Izberite lokalno, jejte kakovostno hrano

Vedno več ljudi izbira domačo, lokalno pridelano hrano. Tega se dobro zavedajo tudi v Sparu Slovenija, kjer v okviru projekta To smo mi dolgoročno sodelujejo z lokalnimi pridelovalci in predelovalci hrane. Med njimi je tudi KZ Agraria, ki na Sparove police dostavlja sveže pridelke primorskih pridelovalcev.

Spoznajte Kmetijsko zadrugo Agraria

V Sparu si v okviru projekta To smo mi prizadevajo za povečevanje odkupa slovenskih pridelkov in izdelkov. Rezultat tega je njihova bogata ponudba, ki obsega kar 70 % izdelkov slovenskih proizvajalcev*.

Eden izmed Sparovih dobaviteljev je tudi Kmetijska zadruga Agraria, iz Kopra, ki skrbi, da sveži pridelki pridejo od pridelovalcev na Sparove police. Slednje polni kar okoli 50 manjših in večjih pridelovalcev sadja in zelenjave iz Slovenske Istre, področja Krasa, pa vse tja do Goriške.

V KZ Agraria skrbijo za nadzorovano integrirano pridelavo, vse več pridelovalcev se odloča tudi za ekološki pristop h kmetovanju. Vsi pa so usmerjeni k naravi in ljudem prijazni pridelavi, ki ohranja rodovitnost tal.

Pod svojo blagovno znamko Purissima KZ Agraria predstavlja izbrane pridelke, ki so ročno obrani in imajo zajamčeno istrsko poreklo in kakovost.

Voditelj David Urankar je obiskal KZ Agraria ter spoznal dva pridelovalca. To sta kmetija Parovel, kjer gojijo česen, in kmetija Štular, od koder prihajajo izključno ekološki pridelki. V vlogu si oglejte, kje rastejo odlični pridelki, med drugimi tudi češnjev paradižnik, ki ga boste lahko kmalu našli v Sparovih trgovinah.

Zakaj izbirati lokalno hrano?

Domača, lokalno pridelana hrana prepotuje manjše razdalje od kmeta do trgovine, zato ostane sveža dlje časa. Zaradi krajšega transporta (in s tem nižjega ogljičnega odtisa) pa nakup lokalnih pridelkov predstavlja tudi bolj trajnostno izbiro, s čimer naredimo veliko dobrega za okolje. Z nakupom lokalno pridelane hrane podpirate slovenske kmete in s tem tudi razvoj slovenskega podeželja. Ne nazadnje pa vedeti, od kod prihaja hrana, pomeni tudi vedeti, kaj jeste.

Od kmeta na krožnik

V Sparu so naredili še en korak naprej s projektom Naravnost od pridelovalca, ki ga uresničujejo v sodelovanju s svojimi zanesljivimi partnerji. Spar na ta način kmetovalcem omogoča pravičnejši odkup pridelkov in izdelkov ter pripomore k razvoju slovenskega podeželja in večji samooskrbi Slovenije s hrano v prihodnosti. Z omogočanjem krajših transportnih poti in posledično nižjih emisij CO² pa prispeva tudi k skrbi za naš planet. Seveda imate pri tem dobrobit tudi kupci, saj imate kakovostna slovenska živila na dosegu roke – v Sparu.

*Zaokroženi odstotek povzet iz projektne naloge Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

