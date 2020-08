Kje popiti najboljšo kavo?

Le kaj je lahko večji antidepresiv kot dober pogovor s prijateljem in prijetno druženje ob kavi, ki sproža v telesu same pozitivne učinke? A v današnjem utripu časa se z večjim zadržkom, z več previdnosti, z masko in po vsej verjetnosti tudi z razkužilom v nahrbtniku odpravimo na druženje v kavarne in lokale na okusno kavo. Čeprav ste morebiti navajeni drugače, z lahkoto najdemo dodane vrednosti domače kavne postrežbe in razloge, zakaj je pitje kave doma povsem primerljivo, če ne celo boljše kot v lokalu ali kavarni.

Prav tako odlično kavo s puhasto mlečno penico lahko pijete tudi doma, in to iz svoje najljubše skodelice. S kavnim aparatom Philips LatteGo si boste lahko pripravili odlično skodelico kave le s pritiskom na gumb.

Kavni aparat Philips LatteGo s keramičnim mlinčkom zagotovi najboljši okus in izkoristek kavnih zrn.

Ste vedeli, da so v pitju kave "vodilni" Nizozemci, ki povprečno zaužijejo 2,41 skodelice kave na dan? Finci v povprečju popijejo 1,85 skodelice dnevno, sledijo Švedi z 1,36 skodelice, nato pa Italijani, Norvežani in drugi. Slovenci smo sicer po količini popite kave na 11. mestu, saj popijemo dobro skodelico (1,08) na dan. Kava je tradicionalno poživilo, pitje kave pa je za številne prav poseben obred. Kava ni le navada – je poseben ritual in užitek v katerikoli uri dneva.

Tako zelo priljubljeno "kofetkanje" se je v času možnosti okužb z novim koronavirusom iz lokalov preselilo v domače prostore. Alternativa pitja kave doma je lahko še boljša ter ima gotovo številne prednosti.

Prihranek, udobje, mir, okus in ... varnost!

Domače druženje ob kavi prinaša prihranek tako pri denarju kot tudi času, saj se vam ni treba nikamor odpraviti ali odpeljati. Je sploh kaj boljšega od tega, da se usedete v udoben domač naslanjač, počivalnik ali masažni stol z dobro knjigo v roki in skodelico kave? V lokalu se gotovo ne morete tako udobno zlekniti v naslanjač ali ležalnik, kot to lahko storite doma. Dodatna prednost je, da se vam ni treba urejati za kavo v mestu, kot bi se morebiti sicer, pa tudi oblečeni ste lahko po mili volji.

Dom je oaza miru, je kraj, kjer lahko srebate skodelico kave brez zunanjih dražljajev, gneče in raznolikega dogajanja okolice. Doma pa imamo tudi manj možnosti, da zbolimo. Epidemija koronavirusa je skrb za zdravje postavila še letvico višje. Če kje, smo ravno v zavetju lastnega doma pred potencialnimi okužbami še najbolj varni.

Kaj pa izbira? Tudi doma lahko pijete kavo, ki je stoodstotno po vašem okusu. Izbrali ste jo sami in dobro veste, kaj pijete, zato boste lahko prav doma v vsej polnosti uživali v njenem okusu.

Če uživate v pitju kave v udobju lastnega doma, potem nikar ne odlašajte: izberite si svojega pomočnika pri pripravi kave, s katero boste začeli svoj dan in s ponosom pogostili tudi svoje obiskovalce.

Ker pitje kave ni rezervirano samo za jutra, ampak tudi za prijetne klepete in druženja s prijatelji, se vedno več ljudi odloča za nakup avtomata za kavo. Kavni avtomati so najboljši prijatelj in nepogrešljiv kuhinjski pripomoček vseh kofeinskih navdušencev.

Privoščite svoji najljubši skodelici najboljšo kavo z novim, popolnoma samodejnim kavomatom Philips LatteGo. A zakaj je ravno ta kavomat najboljša izbira?

PREPROSTA PRIPRAVA

S kavnim aparatom Philips LatteGo si boste lahko pripravili odlično skodelico kave le s pritiskom na gumb. Ponujena vam je prava paleta možnosti, s katerimi bo napitek pripravljen natanko po vašem okusu. Preprosto prilagodite dolžino, moč in temperaturo napitka ter shranite nastavitve.

VEČ VRST KAVNIH NAPITKOV

Z enim pritiskom gumba preprosto pripravljajte kavne napitke, kot so espresso, navadna kava, kapučino in mleko s kavo. S tem kavomatom lahko namreč pripravite kar šest okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn – izberete pač tistega, ki vam ga tisti trenutek srce poželi.

POPOLNOMA GLADKA MLEČNA PENA

Vsaka kava, ki jo boste pripravili, bo prekrita s svileno in gosto plastjo mlečne pene. Penilnik LatteGo pri veliki hitrosti meša mleko in zrak v okrogli komori za penjenje, nato pa v skodelico brez pljuskov nalije kremasto mlečno peno z ravno pravo temperaturo.

PREPROSTO IN HITRO ČIŠČENJE

Čiščenje LatteGo je preprosto. Dvodelni mlečni sistem kavomata Philips LatteGo nima cevk ali skritih delov in se lahko očisti v samo 15 sekundah pod tekočo vodo. Penilnik LatteGo lahko priročno pomijete v pomivalnem stroju. S patentiranim filtrom AquaClean boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do pet tisoč skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstranjevati vodni kamen.

SVEŽINA

Mlinčki so izdelani iz stoodstotne keramike, zaradi česar so izjemno trdni in natančni. Z njimi lahko pripravite najmanj 20 tisoč skodelic sveže, odlične kave. Z grelnikom za hitro segrevanje pa bo vaša kava vedno popolne temperature.

NASTAVITE IN SHRANITE SVOJO NAJLJUBŠO VRSTO KAVE

Na kavnem avtomatu lahko nastavite in shranite svoje najljubše vrste kave. Če želite nastaviti količino poljubnega napitka, pridržite tipko napitka, dokler se na zaslonu ne prikaže ikona MEMO. Ko je v skodelici želena količina napitka, pritisnite gumb OK. Ko skuhate kavo, se samodejno shrani še izbrana jakost arome.