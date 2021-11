Martinova pojedina po receptu znanega slovenskega kuharja

S posodo Tefal do velike kuharske uspešnice

Martinovo je eden bolj priljubljenih slovenskih praznikov. Z njim zaokrožimo konec dela na polju in počastimo dobro letino. Martinovanja so povezana z degustacijo mladega vina. Praznik spremljajo tradicionalne jedi, med katere spadajo rdeče zelje, mlinci in hrustljavo zapečena perutnina.

Foto: Getty Images

Martinovo – praznik, posvečen mlademu vinu

Martinovo označuje konec trgatve, ko se mošt spremeni v vino. Poleg mladega vina pa naj bi Martin prinesel tudi prvi resen mraz. V Sloveniji ga častimo kot zaveznika vina in dobre jedače. V tem času se zberemo z bližnjimi, da proslavimo sadove radodarne jeseni.

Martinovo, tako kot večino praznikov, praznujemo s prijatelji in družino, s skupno temo – okusno hrano in vinom. Značilna martinova pojedina vključuje glavno jed s perutnino, mlinci in rdečim zeljem. Ter seveda vinom.

Klasično martinovo pojedino je težko preseči

Ne morete prekositi martinove klasike – pojedine s hrustljavo gosko. Vse pogosteje pa se na martinovih obloženih mizah pojavijo tudi pečena račka, piščanec ali puran.

Ne glede na to, ali prirejate martinovo pojedino prvič ali pa to počnete že leta, je lahko sestavljanje prazničnega menija naporno. Izbrati morate recepte za pripravo hrustljavega, a hkrati sočnega mesa ter pripadajočo prilogo – mlince z rdečim zeljem. Da bo priprava letošnjega menija bolj preprosta, smo za vas izbrali klasični martinov jedilnik, ki ga zaokrožite s prav posebno sladico in kozarcem mladega vina.

Foto: Getty Images

Pa začnimo kuhati!

Recept za pečene račje prsi s pomarančo in rdečim zeljem

Setavine:

Foto: Getty Images 1 račje prsi

1 pomaranča

1/4 glave rdečega zelja

1 vejica timijana

sol

poper

25 g masla

2 dcl rdečega vina

olje

Priprava:

Račje prsi solimo in popramo ter jih postavimo v ponev, v kateri smo segreli olje. Prsi zapečemo na obeh straneh, dodamo maslo in vejico timijana. Med pečenjem meso večkrat prelijemo z maščobo, v kateri se peče.

Ko je meso pečeno, v ponev, v kateri se je pekla račka, damo na rezine narezano rdeče zelje in naribano pomarančno lupino. Solimo, popramo, prilijemo vino ter dodamo sveži sok 1/2 pomaranče in krhlje druge polovice. Za trenutek dodamo račko nazaj v ponev, da doda svoj sok zelju. Nato jo narežemo na rezine in skupaj postrežemo.

Poleg račjih prsi in rdečega zelja postrezimo domače mlince

Mlinci niso nič drugega kot nekvašen kruh. Osnova za njihovo izdelavo so moka, voda in sol. V sodobnih receptih pa v njih zasledimo tudi rumenjake. Predlagamo spodnji recept.

Sestavine:

500 g moke

približno 3 dl mlačne vode

žlička soli

če boste dodali 3 rumenjake, dajte malo manj vode

Priprava:

Iz sestavin zgnetemo testo in ga pustimo nekaj časa počivati. Nato oblikujemo šest hlebčkov, jih razvaljamo na približno za nožev rob debelo ter spečemo v pečici, segreti na 180 stopinj Celzija. Pečeni so takrat, ko se napihnejo in obarvajo svetlo rumeno.

Ohlajene nalomimo na manjše koščke in jih polijemo s slanim kropom, da se zmehčajo. Odvečno vodo odlijemo, mlince pa odcedimo ter jih po želji zabelimo z domačimi ocvirki.

Hrepenite po tem, da bi pripravili sladico, ki bi si jo gostje zapomnili? Potem predlagamo odličen jabolčni kolač, za katerega ne potrebujete niti pekača niti pečice. Se sliši neverjetno? Pa ni.

Prepričajte se sami. Za konec martinove pojedine postrezite jabolčni kolač iz ponve.

Odlični recept Bineta Volčiča za Jabolčni kolač

Sestavine:

Foto: Getty Images 2 jabolki

30 g orehov

3 žlice sladkorja

25 g masla

2 jajci

4 žlice sladkorja

4 žlice olivnega olja

3 žlice jogurta

1 žlica mleka

5 žlic moke

4 žlice škroba

1/2 pecilnega praška

Priprava:

Ponev segrejemo in v njej stopimo maslo ter dodamo sladkor. V ponev nato v krogu naložimo na krhlje narezana jabolka, v sredino pa dodamo jedrca orehov. Ponev pokrijemo in dušimo na zmerni temperaturi. V tem času v stekleni posodi zmešamo preostale sestavine. Pripravljeno zmes enakomerno zlijemo in razporedimo po jabolkih. Ko se spodnji del kolača zapeče, posodo pokrijemo z drugo podobno posodo in sladico obrnemo, da se lepo zapeče tudi na drugi strani.