Nespresso predstavlja veličastnih pet

Oglasno sporočilo

Kot veste, je ponudba kav Nespresso bogata in užitkov polna predstava zvezd. Vsaka nova skodelica vaše najljubše kave je odskočna deska do nove. Upamo, da boste uživali v pripravi novih odkritij, kot uživate v preživljanju kakovostnih trenutkov ob kavi s svojimi najdražjimi. In zdaj se zavesa dviguje, luči se ugašajo ... Čas je za veličastnih pet .

Ristretto

SKRIVNOSTNI OKUS "Klasika s pridihom"

Stranske ulice Neaplja so tlakovane s skrivnostmi in ta klasika z obratom ni nobena izjema. Medtem ko intenzivna, črna mešanica ločeno pražene južnoameriške in vzhodnoafriške arabike – z odtenkom robuste iz južne Indije – vodi v eno smer, njeni nepričakovani sadni toni vodijo v drugo. V tem okusnem vrtincu zmede se odgovori prej ali slej razkrijejo.

Arpeggio

KRALJEVSKI ŽAMET "Moč privlačnosti"

Gre za epsko zgodbo o izpolnjeni usodi, prefinjeno umerjeni veščini in vrhunski pozornosti za podrobnosti. Da se kava dvigne nad svoje skromne korenine, mora imeti močan značaj čiste arabike in kremne značilnosti svilenega velurja. Da pa bi kava lahko dosegla svoj najvišji potencial, potrebuje prepričljivo nežnost žameta.

Livanto

ČAROBNO RAVNOVESJE "Harmonija okusov"

Doživite svet, kjer je vse na svojem mestu. Pri tej zgodbi, namenjeni dobremu počutju, bomo odkrili srednjeameriško mešanico arabike, pri kateri sta vsaka sestavina in ves postopek "ravno pravšnja". Ko njeni karamelni in žitni toni odišavijo zrak, boste odkrili, kaj pomeni "uravnoteženost".

Volluto

PRAVA HARMONIJA "Življenje na soncu"

Ko se združita dva sijoča mojstra koordinacije, se lahko le redko kdo upre njuni čudoviti harmoniji. Prefinjenost rahlo pražene kolumbijske arabike, ki se ujema z nežno brazilsko, ustvarja združitev, skovano na soncu. Vsakič, ko se srečata, njuna tona piškotka in svežega sadja ustvarjata simfonijo uravnoteženosti.

Fortissio Lungo

LOV NA ZAKLAD "Poživi vse čute"

Pred mnogo leti so v oddaljenih deželah odkrili dva zaklada. Pripeljali so ju na počasnih lesenih ladjah. Nekako sta zaradi razburkanih valov in silnega dežja ti dve "monsunski" arabiki, malabar in njena kolumbijska družabnica, med potjo postajali vse bolj bogati. Sladki žitni toni in okus opečenega slada so odpluli – celoviti pustolovščini naproti.

Naročnik oglasne vsebine je Nespresso.