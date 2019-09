Matcha latte mix – nova razvada Slovencev

Oglasno sporočilo

Pa je res treba, da se dan začne s skodelico črne tekočine, ki jo pogosto na dušek izpijemo kar na prazen želodec in lahko povzroči pekoč občutek, hitro razbijanje srca in po prvotnem dvigu energije njen hiter padec, ki povzroči, da kmalu posežemo po novi skodelici kave? Vse te težave mirno prenašamo, samo da se prebudimo ali pa ob dnevni rutini in naporih, ki nam črpajo energijo, ostanemo zbrani in budni.

Pa je to res potrebno?

Skodelico črne tekočine lahko zamenjamo tudi s skodelico zelene tekočine, kot je matcha latte. Zelene tekočine, ki bo povzročila dosti manj nevšečnosti, poskrbela za bolj enakomeren dvig energije in nas poleg tega oskrbela še s hranljivimi snovmi, za katere nam bo telo hvaležno.

In kaj je matcha?

Gre za prah na poseben način pridelanega in pripravljenega zelenega čaja, ki so ga Japonci poimenovali matcha, kar v dobesednem prevodu pomeni mleti čaj. Podobno kot kava vsebuje kofein, a namesto tresavice, kakršno lahko povzroči kava, poskrbi za trajnejšo in bolj enakomerno energijo, brez ekstremnega in hitrega padca, ki povzroči še večjo utrujenost in izčrpanost. Poleg kofeina namreč vsebuje še aminokislino L- teanin, ki poskrbi za občutek sproščenosti ter večjo moč koncentracije in fokusa. L-teanin omogoča, da se kofein v krvni obtok sprošča veliko počasneje, in je odličen proti stresu, kar je še ena prednost pred kavo, ki stresen odziv telesa celo povzroča. Študije tudi dokazujejo, da kofein in L-teanin v kombinaciji delujeta bolje kot le kofein, in sicer pomagata tako pri večji fizični kot tudi umski učinkovitosti.

Pred pomembnimi sestanki, izpiti ali pa kar tako si torej raje privoščimo skodelico napitka matcha latte, ki bo s polnim kremastim okusom razvajal naše brbončice.

Za manj težav s pripravo slastnega napitka matcha latte so v podjetju Malinca pripravili ekološko pridelano vegansko različico kremnega zelenega napitka, ki so mu dodali le kokosovo mleko in malce kokosovega sladkorja. Za vse ljubitelje pa ponujajo tudi visokokakovosten 100-odstotni matcha prah, ki je odličen v napitkih, dobro pa se obnese tudi pri pripravi različnih jedi in sladic, ki jim podari čudovito zeleno barvo in aromatičen okus.

V podjetju Malinca pravijo, da izredno pozitivna pričevanja strank in lastne izkušnje kažejo, da učinke ob zaužitju tega posebnega prahu, bodisi v obliki Matcha latte mixa bodisi v prahu, začutimo kmalu po zaužitju, pri večini pa trajajo vsaj dve uri. Največkrat že en napitek poskrbi, da je naša energija v top formi kar šest ur. Uživanja pred spanjem se zato ne priporoča, saj kljub občutku umirjenosti poskrbi, da še dolgo ostanemo budni. Razen če si to seveda želimo.

Primeren pa ni le za pripravo napitkov. Slovi po tem, da se odlično obnese tudi v kulinariki, kjer s svojo barvo in posebnim okusom popestri marsikatero specialiteto kuharskih mojstrov in celo sladice. Okus bi lahko opisali kot mešanico prav vseh okusov, izstopa pa lahek rahlo zeliščen oz. čajno svež okus, ki se harmonično združi s sladkim okusom. Gre za umami učinek, ki je posledica visoke vsebnosti aminokislin L-teanina in L-glutamina. Ti dve aminokislini receptorji na jeziku zaznajo kot prav poseben peti okus, ki je v kulinariki visoko cenjen in pogosto s kombiniranjem jedi in dodajanjem tega v fin prah zmletega zelenega čaja nalašč izzvan.

