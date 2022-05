Kako ''reciklirati'' hrano?

Oglasno sporočilo

SPAR v sodelovanju z nagrajenim kuharskim chefom Markom Pavčnikom objavlja recepte in nasvete za čim boljši izkoristek hrane.

Spar prispeval že za več kot milijon evrov hrane

Ali ste vedeli, da povprečen Slovenec zavrže kar 68 kilogramov hrane letno*? Ste vedeli, da tretjina proizvedene hrane na svetu konča v smeteh in da bi četrtina zavržne hrane lahko preprečila lakoto na svetu**? Te številke so rdeči alarm, ki že dolgo časa utripa v naši družbi.

V Sparu so se te problematike lotili na zelo odgovoren način. Z rednim spremljanjem prodaje omogočajo optimalno naročanje in s tem minimalna vračila. Viške hrane v okviru akcije "Donirana hrana" že več kot osem let podarjajo različnim humanitarnim organizacijam. Sodelujejo z dobrodelno organizacijo Zveza Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija. Pomoči potrebnim donirajo živila, ki malo pred iztekom uporabe še niso bila prodana, a so še vedno varna za uživanje. Leta 2020 so se povezali še z dvema organizacijama: humanitarnim društvom Hrana za življenje (Food for Life Slovenija) in Slovensko filantropijo – Združenjem za promocijo prostovoljstva. Leta 2021 se jim je pridružilo še Društvo Krog 9. Leta 2021 so v dobrodelne namene tako prispevali hrano v skupni vrednosti več kot milijon evrov.

Pojedina iz ''ostankov''

Eden izmed načinov, kako poskrbeti za manj odpadne hrane, je tudi boljši izkoristek sestavin, ki nastanejo kot stranski produkti pri proizvodnji hrane. V Sparu v okviru dolgoročne akcije "Hrana ne sodi v smeti" zato sodelujejo s kuharskim mojstrom Markom Pavčnikom. Na družbenih omrežjih Facebook in Instagram redno objavljajo uporabne nasvete in njegove izvirne recepte za čim boljši izkoristek hrane.

Poglejte, kako eden najbolj talentiranih slovenskih kuharskih mojstrov, ki sledi filozofiji "zero waste", pripravi vrhunsko sladico iz ocvirkov, ki so nekoč veljali zgolj za stranski produkt pri kolinah.

Majhni koraki, velika dejanja Prav vsak lahko prispeva k zmanjšanju količine odpadne hrane. Tudi vi. Spar ponuja nekaj preprostih nasvetov, kako. Okusno kosilo pa lahko pripravite kar iz ostankov hrane ter celo iz darov narave. Pa dober tek!

*Vir: Statistični urad RS (SURS)

**Vir: Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)

