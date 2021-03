Naj bodo vse poti domače

Odkrijte novo sezono Lojtr’ce domačih, ki pod svojo streho združuje številne nove butične izdelke z vseh koncev Slovenije in na poti do uspeha spodbuja lokalne dobavitelje, saj jim pomaga priti v vaš dom.

Vas mikajo tradicionalne slovenske dobrote ali inovativni nišni izdelki, ki sledijo najsodobnejšim svetovnim smernicam? Da bi prišli do najboljšega v deželi tej, se lahko odpravite čez drn in strn po Sloveniji, preplezate zasnežene vrhove, prečkate deroče reke in si z golimi rokami utirate pot skozi goščavo.

Lahko pa z Gašperjem odpotujete v novo sezono Lojtr'ce domačih in odkrijete več kot 50 butičnih izdelkov lokalnih dobaviteljev.

Dobavitelji Lojtr’ce domačih so doma pod eno streho

Vse dobavitelje Lojtr'ce domačih odlikujejo tradicija, strast do ohranjanja naše naravne in kulturne dediščine ter podjetniška žilica. Prav to jim omogoča, da lahko ustvarjajo vrhunske butične dobrote, ki smo jih za vas skrbno zbrali pod eno streho.

Ker za vsakim izdelkom stoji posameznik, posameznica ali kar vsa družina, vam s ponosom predstavljamo obraze nove sezone Lojtr'ce domačih. Vse lahko spoznate na www.lidl.si/lojtr-ca-domacih/dobavitelji , za pokušino pa vam predstavljamo hidrolat prave sivke, veganska namaza iz čičerike in boba ter kmečko kislo mleko. Seveda skupaj s tistimi, ki so zaslužni za njihov obstoj.

Viktorija Maze in Alen Oderlap

Zgodba o hidrolatu prave sivke se je začela spontano na majhni, z gozdovi obdani kmetiji v Topolšici, kjer Viktorija in Alen še danes gojita sivko. Njun butični hidrolat je resnično nekaj posebnega, saj je izdelan iz ekološko certificirane sivke, ki jo žanjeta ročno, z uporabo bakrenega destilatorja pa se iz cvetja izloči kar največ blagodejnih učinkovin za popolno doživetje sivke.

Stanko Valpatič

Stanko je pred več kot 35 leti prenehal uživati meso, zato se je odločil za naravno in bolj etično kmetijstvo ter pred dvema desetletjema začel izdelovati rastlinske in ekološke izdelke, med katere spadata tudi bio veganska namaza iz čičerike in boba. Bob, ki ga Stanko goji sam, je tradicionalni slovenski pridelek in ima veliko blagodejnih učinkovin, v zadnjem času pa vse bolj priljubljena postaja tudi čičerika

Miloš Majcen

Ideja za izdelavo butičnih mlečnih izdelkov, med katere spada tudi kmečko kislo mleko, se je Milošu porodila ob vprašanju, zakaj ne bi vsi jedli tako dobro kot on, kmet Miloš? Odgovor na to je tudi kmečko kislo mleko, izdelano iz nehomogeniziranega pasteriziranega in polnomastnega mleka po receptu naših babic, kar poskrbi za edinstven okus tradicije.

Z Lojtr’co domačih so vse poti domače

S projektom Lojtr'ca domačih smo na vsakem koraku vpeti v lokalno okolje, saj želimo povečati prepoznavnost lokalnih dobaviteljev, ki ustvarjajo raznolike butične izdelke. Prav te domače dobrote namreč bogatijo našo ponudbo in nam dajejo edinstveno priložnost za doživetje lokalnosti.

Lojtr'ca domačih je tako nastala z željo in vizijo pomagati slovenskemu malemu gospodarstvu, butičnim podjetnikom, ki so v razvoj svojega izdelka vložili veliko energije, ljubezni ter spoštovanja do slovenske kulture in tradicije. In zdaj, na poti do prepoznavnosti, potrebujejo pomoč in zagon. Verjamemo, da smo s svojimi trgovinami po vsej Sloveniji in prakso akcijskih predstavitev izjemnih produktov zunaj redne prodaje odličen partner vsem, ki potrebujejo omenjeno pomoč. Lojtr'ca domačih živi in diha za male podjetnike, naša ekipa pa se po izboru novih dobaviteljev vsakemu posveti tako s prodajnega kot marketinškega vidika ter skupaj izdelek po potrebi izpopolni za predstavitev na naših prodajnih policah.