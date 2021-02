Novi okus Cedevite rdeča pomaranča - od zdaj v vseh pakiranjih

Oglasno sporočilo

Zgodba o Cedeviti je zgodba o eni najuspešnejših in najdlje obstojnih hrvaških blagovnih znamk. Ta priljubljena vitaminska pijača je v hrvaških gospodinjstvih prisotna že več kot 50 let, s svojo kakovostjo in osvežilnimi okusi je osvojila srca potrošnikov v celotni regiji. Velika priljubljenost tradicionalnega okusa pomaranče je vzpodbudila potrebo po nadaljnji širitvi, oblikovani v posodobitev nekaterih segmentov obstoječega portfelja. S tem v mislih so sledile številne raziskovalno-razvojne dejavnosti, ki so s skupinskim delom priznanih strokovnjakov ustvarile inovativno formulacijo Cedevite v novi rdeči obliki.

Cedevita rdeča pomaranča – več kot tradicionalni citrusni okus

Okusi Cedevite, znani po edinstvenem osvežujočem okusu in kombinaciji devetih vitaminov, generacijam zagotavljajo trenutke družabnosti in pozitivne energije. Lani smo bili priča nepričakovanemu preobratu najbolj priljubljenega in iskanega okusa pomaranče. Okus rdeče pomaranče, takrat v HoReCa (19 gramov) in embalaži On-The-Go (340 mililitrov), je po vsej regiji doživel izjemno pozitivne reakcije z močno željo po novem okusu tudi v drugačnih pakiranjih. S tem, da je prisluhnila željam in potrebam svojih potrošnikov, je Cedevita letos še izboljšala potrošniško izkušnjo, tako da je v prodajalne prinesla novo navdušenje v oblikah 200, 500 in tisoč gramov.

Rdeča pomaranča je znana po svoji specifični barvi, zato tudi sama embalaža izstopa v unikatnem in opaznem rdečem pakiranju. Sočen in bogat okus z ostro noto edinstvene sladko-kisle kombinacije vas prav gotovo spodbudil, da preživite svoj čas z zanesljivim virom devetih vitaminov novega rdečega okusa.

Naročnik oglasnega sporočila je Droga Kolinska.