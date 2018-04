Kakšne kontrole morajo prestati izdelki z zaščitnim znakom "izbrana kakovost – Slovenija"

Oglasno sporočilo

Specifikacija med drugim predpisuje tudi zahteve za zunanje in notranje kontrole, ki redno potekajo v predelovalnih obratih in pri pridelovalcih. Pogovarjali smo se z go. Valentino Houbar, namestnico izvršnega direktorja za proizvodnjo, ki nam je pojasnila, kako potekajo notranje kontrole v Pomurskih mlekarnah za izdelke, označene z znakom "izbrana kakovost – Slovenija".

Kako ste se lotili izvajanja notranjih kontrol?

Notranje kontrole izvajamo z namenom zagotavljanja visoke kakovosti izdelkov Pomurskih mlekarn skozi celoten tehnološki proces, se pravi od sprejema surovine, pa vse do končnega izdelka. Kontrole potekajo v skladu z načrtom kontrole kakovosti za izdelke, označene z znakom "izbrana kakovost – Slovenija". Notranje kontrole nam omogočajo, da zagotavljamo stoodstotno sledljivost izdelka. Ob vsaki kontroli sledljivosti se izdela in skrbno hrani tudi vsa dokumentacija.

Foto: Mojfokus

Katere so glavne kontrolne točke pri mleku in mlečnih izdelkih "izbrana kakovost – Slovenija"?

Pri mleku kontroliramo mikrobiološko kakovost, ki se najprej kontrolira pri pridelovalcu mleka. Opravijo jo naše pogodbene zadruge, ki so prav tako certificirane. Mikrobiološko kakovost in kemijske lastnosti mleka pa kontroliramo ob sprejemu mleka ter skozi celoten tehnološki proces. Ob sprejemu mleka, še pred prečrpavanjem iz avtocisterne, prevzamemo izpisni list proge, pri tem pa preverimo, ali je zbirna proga na seznamu prog, ki imajo certifikat "izbrana kakovost". Preverjamo tudi, da čas, ki je potekel med uro dovoza mleka na sprejem in uro črpanja na prvi zbiralnici, ni daljši od 15 ur. Kontrola poteka nato tudi skozi celoten tehnološki proces, kjer tudi med samo proizvodnjo analiziramo mikrobiološke in kemijske lastnosti izdelka, vsako šaržo izdelka pa tudi senzorično ocenimo. Omenjene kontrole so del naše vsakodnevne rutine.

Valentina Houbar, namestnica izvršnega direktorja za proizvodnjo v Pomurskih mlekarnah

Ali imate koga zadolženega za izvajanje in za nadziranje izvajanja kontrole?

Za to je zadolžena oseba, ki na osnovi plana kontrole naredi sledljivost določenega izdelka, od surovine do končnega izdelka, za vsako izvedeno kontrolo sledljivosti se izdela in hrani dokumentacija.

Kaj zaradi notranjih in zunanjih kontrol pridobijo potrošniki?

Zunanje in notranje kontrole potrošniku zagotavljajo večjo kakovost izdelka, stoodstotno pridelavo in predelavo v Sloveniji, odlično mikrobiološko kakovost izdelka ter kratke transportne poti.

Stroge notranje kontrole v slovenskih mlekarnah zagotavljajo visoko kakovost in svežino mleka in mlečnih izdelkov z zaščitnim znakom "izbrana kakovost – Slovenija". Ko bomo torej naslednjič izbirali mlečne izdelke na trgovskih policah, poiščimo znak "izbrana kakovost – Slovenija".