Kje v Ljubljani si lahko privoščite vrhunska slovenska in tuja vina?

eVino bar je vinski bar z največjo ponudbo vrhunskih slovenskih in tujih vin, ki že od leta 2009 v Ljubljani skrbi za odlično vinsko ponudbo. Moderno in elegantno opremljena notranjost bara zagotavlja prijetno izkušnjo, pestro vinsko ponudbo pa dopolnjujejo kulinarične mojstrovine izpod rok kuharske ekipe eVino.

Kaj ponuja nagrajena vinska karta?

Za izbor vin in vinsko karto skrbi Gašper Čarman, dvakratni najboljši sommelier Slovenije, z ekipo sodelavcev, ki se lahko pohvalijo z bogatim vinskim znanjem.

Foto: Bojan Puhek

Nagrajena vinska karta ponuja več kot 950 vrst vin z različnih koncev sveta. Poleg bordojcev, vin iz Burgundije, šampanjcev in supertoskancev najdete na vinski karti vina Južne Amerike, Avstralije, Nove Zelandije in Gruzije. Odlično so zastopane vinske kleti Italije, Španije, Portugalske, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in še nekaterih drugih držav.

Poznavalce vrhunskih tujih vin bodo navdušila imena, kot so Petrus, Romanee-Conti, Cheval Blanc, d'Yquem, Margeaux, Salon.

Nagrada Wine Spectatorja (dva kozarčka) je potrditev odličnega dela celotne ekipe ter pravilno zastavljenih ciljev z željo, da gostom v Sloveniji, poleg široke slovenske ponudbe, ponudijo tudi vrhunska svetovna vina. Vin na kozarec je na vinski karti vsaj 20, poleg tega je vsaj toliko vin, ki jih strežejo s sistemom Coravin (prvi in edini sistem na svetu, s katerim lahko natočite kozarec vina iz steklenice, zaprte s plutovinastim zamaškom, ne da bi jo sploh odprli).

Bogata in pestra slovenska zastopanost

Pomemben del vinske karte (skoraj polovico) predstavljajo vina najboljših slovenskih vinarjev, kjer prednjačijo vina Brd in Vipavske doline, vendar ponudbo vztrajno širijo in dopolnjujejo tudi z vini preostalih slovenskih vinskih pokrajin. Zadnja pridobitev so bila Vina Gross, odlična štajerska vina mladega in nadarjenega vinarja Michaela Grossa, ki je svoja znanja pridobival pri očetu na avstrijski strani, zdaj pa se je ustalil v Halozah in popestril izbor slovenske ponudbe.

Marjan Simčič, Aleš Kristančič/Movia, Primož Lavrenčič, Mitja Sutor, vina Gašper (Gašper Čarman) in vina Dolfo (Marko Skočaj) so le nekatera izmed imen na vinski karti, kjer najdete tudi vina mladih vinarjev, kot sta Klemen Lisjak in Samo Premru, ki s Pasjim repom uspešno nadaljuje očetovo delo. Ljubitelji Vipavske doline boste prišli na svoj račun z Guerilo, ljubiteljem Goriških brd so na voljo vina Blažič, Jakončič, Ščurek ter široka paleta vin kleti Goriška brda. Iz Slovenskega primorja vam postrežejo z Vini Korenike & Moškona.

Pozabili niso niti na štajerska vina, kjer poleg Grossa najdete še vina Šumenjak, vina Oskar, Steyer in Joannes. Dolenjsko regijo zastopajo vina Šturm in izbrana vina KZ Metlika.

Ob vrhunskem vinu tudi odlična hrana

Leta 2017 je eVino bar prenovil svojo notranjo podobo. Razširili so prostore, povečala se je trgovina in razširila kulinarična ponudba. Danes si lahko v eVino baru privoščite zajtrke, poleg tega pa meni ponuja še kreativno domišljene hladne in tople predjedi, juhe, solate ter pestro izbiro glavnih jedi. V popoldanskih urah so na voljo različne mesne in sirne deske, kjer ponujajo lokalne sire, slovenski in španski pršut ter toskanske mesnine.

eVino bar ima idealno lokacijo, saj je lahko dostopen z avtom in ima parkirišče. Poleg redne vsakodnevne ponudbe z jedilnega lista so na voljo tudi kosila, ki zadovoljijo še tako zahtevnega gosta, prijazno in strokovno osebje pa vam pomaga pri izbiri vina.

Ko najdeš svoje najljubše vino

Za vse prave ljubitelje vin je prednost eVino bara v tem, da lahko vsa vina, ki so vas ob obedu navdušila, kupite v eVino vinoteki. V vinoteki je na voljo približno 950 različnih vin, več kot 150 vinarjev z vsega sveta. Strokovno osebje vam pomaga pri izbiri.

Na svoj račun boste prišli tudi ljubitelji nagrajenih vin. Na policah eVino vinoteke lahko izbirate med številnimi nagrajenimi vini iz Slovenije in tujine:

eVino vinoteka ne ponuja zgolj vin. Ljubitelji gin tonikov lahko izbirate med več kot 20 različnimi gini in široko paleto premium tonikov Fever Tree. Na voljo je pester izbor viskijev in preostalih žganih pijač.

Poleg vsega naštetega boste v vinoteki našli tudi kozarce svetovno priznane blagovne znamke Riedel, ki so lahko odlično darilo . Pri izbiri darila vam bodo v eVino vinoteki z veseljem priskočili na pomoč. Na voljo pa imajo tudi čudovita darilna pakiranja.

Poleg tega lahko v vinoteki kupite tudi odlične gourmet produkte (kot so olivna olja B10 in Mate) ter španski pršut in toskanske salame.

