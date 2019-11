Noro dobre malice za vse priložnosti

Ko močno zakruli v želodcu ravno ob nepravem času in ko zaradi naglice iščemo hitro rešitev, moramo biti pripravljeni z vrhunsko malico. Naša ideja je takšna: hrustljavo, priročno, polnovredno in noro okusno. Predstavljamo vam ideje za malico, ki vam bodo popolnoma spremenile vsakdan.

Nič več težav pri pripravi jedi - novi kruhki Crispy bodo popestrili vaše malice, ne glede na to, kje boste. Foto: Getty Images

Ni hujšega od grozne lakote, ki je nikakor ne moremo hitro potešiti – ali zato, ker nimamo časa, ker smo na poti ali ker nas omejuje strogo predpisana dieta. Na srečo pa imajo v podjetju Žito odgovor na vsako vašo kulinarično zagato: nove Crispy kruhke.

Novi Crispy kruhki

Novi Crispy kruhki so tako dobri in hrustljavi, da se ne boste kar tako ustavili pri enem. So pa veliko več kot le izhod v sili, saj so narejeni brez kvasa, mleka, jajc in aditivov, s skrbno izbranimi visokokakovostnimi sestavinami, vključno s pražiti, ovsom in proteini. So odličen vir energije, njihov blagi okus pa se dobro dopolnjuje s sladkimi, slanimi, kislimi in pikantnimi dodatki ter namazi.

Kruhki so zato odlična izbira za hitro malico ali večerjo, so hitra rešitev po športni aktivnosti ter primerni za vse tiste, ki se zavedate pomembnosti polnovrednega in lahkega obroka.

Novi Crispy kruhki so odlična rešitev za šolsko malico. Foto: Getty Images

Novi Crispy kruhki so na prodajne police prišli v štirih različnih oblekah. Kateri bo najprej prevzel vaše malice? Crispy s kvinojo Crispy protein Crispy klasik Crispy 5 žit

Najboljše kombinacije za vaše Crispy kruhke

Novi hrustljavi Crispy kruhki brez glutena so odlični tudi brez dodatkov, svoj kulinarični vsakdan pa lahko popestrite s preprostimi svežimi kombinacijami, ki bodo izboljšale vaše polnovredne malice.

Da bo izbira lažja, smo pripravili nekaj idej za malo bolj kreativno Crispy malico.

Naj vas ne zavede zelena barva, okus je pravo presenečenje.

Sestavine:

150 g ohrovta

150 g špinače

pest borovnic

1 banana

2 dcl riževega mleka

žlica limoninega soka

dva ščepca spiruline v prahu

Priprava:

V mešalniku zmešajte vse sestavine. Količino mleka prilagodite svojemu okusu. Smuti shranite v dobro zaprto posodo in spijte skupaj s svojimi najljubšimi Crispyji.

NAMIG: Smuti in Crispy kruhki so odlična kombinacija za hitro malico v službi ali popolna rešitev po športni aktivnosti.

Ko pridejo nenapovedani obiski in nimate časa za zapletene kulinarične čarovnije.

Sestavine:

50 g tune v konzervi

50 g sirnega namaza

kapre po želji

en inčun

ščepec soli

sveži peteršilj

Priprava:

Iz pločevinke odlijte olje. Vse sestavine dodajte v mešalnik in dobro premešajte, da dobite gladek in mazast namaz.

Namažite ga na Crispyje, ki jih lahko nalomite na poljubno velikost. Kruhke lahko okrasite s svežo ali vloženo zelenjavo, kakšno vejico začimbe ali kosom sira. Hrustljavi kruhki v štirih različnih okusih bodo nedvomno razveselili vaše goste.

NAMIG: Crispyji so odlični tudi z lososom, žlico domače francoske solate ali feto sirom in olivami.

Za družinsko potepanje ali šolski izlet z avtobusom pripravite vročo čokolado za v termosteklenico.

Sestavine:

0,5 l mleka

120 g mlečne čokolade

25 g sladkorja

Čokolado nalomite na manjše kocke in postavite v mikorovalovno pečico za približno tri minute (moč 600 vatov). Segrejte mleko skupaj s sladkorjem. Stopljeno čokolado zelo dobro premešajte z mlekom. Pripravljeno vročo čokolado zlijte v termosteklenico, izberite svoje najljubše Crispy kruhke in malica za na pot je pripravljena.

NAMIG: Crispyji in vroča čokolada so popolna kombinacija za premor med smučanjem. V žep smučarske jakne lahko shranite nekaj sladkih penic in z njimi popestrite svojo malico. Si predstavljate? Smučanje, sonce, lep razgled na dolino in hrustljavo-sladko razvajanje. Dan bo tako popoln.