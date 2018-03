Na Triglav po vrhunsko kulinarično doživetje

Okolica Dobrne je idealna za preživljanje prostega časa.

Ko razmišljamo, kakšno darilo podariti nekomu, ki nam je blizu, bi se večkrat lahko ozrli po lepotah in dobrotah, ki jih ponujajo slovenski kraji. Še posebej zdraviliški kraji so lahko izjemen vir navdiha za vse, ki bi z darilom radi povedali, da nekomu želimo več zdravja in časa zase.

Hotel Triglav v središču Dobrne

Sredi Dobrne, kjer je najstarejše slovensko termalno zdravilišče, nam že od leta 1932 dobrodošlico kliče Triglav, družinski hotel z gostilno. Hotel Triglav, ki so ga pred kratkim popolnoma obnovili, ima vse za udoben počitek in prijetno počutje: sodobno recepcijo, gostilno z vrhunsko kulinarično ponudbo, paviljon, parkirišče, brezplačno brezžično omrežje ter predvsem uigrano in prijazno ekipo, ki za goste skrbi ves čas nastanitve.

Hotel Triglav stoji v središču Dobrne in omogoča hiter dostop do vseh naravnih in kulturnih znamenitosti kraja – samo 200 metrov stran je zdravilišče, kjer lahko s pomočjo narave in znanja zdraviliškega osebja naredimo nekaj za svoje zdravje ali pa se le sprostimo s kopanjem v bazenih s termalno vodo. Kar od tam se lahko odpravimo na sprehode ali kolesarjenje po bližnji okolici.

Doživetja v okolici hotela Triglav: V privlačni postojanki v srcu Dobrne osebje hotela Triglav ponuja neskončne možnosti nepozabnih doživetij, zakladov preteklosti, razgledov, ob katerih si odpočijeta duša in oko, ter gurmanska doživetja. Nekaj namigov za izlet: Logarska dolina Foto: Ana Kovač

vinogradniška pokrajina Zlati grič,

jama Ledenica,

farma jelenov,

Hudičev graben,

hiša kulturne dediščine Polenek,

Soržev mlin,

Vesoljski center (KSEVT) v Vitanju,

Muzej premogovništva v Velenju,

Žička kartuzija pri Slovenskih Konjicah,

Stari grad nad Celjem,

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu, Velenjski grad

Dolina mlinov,

gradovi Lemberg, Kačji grad, Velenjski grad,

kmetije pri Minki, Marovšek, sirarna Podpečan,

Mozirski gaj,

Logarska dolina. Kolesarske poti: Kolesarska pot Dobrna-Brce Na Dobrni je pet označenih kolesarskih poti različnih dolžin in težavnostnih stopenj. V Hotelu Triglav si je mogoče izposoditi različna kolesa (treking, gorska, električna). Dobrna–Loka: 5 km (srednje zahtevna pot)

Dobrna–Parož–Sv. Jošt: 12 km (zahtevna pot)

Dobrna–Parož–Krištaje–Dobrna: 24 km (zahtevna pot)

Dobrna–Lovska koča–Dobrna: 12 km (zahtevna pot)

Dobrna–Brdce nad Dobrno–Dobrna: 12 km (srednje zahtevna pot)

Podariti lepote in dobrote iz Dobrne

Bi radi podarili doživetje, ki je nekaj posebnega tudi zaradi edinstvene lokacije? Predlagamo romantično pogrnjeno mizo za dva in vrhunski preplet okusov v izbrani družbi v butičnem hotelu sredi neokrnjene narave.

Poleg večerje za dva sta na voljo še dve možnosti, ki jih vaši obdarovanci lahko doživijo v hotelu Triglav: vikend kosilo v dvoje in romantični oddih v dvoje.

Kulinarika iz Dobrne V hotelu Triglav vas bodo razvajali s kulinariko blagovne znamke Dobra Dobrna. Gostilna Triglav ponuja domače slovenske jedi in v restavraciji sprejme 62 gostov. Ob restavraciji se nahaja še zimsko-letni paviljon, ki je primeren za zaključene družbe ali predavanja. V njem je prostora za 60 gostov. Zunanji letni vrt lahko sprejme 64 gostov, ki si želijo mirnega oddiha in okusne hrane.

Darilo za vsak okus

Podarite trenutke, ki jih ne bo mogoče pozabiti. Darilni boni hotela in gostilne Triglav so primerni za obdarovanje ob vsaki priložnosti ­­– za rojstne dneve, obletnice poroke ali kakšne druge priložnosti. Hotel Triglav pošlje darilne bone na vaš poštni naslov kot vrednostno pismo.

Izbirate lahko med tremi darilnimi boni:

Vikend kosilo v dvoje (26 evrov)

Vključuje: dva različna štirihodna menija (mesni ali ribji).

Romantični oddih v dvoje (79 evrov)

Vključuje:

prenočitev za dve osebi s polpenzionom za eno noč,

domači, bogat samopostrežni zajtrk,

štirihodno večerjo in

brezplačno izposojo koles Ghost ter pohodnih palic.

Romantična večerja v dvoje (39,90 evra)

Vključuje: dva različna pethodna menija (mesni ali ribji) in aperitiv.

Kako naročiti darilne bone? Po elektronski pošti info@gostilna-triglav.si,

po telefonu 03 780 11 30 in

v recepciji hotela Triglav (Dobrna 12, 3204 Dobrna). Poleg darilnih bonov za vrhunska doživetja lahko naročite tudi vrednostne bone za 10, 20 ali 50 evrov. Med raznoliko ponudbo hotela Triglav ne bo težko izbrati nekaj dobrega zase.

Najstarejše delujoče termalno zdravilišče

Kraj, kjer so že Kelti in Rimljani uživali vse koristi zdravilne vode, nas še vedno navdušuje z obilico ponudbe za kakovostno preživljanje prostega časa. V objemu zelenih gozdov lahko spet najdemo veselje do uživanja življenja.

Dobrna je ime dobila po hrastu z imenom dob in se prvič omenja že leta 1.155, medtem ko ga kot termalno zdravilišče poznamo od leta 1.403. Njegova 600-letna tradicija mu tako daje status najstarejšega delujočega slovenskega termalnega zdravilišča.

Blagodejni učinki termalne vode

Izvir termalne vode in termalni bazen sta na voljo v Zdraviliškem domu, ki predstavlja srce Dobrne. Zdraviliška voda, ki jo ponujajo tudi za pitje, je brez vonja, barve in okusa, ima stalno temperaturo 36 °C in prihaja iz globine 1.200 metrov. Odlikujejo jo zdravilne fizikalno-kemijske lastnosti. Glavni zdravilni dejavnik je kalcij-magnezij hidrogenkarbonatna alkalna akratotermalna voda s temperaturo od 35 °C do 36,5 °C.

Zaradi kalcijevih ionov, ki jih voda vsebuje, deluje protivnetno in protialergijsko pri vseh kroničnih vnetjih prebavil in sečil. Ob tem pospešuje odvajanje vode in posredno pomaga pri izločanju ledvičnih in žolčnih kamnov iz telesa. Ministrstvo za zdravje je potrdilo termalno vodo kot naravni zdravilni dejavnik.

Zdravilna termalna voda, ki v kombinaciji s sodobno medicinsko znanostjo omogoča zdraviliški turizem, je Dobrno postavila na svetovni turistični zemljevid. Njena izvrstna lega, stran od industrije in mestnega vrveža, vedno znova navdušuje številne goste, ki prihajajo na sprostitev in zdravljenje različnih zdravstvenih težav.