki jo lahko sproti režemo tik nad zemljo. Med to spadajo sončnica, brokoli, grah, redkvice, gorčica, rukola, skratka vse vrste, ki imajo užitne liste in stebla.

Kako pravilno posaditi svoj mikrovrtiček, preverite v reviji Okusno in naravno, kjer ponujajo tudi ideje, kako ponovno uporabiti steklene kozarce, ki ostanejo od vložene zelenjave, namazov in drugih Etinih dobrot.

Skrivnost vrhunskega piknika

Z dobrim kosom mesa lahko postrežemo tudi na pikniku.

Povabimo svojo družbo na pravi piknik na vrtu. Ker se ne želimo ponavljati, se lahko znajdemo pred dilemo, kaj postreči. Piknik namreč ni mačji kašelj. Lotiti se ga moramo z veliko znanja in izkušenj. S pravimi nasveti vrhunskih mojstrov bo piknik uspel, tudi če smo še začetniki.

Najprej se pozanimajmo, kakšne prehranjevalne navade imajo naši gostje. Če so med njimi vegetarijanci, pripravimo različna nabodala z zelenjavo in seitanom, pečene paprike, polnjen krompir ali pice na žaru. Vse, kar je okusno in naravno, bomo z veseljem postregli tudi zapriseženim mesojedcem.

Kaj za piknik priporočajo znani Slovenci?

Luka Jezeršek Prvi pogoj, da nam piknik res uspe, je odlično meso. Čas je, da poleg klasičnih mesnih jedi, kot so kosi piščančjega mesa, čevapčiči in nabodala, ponudimo nekaj bolj ekstravagantnega.

Skrivnost, kako najti in pripraviti res okusen kos mesa, nam je zaupal eden najbolj znanih slovenskih kuharskih mojstrov Luka Jezeršek, ki je prepričan, da na pikniku lahko postrežemo tudi s konkretnim kosom vrhunske govedine in tako malce "pocrkljamo" lačne goste.

Ali ste vedeli, da moramo za pripravo slastnega steaka izbrati dobro uležano meso in da sveža govedina ni najprimernejša izbira? Več nasvetov chefa Luke Jezerška preverite v Okusno in naravno.

Matevž Šalehar - Hamo Foto: Marko Alpner Svoje trike je z bralci revije delil tudi Matjaž Šalehar - Hamo, ki se peke mesa loteva skrajno resno. Če bomo steak spekli po njegovih navodilih, je užitek zagotovljen.

Navdušenje nad sezonskim kuhanjem

Sodobno kuhanje črpa iz tradicionalnih metod priprave hrane, ko je naše jedilnike krojila predvsem sezonska ponudba hrane.

Vedno bolj se vračamo k takšnemu načinu razmišljanja, zato je zanimivo prebrati, kako se določenih jedi loteva mojster Primož Dolničar, edini slovenski chef s svojo oddajo na kanalu 24Kitchen.

Njegovi nasveti, kako popestriti navaden piknik, nas bodo popolnoma navdušili. Med drugim svetuje, kako se lotiti priprave sladic na žaru in kako na žaru pripraviti kosilo z več hodi.

Ali ste vedeli, da na pikniku lahko postrežemo tudi pečen vitlof, krompir s skuto in čemažem ali pa preprosto blanširane in popečene šparglje?