In kako pridelujejo matcha čaj, da ohrani svoj intenziven okus in čudovito zeleno barvo?

Postopek je dolgotrajen in težaven, zato je fin zeleni prah na trgu toliko bolj zaželen. Pravzaprav gre za na poseben način vzgojene rastline zelenega čaja (camellia sinensis). Rastlinice začnejo namreč nekje konec marca ali pa v začetku aprila pokrivati s temnimi ponjavami in do žetve, ki se običajno pri najboljših vrstah zgodi maja, rastline rastejo v skoraj popolni temi. Na tak način jih zaščitijo pred sončno svetlobo, kar povzroči, da rastlina začne proizvajati veliko večje količine klorofila, ki daje značilno živo zeleno barvo, in aminokislin, ki so odgovorne za veliko zdravilnih učinkov in za tisti pravi umami okus. Lističi rastlin so tako še posebej nežni in mehki, živo zeleni in izredno aromatični.

Mlade in ročno obrane potem za samo od 20 do 30 sekund obdelajo s paro, saj s tem ustavijo razgradnjo barve in ohranijo pomembne hranilne snovi. Nato jih posušijo ter jih glede na barvo, teksturo, aromo in mehkobo razdelijo po kakovosti. V prah jih meljejo s posebnimi granitnimi kamni in za pridelavo samo 30 gramov fino mletega prahu porabijo kar eno uro. Do nadaljnjega prevoza jih potem hranijo v temnih hladilnicah, kjer matcha ohrani svoje značilnosti in kakovost.

In od kod prihajajo najboljše vrste tega legendarnega čudodelnega čaja?

Iz Japonske seveda! In iz Japonske prihaja tudi Malincina matcha, ki jo najdemo tudi v izvrstnem napitku Matcha latte mix. V podjetju pravijo, da jih odziv strank resnično več kot preseneča, saj poročajo o neverjetnih učinkih na raven energije in koncentracije, pa tudi specifičen okus napitka jim je neznansko všeč.

To priča o čedalje večji odprtosti Slovencev za sprejemanje novih okusov, v želji po tovrstnih napitkih pa se zrcali tudi čedalje večja ozaveščenost prebivalstva o ekološko pridelanih in kakovostnih naravnih proizvodih in tudi izdelkih na splošno ter želja po bolj zdravem načinu življenja. Marsikdo dandanes namreč opušča pitje pretirano žganih in množično pridelanih kav ter raje izbere resnično kakovosten čaj ali hranljiv napitek v obliki Matcha latte mixa, ob tem pa poskrbi tudi za vnos vitaminov, mineralov in antioksidantov.

Da bi čudežni zeleni čaj v prahu in njegove pozitivne učinke približali širšemu krogu, so na poličkah spletne trgovine v Malinci torej ponudili Matcha latte mix. Zeleni latte je sicer med ljubitelji že dolgo poznan napitek, a je običajno pripravljen z navadnim vročim spenjenim mlekom, zaradi česar so potem prikrajšani vsi, ki mleka in laktoze ne prenesejo. V Malincinem latte mixu kravjega mleka ni, dodano je le ekološko pridelano kokosovo mleko v prahu, ki polnost okusa in kremasto teksturo napitka le še poudari, kar navdušuje številne sladokusce.

Zelo veseli pa so tudi vsi, ki se izogibajo laktozi, glutenu in navadnemu sladkorju, ker vsega tega ne vsebuje. Dodan je le kokosov sladkor, ta pa velja za veliko bolj zdravo različico, ki ne povzroča hitrega dviga glukoze v krvi, kot se to zgodi pri navadnem sladkorju. Karamelni kristali s svojo okusno noto le še dodajo piko na i zdravemu matcha napitku, ki prebuja, sprošča in ohranja fokus za nove podvige in lažje premagovanje vsakodnevnih ovir.

Kdaj je najboljši čas za skodelico odličnega zelenega napitka v obliki čaja ali pa Matcha latte mixa?

Napitek se prileže ob prebujanju namesto jutranje kave.

Je odlična alternativa kavi na sestankih.

