Italijanski espresso v svojem najboljšem in vrhunskem okusu

Lavazza: več kot 125 let strasti do pristnega italijanskega espressa

V vsaki skodelici pravega espressa lahko začutite mešanico prefinjenosti, užitka, arome in sofisticiranega okusa. To so glavne "sestavine" Lavazze, ki deluje po vsem svetu že več kot 125 let in zdaj navdušuje ljubitelje kave v 140 državah ter postaja eden vodilnih igralcev na svetovnem trgu kave. S kavo je vsak dan boljši.

Najprej kavo, prosim

Ljubitelji kave dobro vedo, kako težko je začeti dan brez skodelice tega dišečega napitka. Podjetje Lavazza se ponaša s 125 let dolgo tradicijo in več kot 30 milijardami skodelic kave Lavazza, ki jih letno postrežejo na svetovni ravni. "Naše vsakodnevno prizadevanje za odličnost se izraža v poznavanju izdelka, načinov priprave in oblik, v katerih ga postrežemo. Naš cilj je zadovoljiti okuse vseh ljubiteljev kave, pri čemer vedno zagotavljamo pravo mešanico tradicije in inovacij," pove Massimo Pepe, direktor Lavazze za Vzhodno Evropo in izvozne trge.

Trenutek užitka s popolnim izdelkom Več kot 30 milijard skodelic kave Lavazza kaže na izjemen uspeh podjetja, ki želi še naprej ponujati najboljšo mogočo kavo v vseh oblikah. Blagovna znamka si prizadeva graditi boljši svet in ponujati izdelke vrhunske kakovosti, pridobljene s trajnostnim modelom, ki temelji na inovacijah, zanosu in strokovnem znanju. Lavazza je inovativnost postavila za zaščitni znak svojih podjetniških dejavnosti. Od intuicije, ki je zaznamovala prvi uspeh podjetja – kavne mešanice –, do razvoja inovativnih rešitev za embalažo; od prve kave espresso, popite v vesolju, do več deset industrijskih patentov. Lavazza je kulturo pitja kave vedno razvijala z nenehnim vlaganjem v raziskave in razvoj s pogumom, energijo in zanesljivostjo ter posodabljanjem tradicije.

Ustanovitelj Luigi Lavazza in začetek njegove pustolovščine

Pred več kot stoletjem se je v Torinu začela kavna pustolovščina ustanovitelja Skupine Luigija Lavazze. Štiri generacije pozneje ključne sestavine, ki so družinsko podjetje spremenile v globalno, ostajajo nespremenjene: zavzetost za kakovost in nenehne inovacije. To je recept za uspeh, ki je povzročil revolucijo v kulturi pitja kave in jo iz Italije razširil po vsem svetu.

Luigi Lavazza je leta 1895 v starem mestnem jedru Torina odprl obrtno pražarno kave in začel prakso, ki se je izkazala za najbolj revolucionarno intuicijo v zgodovini kave: ustvarjanje prvih kavnih mešanic za uživanje. Luigi Lavazza je bil tisti, ki je izumil umetnost združevanja različnih sort in izvorov kave. Ta koncept mešanja izdelke Lavazza odlikuje še danes.

V začetku 20. stoletja je bilo podjetje Lavazza prvo, ki je na lokalni ravni distribuiralo kavo v zapečatenih vrečkah in s svojim logotipom. Kasneje, leta 1946, je v Italiji predstavilo svojo prvo vakuumsko pločevinko in leta 1972 še prvo prilagodljivo vakuumsko embalažo v obliki opeke.

Blagovna znamka, ki vlaga v znanje in izkušnje

V osemdesetih letih je Lavazza vstopila na trg "porcionirane" kave ter postala prvo italijansko podjetje, ki je proizvajalo in tržilo sisteme espressa na osnovi kapsul. Pot Lavazze je bila vedno tesno povezana z raziskavami, kar je prispevalo k temu, da se je podjetje umestilo kot inkubator idej, ki spreminjajo pravila igre: od izuma umetnosti mešanja in vakuumskega pakiranja kave pa vse do izdelave aparata ISSpresso, ki so ga razvili skupaj z italijansko vesoljsko agencijo.

Težnja k stalni zavzetosti za kakovost jih je pripeljala do ustanovitve Centra za študije in raziskave kave Luigi Lavazza, kjer analizirajo in raziskujejo vse vidike, povezane z espressom in njegovim razvojem po vsej Italiji. Ta koncept se je nato razvil v Lavazza Training Center, mednarodno mrežo več kot 50 šol za kavo po vsem svetu, kjer se vsako leto izobrazi 30 tisoč ljudi. Inovacije in naložbe so v zadnjih letih pripomogle k temu, da se je skupina učinkoviteje, prožneje in hitreje odzivala na nenehno razvijajoč se trg.

Vrednote, kot so pristnost, zavzetost za odličnost, odgovornost in inovativnost, skupini Lavazza še danes pomagajo nadaljevati zgodbo o uspehu in utirajo pot v prihodnost, ki bo vsem ponudila še več. Moč družbe Lavazza je v ljudeh, ki te vrednote živijo vsak dan. Blagovna znamka Lavazza se je v teh letih močno zasidrala v srcih potrošnikov.

S svojo edinstveno dediščino in zavezanostjo k odličnosti je Italija veliko prispevala k evropski kulturi pitja kave. To, kar poznamo kot okusne, mlečne, penaste kavne pijače, namreč ne bi obstajalo, če ne bi bilo espressa.

V Sloveniji je turška kava najpogostejši način priprave kave

V Lavazzi si prizadevajo, da skozi vlaganja v izobraževanja potrošnikov in strank, tudi v Sloveniji, predstavijo kulturo pitja kave espresso na način, da bi se zasidrala v zavest vseh ljubiteljev tega napitka. Svojo kulturo pitja kave delijo skozi vrednote, kot so poznavanje izdelka, trajnost in inovativnost. Že 125 let je kultura pitja kave espresso ključni steber Lavazzine identitete.

V Sloveniji Lavazza ponuja kavo espresso za različne vrste potrošnikov – od tistih, ki želijo svoj jutranji espresso popiti v zavetju svojega doma, do tistih, ki to storijo v lokalu na poti v službo ali kar v pisarni.