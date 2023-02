Je to najdražja sladica letošnjega valentinovega? #foto

V newyorški restavraciji Serendipity 3 so razkrili posebno ponudbo, ki so jo ob letošnjem valentinovem dodali na jedilni list. To je nova, še posebej prestižna različica njihove najbolj znane sladice Frrrozen Hot Chocolate oziroma "zmrznjena vroča čokolada", ki so jo ustvarili v sodelovanju z zvezdniško oblikovalko nakita Lorraine Schwartz.

Sladico, za katero bo treba odšteti 250 tisoč dolarjev oziroma okoli 230 tisoč evrov, bodo stregli v kelihih oblikovalke Kellie DeFries, znane predvsem po tem, da vse svoje izdelke bogato okrasi s kristali.

Kelih je napolnjen s čokolado, izdelano s kar 14 različnimi vrstami kakava, ki jo prekrijejo s stepeno smetano in potresejo z užitnimi "diamantnimi" bleščicami ter čokoladnimi opilki, pozlačenimi s 23-karatnim užitnim zlatom.

Visoko ceno "upravičuje" predvsem diamantni prstan, skrit v čokoladni krogli. Foto: Profimedia

Drugi del sladice je pozlačena čokoladna krogla, napolnjena z užitnimi, diamantom podobnimi kristali, na njih pa počiva škatlica, v kateri je diamantni prstan, ki ga je oblikovala Lorraine Schwartz. V prstan iz belega zlata sta vdelana 0,69-karatni rožnati in 0,77-karatni modri diamant, obkroža pa ju še za 1,15 karata belih diamantov.

"V tej sladici je ravno prava mera pretiravanja," je izjavil Jose Calderone, kuharski mojster in kreativni direktor restavracije Serendipity 3, ki bo sicer kmalu postregla že 30-milijonto "zmrznjeno vročo čokolado", legendarno sladico, v kateri naj bi jo v preteklosti uživali tudi Marilyn Monroe, Andy Warhol, Grace Kelly in Cary Grant.

