Naj recepti tega poletja: kako pripraviti najboljše pijače

Odžejanje ne bo nikoli več dolgočasno. Zakaj bi se zadovoljili s hitrimi, vsakdanjimi in (pre)sladkimi pijačami, če si lahko ustvarite prave domače napitke, ki vas bodo v trenutku poživili?

Vse, kar potrebujete, je nekaj domišljije, sveže sestavine in dobra zaloga neverjetno kulskih čajev 1001 cvet COOL T. Zakaj kulskih? Ker so že pripravljeni za uporabo: čajno vrečko samo namočite v hladno vodo, počakate 8 minut in napitek je že pripravljen.

Na voljo imate kar tri COOL T aromatične poletne okuse:

META & LIMETA

HUGO (META & BEZEG)

ZELENI ČAJ & VERBENA

Poletni čaji 1001 cvet COOL T so letos postali najbolj zvesti spremljevalci številnih pohodnikov, ki za na pot do svojega najljubšega vrha vzamejo s hladno vodo pripravljen COOL T, ki jim da tisti pravi elan za doseganje svojih ciljev. Ste tudi vi pohodnik? Pošljite nam svojo fotografijo in sodelujte v najbolj osvežujočem nagradnem natečaju.

Primešajte si svojega najljubšega

Trio čajev 1001 cvet COOL T je sicer takoj pripravljen za odžejanje, vendar lahko njegov edinstveni okus obogatite s svojimi najljubšimi poletnimi sestavinami in dišavnicami. Za vas smo pripravili tri predloge priprave čajev, vi pa to poletje poskrbite, da si ne boste dovolili omejitev – ustvarjajte svoje najljubše koktajle in jih delite s prijatelji in naj se zabava začne!

Za mlade nadobudneže: sadna zabava

Pripravite zdravo, igrivo in zelo okusno pijačo, ki jo bodo vaši otroci spili z veseljem. Ko bo kozarec prazen, pa jih bo čakalo še eno presenečenje – sladkanje s svežim sadjem!

5 vrečk čaja 1001 cvet COOL T z okusom mete in limete

1 liter vode

10 svežih jagod

5 svežih malin

5 svežih robidnic

Limona

Led

Priprava:

Vrečke čaja postavite v 2-litrski vrč in vanj vlijete liter hladne vode. Sadje operete, polovico jagod zmiksate in jih primešate v čaj. Po osmih minutah vrečke s čajem umaknete, dodate cele kose preostalega sadja, vključno z na kolobarje narezanimi limonami.

Popolna osvežitev ob sončnem zahodu

Predstavljajte si takšen scenarij: vroče in soparno poletno popoldne se počasi prevesa v večer, škržati zaključujejo svojo zadnjo simfonijo, dan se umirja in vse, kar potrebujete, je 15 minut zase, na terasi, na ležalniku in z nesramno hladnim kozarcem osvežilne pijače. To niso sanje, čaj 1001 cvet COOL T vam jih bo pomagal uresničiti.

1 vrečka čaja 1001 cvet COOL T z okusom mete in bezga

1 dcl 100% jabolčnega soka

Led

200 ml hladne mineralne vode z mehurčki

List citronke

List melise

Priprava:

V večji kozarec postavimo vrečko čaja in ga prelijemo s hladno mineralno vodo z mehurčki. Dodamo jabolčni sok in počakamo 8-10 minut, da se okusi dobro premešajo. Vrečko odstranimo in dodamo led in dišavnice, ki bodo vaši pijači dodale kanček domače arome.

Večerna zabava s prijatelji

Za malo drugačen koktajl, ki bo nekoliko razbil enoličnost ležernih poletnih dni. Ko glavno vlogo prevzame zelenjava, ki načeloma bolj prija v solati.

2 vrečki čaja 1001 cvet COOL T z okusom zeleni čaj in verbena

1 dcl limonade

Led

400 ml hladne vode

3 liste mete

Polovica kumare

1 žlica alojinega sirupa

Košček svežega ingverja

Postopek:

V manjši vrč postavite vrečki čaja in ju polijete s hladno vodo in limonado. V vmesnem času v terilniku natolčite sveži ingver, narezane kumare in meto. Mešanico dodate v pripravljen čaj, primešate sirup in led. Za dekoracijo lahko v kozarec dodate še nekaj kolobarjev sveže kumare.

Poletni natečaj: pošljite nam svoje najlepše razglede

Sodelujte v nagradnem natečaju COOL T in nam pomagajte poiskati najbolj dih jemajoče razglede z naših planin in skupaj z nami ustvarite zgodbo, ki bo marsikomu nedvomno v navdih, da obuje pohodniške čevlje in se odpravi na lov za svojim najlepšim kotičkom.