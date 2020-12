Zgodba znamke se začne čez lužo, natančneje v kraju Boulder v Koloradu, kjer je Isabela Antunovič odraščala do svojega 14. leta. Takrat so se njeni starši, oče Slovenec in mama Američanka, odločili, da je čas za selitev v Slovenijo. Pri nas se Isabela sprva ni najbolj znašla, saj je bila iz ZDA vajena marsičesa, česar tukaj ni bilo: pletla je košare iz prerijske trave, ki je rasla za hišo, se udeleževala šol preživetja v naravi in se izobraževala na spletni akademiji, tukaj pa je bila nenadoma prisiljena sedeti v šolski klopi, kjer je "učiteljica nadzorovala vsak moj korak, vlivala vame znanje in ga nato preverjala," pripoveduje. "Moja kreativna plat je bila zatrta, pokala je po šivih in se trudila priti na plan. Ampak mi je uspelo!"



Dokončala je letnik, spoznala nekaj krasnih ljudi, ki so jo spodbujali, naj se vpiše v gimnazijo, vendar je vedela, da to ni pot zanjo ...



Sama je točno vedela, kako nadaljevati. Moralo je biti nekaj v povezavi z njeno ljubo kombucho, ki jo je tako pogrešala iz domačega Kolorada. "Tako sem začela svojo ljubezensko romanco. Prek spleta sem naročila nekaj gob (kobuchino kulturo) in takoj začela fermentirati - in to kar v očetovi pisarni v Nebotičniku sredi Ljubljane," pripoveduje v smehu.



Na poti k resnemu poslu jo je oviralo le še eno pomembno vprašanje: kako prepričati starše, da je to njeno poslanstvo, ne gimnazija. Po vzoru igralke Emme Stone, ki je staršem s predstavitvijo v PowerPointu pojasnila, zakaj si želi pustiti šolo in oditi v Hollywood, je uspelo tudi Isabeli.



In tako je marca 2019 zagnala svoje podjetje, ki svoje izdelke prodaja v največjih trgovinah po Sloveniji.

Isa je tako verjela v svojo znamko, da je v to prepričala še svoja starša. Foto: Osebni arhiv

Kako se je začela tvoja pot iz ZDA v Slovenijo, kjer si pri 16. letih zagnala svoj posel?

Odraščala sem v kraju Boulder v Koloradu. Ko sem bila stara 14 let, smo se odločili spakirati kovčke in se preseliti v Slovenijo. To je pomenilo, da sem morala prvič v življenju v šolo, saj sem bila prej šolana doma. In to ne v neko mednarodno, ampak v slovensko Waldorfsko šolo - v slovenščini. Na začetku mi je bilo kar precej težko, saj sem slovensko govorila le enkrat na leto z babico iz Slovenije. Dokončala sem letnik.

Na poti sem sicer spoznala dobre ljudi in nekateri učitelji so me spodbujali, naj nadaljujem v prvem letniku gimnazije. A sem vedela, da mi to ne bo pomagalo na moji poti. Nisem želela biti igralka v igri nekoga drugega. Zato sem se odločila, da gimnazija ni zame in tako sem zaključila šolanje. Potem sem razmišljala, kaj je tisto, s čimer lahko naredim največji učinek. Kaj imam zares rada? Kaj resnično pogrešam od doma v Koloradu? Kombucho! Tako sem začela svojo ljubezensko romanco. Prek spleta sem naročila nekaj gob (kombuchino kulturo, "scoby") in takoj začela fermentirati. In to kar v očetovi pisarni v Nebotičniku v Ljubljani.

Kako sta tvojo odločitev sprva sprejela starša? Kakšna se jima je zdela tvoja zamisel?

Nismo bili povsem običajna družina, saj smo veliko potovali, oboževali smo pikantno vietnamsko hrano in se šolali doma. Starši so se ves čas zavedali, da sem bolj "umetniška" duša in oba sta bila odprtih misli za moje nore ideje. Na začetku jima okusi niso bili všeč, zato sem jih stalno dodelovala. Oba sta podjetnika, zato sta verjetno tudi bolj odprtih rok sprejela mojo odločitev.

