Martinova račka po receptu zmagovalca Masterchefa

Martinova račka (za 4 osebe)

Sestavine za slanico:

račje prsi 4 x 200 g

1 l namizne vode Tempel

70 g soli

1 janeževa zvezda

naribana lupina 1 pomaranče

10 g celega popra

1 cimetova palčka

1 lovorjev list

Vse sestavine za slanico najprej kuhamo v kozici do vrenja. Počakamo, da se slanica ohladi, nato vanjo dodamo račje prsi in pustimo čez noč v hladilniku, da je celotno meso nasoljeno.

Sestavine za vlečeno testo:

300 g gladke moke

1,5 dcl mlačne namizne vode Tempel

ščepec soli

2 žlici olja

Presejano moko stresemo na čist delovni pult v obliki kupa. Na sredini naredimo jamico, v katero dodamo olje, vodo in raztopljeno sol. Mešamo z roko, da se testo počasi prijemlje skupaj. Testo gnetemo z rokami toliko časa, da se ne prijema več prstov ter postaja gladko in elastično. Premažemo ga z oljem, pri sobni temperaturi ga pustimo počivati pokritega 1 uro.

Sestavine za nadev za štruklje:

1 kg krompirja

3 srednje čebule

sol, poper

Neolupljen krompir skuhamo. Med kuhanjem krompirja nasekljamo čebulo na srednje velike koščke in jo počasi pražimo. Ko je krompir kuhan, ga malo ohladimo, a še toplega olupimo, zmečkamo ga kar z rokami in dodamo k praženi čebuli. Solimo in popramo po okusu.

Vlečeno testo na kuhinjskem prtu, ki ga rahlo pomokamo, počasi in z občutkom razvlečemo do želene debeline. Obrežemo ga v velikosti, primerni za naš pekač. S krompirjevo maso testo nadevamo do treh četrtin, nato ga zavijemo v štrukelj. Štruklje zavijemo v folijo, ki je primerna za kuhanje na visoki temperaturi. V pekač nalijemo vodo, dodamo štruklje in v pečici, ogreti na 110 stopinj Celzija, štruklje kuhamo 45 minut.

Račja prsa vzamemo iz slanice in jih dobro osušimo. Kožo narežemo na kare. Pazimo, da z nožem ne prerežemo kože do mesa. V vroči ponvici na hitro prsa najprej popečemo na koži, nato obrnemo in jih popečemo z vseh strani. Prestavimo jih na pekač, ponvico s sokovi pa shranimo za omako. V pečici, predhodno ogreti na 200 stopinj Celzija jih pečemo še približno 10 minut. Račje prsi se pripravljajo rožnato, saj so tako najmehkejše. Ko jih vzamemo iz pečice, jih pustimo počivati 10 minut.

Sestavine za omako iz ponvice:

1 rdeča čebula (nasekljana)

1 strok česna

0,5 l namizne vode Tempel

1 majhen korenček

pol stebla zelene

Ko se račje prsi pečejo in počivajo, v ponvico, v kateri smo prsi popekli, dodamo čebulo, česen, narezan korenček, narezano zeleno in na hitro popečemo. Zalijemo z vodo Tempel in kuhamo. Po 10 minutah kuhanja precedimo, vrnemo na plin in s podmetom zgostimo (masla ne potrebujemo, ker je iz račje kože dovolj račje masti) in do želene gostote počasi kuhamo še 10 minut.

Štrukelj narežemo na želeno velikost, račje prsi po dolgem prerežemo na pol. V tem času je pripravljena tudi omaka. Serviramo na krožnik. Zelenjavno prilogo prepuščamo vam, primerno letnemu času.

Martinov spritz

Sestavine:

1 dcl prosecca

1 dcl namizne vode Tempel

0,3 ml mentolovega likerja

0,3 ml bezgovega sirupa

limeta

meta

Tridecilitrski kozarec do vrha nadevamo z ledom in ga pustimo stati vsaj 15 minut. Nato odlijemo vodo ter dodamo manjkajoči led. V kozarec najprej dodamo bezgov sirup, nato prosecco. Nežno premešamo in zalijemo z namizno vodo Tempel. Na koncu dodamo mentolov liker in okrasimo z rezino limete in vejico oziroma vrhom poprove mete.