Januar je mesec za detoks

Vstop v novo leto že tradicionalno zaznamujejo številne zaobljube, ki jih damo sami sebi in drugim. Kot prvi mesec v letu je januar kot nalašč za preizkušanje novih stvari. Zakaj ne bi tokrat poskusili z veganskim načinom prehranjevanja? Po preobilici hrane, ki spremlja decembrske praznike, bo našemu telesu zagotovo prijala bolj umirjena, zmerna, a še vedno hranljiva in polnovredna hrana.

Nepridobitna organizacija s sedežem v Veliki Britaniji že od leta 2014 spodbuja, da se januarja prehranjujemo vegansko. Ljudi so izzvali, da sprejmejo izziv, 30 dni veganskega prehranjevanja z namenom promocije zdravja in skrbi za okolje. Samo letos se je na izziv prijavilo več kot pol milijona ljudi iz dvesto držav. Kako se torej lotiti tega izziva?

SPAR Veggie.

Nasveti in triki za začetnike

Vegansko prehranjevanje ni nič bolj zahtevno kot katerikoli drug način prehranjevanja. Na začetku je potrebnih nekaj več načrtovanja in priprav, že kmalu pa sestavljanje dnevnih obrokov steče brez zapletov in pretiranega razmišljanja. Kako torej začeti?

Načrtujte svoj dan. Pripravite si tedenski meni in na njegovi osnovi sestavite nakupovalni seznam. Ne pozabite na prigrizke. Ti vedno pridejo prav.

Izkoristite tehnologijo. Dandanes so na voljo številne aplikacije, ki vam lahko olajšajo sestavljanje veganskih menijev.

Preverite svojo shrambo. Ko začnete z veganskim načinom prehranjevanja, vam ni treba popolnoma zamenjati svojih domačih zalog hrane. Preverite, kaj že imate v svoji shrambi in kaj lahko še vedno porabite. Zagotovo se med številnimi izdelki najdejo tudi veganski, kot so na primer oreščki, sadje, riž, testenine ...

Zagotovo imate doma že kar nekaj izdelkov, ki ustrezajo zahtevam veganske prehrane. Foto: Getty Images

Poskrbite za vir beljakovin. Glavni vir beljakovin je meso, zato ga je treba zamenjati z drugimi živili, z uživanjem katerih boste svojemu telesu prav tako zagotovili potrebne beljakovine. Te najdete v tofuju, rižu, žitaricah in fižolu. Naprodaj je tudi veliko imitacij mesa. Te najdete tudi v linijah SPAR Veggie, Grashka, Garden Gourmet in Veganz, ki na vas čakajo na policah trgovin SPAR in INTERSPAR.

Ne pozabite na vitamin B-12. Najpomembnejši vir vitamina B12 so živila živalskega izvora – meso, ribe, jajca, mleko in sir. Rastlinska živila ga vsebujejo, kadar so na primer fermentirana, kot so izdelki linije Grashka, ki na jo najdete na policah trgovin SPAR in INTERSPAR.

Kalcij ni le v mleku. Tudi nekatera druga živila vsebujejo veliko kalcija, med njimi tofu, beli fižol, brokoli, sladki krompir in rastlinski jogurti.

Ideja za vegansko kosilo: veganski ameriški hot dog Veganski ameriški hot dog. Ideja za okusno vegansko kosilo. | Avtor recepra: Blaž Mihev Sestavine za dve osebi: SPAR VEGGIE bratwurst (pečenica),

2x polnozrnata štručka Pekarna SPAR,

kečap,

gorčica,

veganski sir,

veganska majoneza,

kisle kumarice in

hrustljava čebula. Opcijska priloga – pekoča pokovka: 100 g koruze za pokovko,

20 g veganskega masla ali margarine,

0,5 žličke kajenskega popra in

2 žlički soli. Priprava: Veganske pečenice vzamemo iz ovoja in jih po navodilih na embalaži spečemo na ponvi z malo olja. Medtem prerežemo štručko in jo premažemo z majonezo, narežemo kumarice. Ko je pečenica pečena, jo damo v prerezano štručko, ki smo jo premazali z vegansko majonezo. Po okusu dodamo gorčico, kečap, kumarice, veganski sir in hrustljavo čebulo. Priprava pokovke: V večji ponvi s pokrovom na srednjem ognju raztopimo vegansko maslo, ki mu dodamo kajenski poper, sol in koruzo. Pokrijemo in počakamo, da slišimo pokanje koruze. Med pokanjem posodo večkrat pretresemo. Ko je vsa koruza pečena, jo odstavimo z ognja in prestavimo v posodo.

pripravo okusnih veganskih jedi najdete tudi na portalu Jedel.bi. Izbirate lahko med številnimi recepti za pripravo mamljivih sladic, bogatih solat ter drugih predlogov za kosila, večerje, zajtrke, malice in prigrizke. Pa dober tek. Ideje zanajdete tudi na portalu. Izbirate lahko med številnimi recepti za pripravo mamljivih sladic, bogatih solat ter drugih predlogov za kosila, večerje, zajtrke, malice in prigrizke. Pa dober tek.

Poseganje po lokalno pridelani hrani pomembno prispeva k skrbi za okolje. Na fotografiji je linija veganskih izdelkov Grashka, ki jo najdete na policah SPAR in INTERSPAR.

Preizkusite veganske izdelke, ki jih najdete na policah SPAR in INTERSPAR po vsej Sloveniji ali v njihovi spletni trgovini.