Ob popoldanskem padcu energije poskrbi, da se spet prebudimo.

Skodelica pred treningom bo poskrbela za dodatno kurjenje kalorij.

Ker sprošča in poskrbi za koncentracijo, je odlična pomoč ob meditaciji.

Na delovnem mestu ali pri ustvarjalnih podvigih poskrbi za nove in kreativne ideje.

Prileže se, kadarkoli se želimo pocrkljati s čim okusnim in zdravim.

Ena od zgornjih trditev pogosto še posebej pade v oči, in sicer tista, da pred treningom poskrbi za dodatno kurjenje kalorij. Pa ne le pred treningom, pravzaprav vedno, ko zaužijemo zeleni čaj, matcha prah pa je še posebej učinkovit, ker ne zaužijemo le tekočine, v kateri so se listi čaja namakali, ampak kar cele zmlete liste z vsemi pozitivnimi učinkovinami, ki se skrivajo v njih.

In katera je tista učinkovina, ki bi naj pomagala pri hujšanju?

Skodelica zelenega napitka naj bi porabo kalorij pospešila tudi do štirikrat, kar seveda lahko pomaga vsem, ki želijo izgubiti kakšen kilogram. V zelenih lističih se skriva aminokislina z visoko antioksidativnim delovanjem. Gre za enega od flavonidov, natančneje enega izmed katehinov z dolgim imenom epigalokatehin galat, ki mu na kratko rečemo kar EGCG. Še posebej v kombinaciji s kofeinom, ki je v rastlini zelenega čaja naravno prisoten, spodbuja proces termogeneze, ki je odgovorna za večjo porabo energije in posledično kopnenje morebitnih odvečnih kilogramov.

Katehini pa niso odgovorni le za izboljšanje metabolizma, ampak študije kažejo, da izredno dobro učinkujejo tudi na kožo ter jo tudi ščitijo pred prostimi radikali in UV-žarki. Pomagajo pri procesu varovanja kože in posledično pri nastanku kolagena, vplivajo pa tudi na izboljšanje stanj, kot so akne, rosacea in druge kožne težave. Koža lahko z rednim uživanjem ostane mladostna in lepa, kar dokazujejo Japonke, ki pozno v starost ohranjajo mladosten videz in lepoto. Poleg tega je menda življenjska doba ljudi iz predelov, kjer uživajo velike količine zmletega zelenega čaja, daljša kot v delih sveta, kjer je ne.

Zakaj še uživati čudež, imenovan matcha?

Pozitivno vpliva tudi na zobe, saj katehini preprečujejo razvoj bakterij in s tem preprečujejo zadah in karies. Še ena prednost je, da v nasprotju s kavo zob ne obarva.

O tem, da je zelena resnično barva zdravja, priča tudi podatek, da visoka vsebnost klorofila pomaga telesu pri razstrupljanju. Klorofil ima namreč to sposobnost, da v človeškem telesu nase veže težke kovine in druge strupene snovi ter jih odplakne iz telesa. Da, razstrupljanje je s skodelico Matcha latte mixa lahko tudi zelo slastno.

Razvajanje čutov in zenovski nauk o tukaj in zdaj

Večina sveta dandanes matcha čaj in napitek matcha latte uživa zaradi splošnega trenda ali pa v lovu za zdravjem. In pozitivnih učinkov res ne moremo zanikati, ker so številni in v svojem delovanju prav mogočni. Ne smemo pa pozabiti na japonsko tradicionalno in ceremonialno pripravo tega v prah zmletega čudeža. Pri tem ne gre le za pitje čaja, ampak za čuječnost in osredotočenost na trenutek tu in zdaj, pri čemer lahko ta napitek zelo pomaga. Japonci namreč spoštujejo nauk, da se niti en trenutek ne vrne in je edinstven, kot je edinstveno tudi vsako posamezno srečanje in vsaka posamezna skodelica zelenega napitka.

Privoščimo si torej skodelico matche ali pa Malincinega Matcha latte mixa, ki ju lahko poiščemo na www.malinca.si, in uživajmo v trenutku.