Kako si jima jo predstavila?

Da bi jima dokazala, da s kombucho mislim resno, naredila celih 25 minut dolgo PowerPoint predstavitev o kombuchi, od kod izhaja, kakšni so njeni vplivi na zdravje in kakšen potencial ima njena proizvodnja v Evropi v primerjavi z uspešnostjo v Ameriki.

Isina komucha osvaja Slovence. Foto: Osebni arhiv

Zakaj ravno kombucha, kaj ti pomeni ta slavno fermentirani čaj?

Odraščali smo v Koloradu, kjer je moja družina pila kombucho namesto običajnega soka. Kombucho smo vedno imeli v hladilniku. Ko smo se preselili, smo jo v Sloveniji zelo pogrešali. To je bil tudi eden od glavnih razlogov, da sem jo začela delati sama. Kmalu po začetku pa sem ugotovila, da dejansko uživam v tem delu. Iz lastne potrebe se je razvila poslovna ideja.

Kako raste tvoja znamka? Opazimo jo lahko že v marsikaterih trgovinah ...

Prve tri lokacije, kjer smo prodajali kombucho so bili naši ljubi sosedi Žmoht na tržnici Moste v Ljubljani (Food truck, kjer odličen kuhar vsak dan pripravi nov meni iz lokalnih sestavin), Dobro z dobrim na tržnici Moste, ki prodaja zdrave sveže malice in Tink superfood v centru prestolnice (zdrave sklede - pokebowl). Potem sem nadaljevala s "pitchanjem" po veliko lokalih v Ljubljani in kar 30 jih je mojo kombucho vključilo v ponudbo. Velika večina pa jih je trenutno zaprtih - nekateri žal tudi dokončno.

Od septembra smo v čisto vseh prodajalnah DM po Sloveniji - isa's kombucha je prva stekleno pakirana kombucha v njihovih hladilnikih. To je bil za nas velik uspeh, saj je vsak vstop v trgovinsko mrežo zapleten in zahteva resnično veliko organizacije. Pred kratkim smo začeli sodelovati tudi z Mercatorjem. Trenutno najdete našo kombucho v E. Leclercu, v več večjih Mercatorjih, naša želja pa je, da bomo v prihodnosti na voljo tudi v majhnih vaških Mercatorjih. Ravno ta teden smo začeli s sodelovanjem z Woltom za dostavo kombuch v Ljubljani. Zaradi povečanja naročil se bomo z novim letom selili na novo lokacijo, kjer bomo imeli večjo proizvodnjo. Nov okus prihaja spomladi, do takrat pa naj ostane skrivnost.

Kako je kombucha sprejeta med Slovenci?

Mladi jo obožujejo. Starejše moramo na začetku mogoče malo spodbuditi, da jo poskusijo, nato pa je večini (98 odstotkov, smeh) zelo všeč - tudi moji babici. Kombucha ni ravno nova pijača in veliko starejših se nato spomni, da so jo delali tudi doma. Tudi v Sloveniji.

Veliko časa namenim tudi izobraževanju Slovencev na družbenih omrežjih, kjer pokažem, kako in iz česa naredimo kombucho. Razbijam mite, da kombucha ni le tista kisla po kisu smrdeča pijača, ki so jo nekdaj delale babice.

Moja kombucha je posebna tudi zato, ker jo pripravljam v majhnih, šestlitrskih sodčkih, ker s tem lahko bolje nadzorujem kakovost. Vso sadje in zelenjavo, ki jo uporabljamo, hladno stiskamo, kar je tudi ena posebnost Isa's kombuche.

Naj dodam še zanimivo izkušnjo. Pred dvema mesecema smo ustvarili nov okus Hot Granny, ki pa je za slovensko publiko mogoče malo šokanten. V njej so poleg jabolk Granny smith in limoninega soka tudi hladno stisnjene kajenske paprike. Žal je pekoča kombucha trenutno malo preveč za slovenski okus, zato je žal ni na policah trgovin.

Isa upa, da ji bo s kombucho uspelo nadomestiti potrebo po nezdravih sladkih sokovih in gaziranih pijačah. Foto: Osebni arhiv

Zdi se, da gre - vsaj v Sloveniji - za nek trend. Misliš, da se bo kombucha pri nas lahko obdržala na dolgi rok?

