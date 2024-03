Legendarna Tonka z Vršiča v resničnostnem šovu

V ponedeljek se na Planetu začenja nova sezona kuharskega šova Večerja za 5, v katerem gostom večerjo v vsaki epizodi pripravi drug gostitelj. V prvem delu bo to Tonka Zadnikar, priljubljena oskrbnica Tonkine koče pod Vršičem.

Ta 77-letna gorska kuharica je znana tako po neprekosljivem kulinaričnem talentu kot po izjemni fizični kondiciji. Na večerji, ki jo bo postregla svojim štirim gostom oziroma sotekmovalcem, obljublja polno tradicije, iznajdljivosti in okusov, ki jih lahko ponudi le narava.

"Ni dovolj le to, da goste postrežeš"

O svojem odnosu do gostov je pred nekaj leti spregovorila za Siol.net. "To, kar daješ, se enkrat tudi vrne. V to res verjamem," je dejala, "sama sebe imam za oskrbnico starega kova. To pomeni, da verjamem, da ljudje v kočah potrebujejo pogovor, dobro hrano in prijaznost, in da ni dovolj samo to, da goste postrežeš in prepustiš same sebi."

