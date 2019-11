Kateri je ključni prehrambni trend v letu 2019?

Oglasno sporočilo

Potrošnikom je pomembno, da poznajo in zaupajo sestavinam v izdelku, ki ga nameravajo kupiti, hkrati pa prehranske izdelke, ki so sestavljeni iz njim razumljivih sestavin, tudi razumejo kot bolj zdrave.

Prehrambni trendi se v zadnjih letih obračajo h koreninam. Vedno večja skupina ozaveščenih potrošnikov goji pričakovanja po naravnih, lokalno pridelanih in preprostih izdelkih, ki ne vsebujejo dodanih sladkorjev, barvil, arom ali drugih aditivov. Potrošniki se kot odgovor na svoj življenjski slog na trgu ozirajo po avtentičnih in naravnih živilih, strokovnjaki pa to obliko nakupnega vedenja opredeljujejo kot enega najpomembnejših prehranskih trendov v letu 2019. V tujini trend opisujejo z izrazom clean label oziroma čisto označevanje: "Jasno je, da gre za potrošniško zahtevo po čistih izdelkih, ki se nanaša na preglednost označb v smislu razumljivosti. Čedalje več potrošnikov si namreč želi uživati izdelke iz naravnih in enostavnih sestavin, ki jih razumejo in jim zaupajo. Clean label pomeni kratek seznam sestavin in njihovo razumljivost. Pomeni odsotnost umetnih dodatkov," pojasnjujejo v Ljubljanskih mlekarnah.

Razvoj izdelkov mora slediti zahtevam potrošnikov

V Ljubljanskih mlekarnah so pred tremi leti pričeli s projektom clean label, v okviru katerega so med drugim prenovili vse sadne jogurte blagovne znamke Mu. Pred dobrim letom pa so storili še korak naprej in predstavili novo linijo izdelkov, jogurte Mu Natur. Njihova edinstvena prednost je, da so sestavljeni zgolj iz dveh sestavin – jogurta in sadja in so trenutno edini jogurti s sadjem brez dodanega sladkorja na slovenskem tržišču.

Jogurt. Sadje in nič drugega.

Vendar pa je razvoj izdelkov po načelu manj je več zelo zahteven. Kot pojasnjujejo v Ljubljanskih mlekarnah, je bilo ključno vprašanje pri razvoju prvega tovrstnega izdelka, kako združiti samo dve sestavini, naravni jogurt in sadje brez vseh ostalih dodatkov, hkrati pa potrošnikom predstaviti kakovosten in okusen izdelek s primerno dolgim rokom uporabe.

Da jim je to uspelo, je na koncu potrdila tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani s certifikatom 100 % naravno. Ugledni certifikat predstavlja jamstvo potrošnikom, da bodo zaužili pristne in kakovostne izdelke, ki vsebujejo le naravno prisotna sladkorja fruktozo in galaktozo, sestavini v sadju in mleku. Biotehniška fakulteta pa je vključena tudi pri sami proizvodnji jogurtov Mu Natur, in sicer v obliki rednega preverjanja ustreznosti izdelkov.

Nov okus Mu Natur: jogurt, breskev, mango. In nič drugega.

Pozitiven odziv potrošnikov na jogurte Mu Natur je na Ljubljanskih mlekarnah botroval odločitvi, da na trgu predstavijo nov okus, ki se bo pridružil jagodi in borovnici. Pri razvoju okusa so želeli narediti korak naprej, zato so vanj vključili tudi potrošnike in jih povabili, da pomagajo pri sprejemu ključne odločitve v fazi razvoja izdelka – kakšen naj bo nov okus jogurta Mu Natur?

Da bi preverili mnenje potrošnikov, so v Ljubljanskih mlekarnah konec avgusta v različnih slovenskih krajih organizirali degustacije, na katerih so imeli potrošniki možnost poskusiti tri okuse jogurta Mu Natur in glasovati za najljubšega. V sproščenem vzdušju so mladi in mladi po srcu okušali vzorce, med seboj delili mnenja in se zabavali ob stand-up vložkih komika Jana Kreuzerja z ekipo.

"Pripravljenost ljudi, da nam pomagajo sprejeti odločitev glede novega okusa jogurta Mu Natur, je bila nad vsemi pričakovanji. To priložnost bi izkoristili, da se zahvalimo vsem sodelujočim in jim sporočimo, da smo njihovo mnenje seveda spoštovali. Največ glasov je prejel okus Mu Natur breskev/mango, ki je v teh dneh že na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji," so še sporočili iz Ljubljanskih mlekarn.

Naročnik oglasnega sporočila je Groupe Lactalis.