Kombucha spada v trend "zdrave fermentirane hrane", ki je v Slovenijo prišel ne tako dolgo nazaj. V Ameriki se je začel v 20. stoletju in še vedno raste. Slovenci smo že dolgo poznali kombucho, imeli smo jo nekje v spominu kot pasterizirano neokusno stvar. Vsi pa vemo, da s pasterizacijo uničimo vse dobre lastnosti kombuche - od pozitivnih učinkov na prebavo, vitaminov itd.

Kombucha se na globalni ravni vzpenja zadnja leta, tudi večje multinacionalke (kot je na primer Coca-Cola) so v njej prepoznale rastočo nišo in kupile manjše kombučarne. Gotovo je to eden od izdelkov, ki ima svetlo prihodnost.

Kako je na posel vplivala situacija z novim koronavirusom?

Hvaležna sem, da je moja ekipa lahko v tem času lahko normalno delala, saj se je zaradi covid-19 situacije zaprla večina lokalov, ki je prodajala mojo kombucho. V tem času smo tudi začeli s prodajo v trgovinah DM in začeli nova sodelovanja, tako da smo posledice uspeli omiliti.

Kako bi ocenila svojo uspešnost, si tam, kjer si upala, da boš, ko si začela?

Ko me je sodelavka marca 2019, ko smo ravno začeli s proizvodnjo, vprašala, kje vidim svojo kombucho v prihodnosti, sem ji rekla v Mercatorju. Moja želja je, da je kombucha dostopna povsod v Sloveniji in to bomo kmalu dosegli. Res sem vesela in ponosna, da lahko delim svojo ljubezen do tega zaklada zdravja s Slovenijo.

Moja želja je, da ta napitek nadomesti potrebo po nezdravih sladkih sokovih in gaziranih pijačah. Poleg tega pa s pomočjo dobrih bakterij in kvasovk krepim imunske sisteme Slovencev.

Želja, da bi bila njena kombucha dostopna povsod v Sloveniji, se ji uresničuje.

Koliko vas trenutno soustvarja znamko Isa's Kombucha? Ti starša kaj pomagata?

Stara sem šele 17 let, zato bo podjetje zares moje šele naslednje leto, ko bom polnoletna. Oče je investitor podjetja. Sta pa oba z mamo podjetnika, zato mi na tej poti pomagata z izkušnjami. Seveda vsega ne bi zmogla brez ekipe: Dino, Anna, Nina, Urbi, Aleš in nekaj dodatnih študentov, ki nam pomagajo, saj je naša proizvodnja v zadnjih mesecih res zrasla.

Kakšni bi bili tvoji nasveti drugim, ki razmišljajo o lastni poti?

Moje mnenje je, da moraš, če imaš nekaj, kar ti res veliko pomeni in ne moreš nehati razmišljati o tem, poskusiti. Vesela sem, ko vidim, da se tudi prijatelji opogumijo in začnejo delati stvari, ki jih zares veselijo. Na primer prijateljica, ki pri 19 letih izdeluje svoje obleke, fant ki ima pri 23 letih svoj mini "coffee car" ali spet tretji, ki ustvarja svojo glasbo.

Iz svojih izkušenj lahko rečem, da šola ni za vse - veliko dobrih izkušenj dobiš tudi, če ne hodiš v šolo in se lahko osredotočiš na stvari, ki ti veliko pomenijo.

Seveda ne mislim, da bi vsi morali nehati hoditi v šolo. Šola je super, če želiš postati zdravnik ali pravnik. Sama sem spoznala, da se največ naučim z vsakdanjim delom in izkušnjami, ki mi jih prinaša.

Menim, da je čas, da mladi postanejo podjetniki. Ko si mlad, lahko toliko več tvegaš in nimaš toliko "odraslih skrbi". Vendar tudi podjetništvo ni za vse. Zavedati se moraš, da si odgovoren za milijon stvari, da bo prisotnih veliko solz, dela, potu in neprespanih noči, vendar če je to res tvoja velika želja in strast - "go for it!"

