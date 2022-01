Ljubljana, Maribor in Koper: tu je pravi raj za ljubitelje dobre skodelice kave

Že od samega začetka, ko se je v Italiji v 17. stoletju odprla prva kavarna, je italijanska kava postala sinonim za popolnost v svetovnem merilu. Italijani imajo 600 različnih kombinacij kave, ki se razlikujejo po okusu in aromi, pražijo jih v 800 pražarnah, ki so še danes aktivne. Tudi vi radi začnete dan s skodelico izvrstne kave? Potem morate obiskati specializirano trgovino Tutto Capsule , ki premore največjo ponudbo kavnih kapsul in je pravi raj za ljubitelje dobre skodelice kave. Po ugodni ceni ponujajo kavne kapsule za vse sisteme kavnih aparatov, za vsak okus in za vsako priložnost.

Za vse ljubitelje dobre skodelice kave, čaja in drugih napitkov – kava in kavni aparati, vse na enem mestu. Tutto Capsule®.

Oglejte si ponudbo raznovrstnih kavnih kapsul, mlete kave, kave v zrnu, tabletirane kave in preostalih napitkov kot tudi kavnih aparatov ter najdite svojo izbiro številka 1.

Ekskluzivna blagovna znamka

Tutto Capsule® je ekskluzivna blagovna znamka, ki v svoji ponudbi raznovrstnih kavnih kapsul, mlete kave, kave v zrnu, tabletirane kave in preostalih napitkov kupcem ponuja vse, kar diši po kavi.

Trgovina Tutto Capsule v Ljubljani.

Tutto Capsule je prva trgovina v Sloveniji, kjer lahko med množico kavnih kapsul in drugih toplih napitkov izberete kapsulo po svojem okusu. Če se s kavnimi kapsulami še niste srečali, vas vabijo, da jih spoznate. Izbirate lahko med originalnimi kapsulami ali izberete svoje kapsule med bogato ponudbo združljivih kapsul. Bogat izbor bo prepričal tudi najzahtevnejše kupce in uporabnike kavnih aparatov.

Trgovina Tutto Capsule v Mariboru.

V trgovinah Tutto Capsule (v dvorani A BTC City Ljubljana, v Mariboru na Ljubljanski ulici 42 ali v Park centru v Kopru) in v spletni trgovini https://tuttocapsule.si/ lahko izbirate med originalnimi kavnimi kapsulami Nespresso, Lavazza, Illy, Hausbrandt, Bialetti, DolceGusto, Caffitaly ali izberete svojo kapsulo med bogato ponudbo združljivih kapsul Caffe Borbone, Lollo Caffe, Caffe Corsini, Vergnano, Starbucks, Pagliero, L`OR, Gattopardo, Covim, HAG, DolceVita, Splendit, E-Gusto in še mnogo drugih

Za pripravo kave in toplih napitkov iz kapsule so za vas pripravili tudi široko paleto kavnih aparatov za vse sisteme kapsul.

Trgovina Tutto Capsule v Kopru.

Zakaj kava iz kavnega avtomata ter iz kapsule?

Kavni aparati in kava v kapsulah pomenijo številne prednosti. Ste za super hitro, preprosto in do žepa prijazno kavico?

Aparati na kapsule omogočajo prav to – izvrstno skodelico kave, pripravljeno v najhitrejšem mogočem času, brez zapletenega vzdrževanja aparata, pri čemer ni nič prepuščeno naključju – le kapsulo s kavo seveda potrebujete.

Priprava kave v kapsulah je enostavnejša, higienična in predvsem hitrejša. Kava vsebuje aromatične sestavine, ki vplivajo na njen vonj. Kava, polnjena v kapsule, ohrani vse aromatične sestavine, zato lahko z uporabo kavnega aparata na kapsule pripravite čisto pravi espresso, ki vas bo zagotovo prevzel s svojo popolno aromo. Kar 800 aromatičnih sestavin je hitro hlapljivih, zato je pomembno, da je optimalna mešanica kavnih zrn zmleta in polnjena v kapsule v pogojih kontrolirane atmosfere. Tako kava obdrži vso svojo aromo, ki nam je všeč in zaradi katere ljudje kavo tako radi pijemo. In zgolj uporaba kavnega aparata na kapsule nam omogoča pripravo pravega espressa s popolno aromo. Enostavno, hitro in predvsem odlično. V trgovini Tutto Capsule lahko vsak najde nekaj za svoj okus.

Sistem NESPRESSO Originalne kavne mešanice in široka paleta združljivih kavnih kapsul najboljših italijanskih pražarn. Za kupce, ki si želijo drugačnosti, je na voljo tudi bogata ponudba čajev, ječmenove kave, ginsenga, za najmlajše pa vroča čokolada. HAUSBRANDT Kava v kapsulah je 100 % arabica, mešanica pražene kave za sistem Nespresso. ILLY Sistem Iperespresso in sistem Nespresso. Originalne kavne kapsule in kavni aparati. LAVAZZA 30 različnih vrst kavne mešanice v kapsuli. Originalne kapsule, združljive kapsule in drugi topli napitki. Na voljo so naslednji sistemi: Lavazza A Modo Mio (originalne kapsule Lavazza A Modo Mio in združljive kapsule), Espresso Point (originalne kapsule Lavazza Espresso Point in združljive kapsule) ter Lavazza Blue (originalne kapsule Lavazza Blue in združljive kapsule). DOLCE GUSTO Originalne in združljive kavne kapsule in preostali topli napitki. BIALETTI Tradicija, ki svoje znanje in izkušnje razvija že 90 let. Na voljo so kavne kapsule in kavni aparati.

Nacionalni zaklad

V trgovinah Tutto Capsule poudarjajo, da je kupec njihova prva in edina prioriteta. Vlagajo v znanje, izobraževanje in sledijo smernicam. Ravno zadnje je blagovno znamko Tutto Capsule® povzdignilo v trgovino s kavnimi kapsulami na samem vrhu v merilu ponudbe kave in kavnih aparatov.

Kava je tradicija, ki izhaja iz dolgoletnih izkušenj in začetkov v majhnih pražarnah. Z leti je kava poleg testenin in vina postala italijanski nacionalni zaklad. Kava v kapsulah je izbira modernega kupca in najboljša izbira za vsakogar, ki si želi popoln espresso hitro in enostavno v službi ali doma. Skrbno praženje in posebna embalaža ohranjata prvotne lastnosti dragocenih mešanic nedotaknjene. Odlično kakovost surovine zagotavlja lastna proizvodnja. Ena kavna kapsula = optimalni odmerek za popoln espresso.

Izbrana množica različnih blagovnih znamk omogoča, da vsak kupec v trgovinah Tutto Capsule najde nekaj za svoj okus, saj poleg kave ponujajo tudi druge napitke v kapsulah.

Hitro, enostavno, najboljše Poskusite kavo v kapsulah in obiščite eno izmed trgovin Tutto Capsule (v dvorani A BTC City Ljubljana, v Mariboru na Ljubljanski ulici 42 ali v Park centru v Kopru) ali obiščite njihovo spletno stran https://tuttocapsule.si/. Z veseljem vam bodo pomagali.