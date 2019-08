Dolga leta že nismo bili v gostilni na ptujskem levem bregu Drave, in če smo prav razumeli, so v tem času zamenjali lastnike in tudi osvežili ponudbo.

Na Ptuju je za solidno hranjenje nekaj možnosti, ob gostilni Grabar, kjer smo dobro jedli pred časom, imajo tudi gostilno Ribič, lokalno legendo, ki je v zadnjem času na novo začrtala ponudbo.

Gostilna Ribič

Dravska ulica 9, 2250 Ptuj

Telefon: 02 749 06 35

Pri Ribiču preprosto nočejo več biti gostilna s sladkovodnimi specialitetami in piščanci, ampak svoje mesto iščejo tudi z boljšimi vini in prestižnimi mesninami. Še vedno, to se ni spremenilo, pa imajo v poletnih mesecih izjemno lep vrt na obrežju Drave, s katerega smo opazovali od vročine utrujene race, ki so dremale pod bližnjo brvjo čez reko.

Foto: Miha First

Gostje so bili bolj tuji kot domači, jedilni list je v ruščini in slovenščini, na njem pa je celo več morskih kot rečnih jedi. Še kozarci za vodo so Ocean, ne pa recimo Rogaška ... Pri vinih so ubrali nekoliko nenavadno pot in jih niso zapisali v vinski list, temveč si je ponudbo mogoče ogledati v vinomatu in hladilniku ob točilnem pultu.

V vinomatu so dražja, predvsem francoska in italijanska, v hladilniku počivajo cenejši Pullus, Kobal, Istenič, Radgona in Puklavec. In ravno Puklavca, njegovo suho penino mednarodnega imena Estate Selection, smo srknili za uvod.

Tatarski biftek Foto: Miha First

Za hladno predjed smo se ob skoraj preveč klasični ponudbi brancinovega karpača in pršuta z mocarelo ter rukolo raje lotili solidnega tatarskega bifteka, opremljenega s toastom, maslom, jogurtovo omako in postrvjimi ikrami, ki naj bi poudarjale tudi sladkovodno usmerjenost lokala.

A res po domače je bil narezek s šunko, budjolo, suhimi salamami in zaseko. V spremljavi je sodelovala tudi čebula, čeprav težko pritrdimo osebju, da je šlo za cenjeni ptujski luk, zato pa so bile resnično slastne puhaste krušne bombice.

Hišni narezek Foto: Miha First

Vino popoldneva je bil visoko cenjen (7,5 evra na kozarec), a izvrsten chardonnay Kramarovci iz Marofovih goričkih kleti, medtem ko je bila največje razočaranje vročega popoldneva na Ptuju hladna kumarična juha. Kuhar, ki se mu je ob množici turistov gotovo hudo mudilo, je namreč juho pozabil poskusiti, preden je šla na vrt, in v poletni napitek so mu je prikradla grenka kumara. Škoda, takšne stvari je preprosto rešiti.

To nam seveda ni vzelo zaleta, šli smo naprej: naš načrt je bil poskusiti dve najbolj klasični sestavini ptujske kulinarične scene: piščanca in sladkovodno ribo.

Foto: Miha First

Nekoč so imeli na slikoviti terasi ob Dravi večjo ponudb rib, pred kakšnim desetletjem smo za isto mizo malicali celo ščuko, zdaj je za posebno sladkovodno ponudbo (iz morja je medtem mogoče dobiti marsikaj) poskrbel dobro pečen file smuča, ki ga prinesejo na gratiniranih testeninah z bučnimi semeni. Porcija je bila milo rečeno prevelika in pretežka, priloge bi lahko bilo precej manj, da bi pustila dihati sicer odličnemu smuču.

Smuč na gratiniranih testeninah Foto: Miha First

Za trenutek se vrnimo k vinu: v vinomatu se najde nekaj prestižnejših znamk iz sveta in domovine. Tudi Jakončičevo Carolino Select (29 evrov za kozarec), Jermannove kapljice, med bordojci pa tudi za naše potrebe izvrsten Chateau Pichon Baron letnik 2011, čeprav je 29 evrov za kozarec vseeno kar visoka cena.

Foto: Miha First

Previsoka za spremljanje resnično slastnega ocvrtega piščanca iz domače (malo pa tudi ukrajinske) Perutnine Ptuj. Prinesejo ga v gajbici ter mu pristavijo le limono in krompir, pravzaprav pa ocvrti ptič, ki je bolj pikanten, kot smo ga sicer vajeni v slovenskih gostilnah, sploh ne potrebuje spremljave.

Ocvrt ptujski piščanec Foto: Miha First

Tudi pri sladicah pri Ribiču preveč zapostavljajo štajerske ideje. Preskočili smo brownie in panna cotto, za skutne palačinke smo bili že preveč siti, zato je na koncu zmagal čokoladni fondant z bogato tekočo sredico, ki so ga obdali s sezonskim sadjem – nektarinami, hruškami in slivami -, vaniljevim sladoledom in drobljencem.

Čokoladni fondant Foto: Miha First

Povzetek

Restavracija z več morskimi kot lokalnimi jedmi. V kuhinji sicer obvladajo svoje delo, v prihodnosti pa bi ob narezku, smuču in ocvrtem piščancu pričakovali še kakšno domačo vižo. Cena hrane okoli 30 evrov na osebo, če se odločite za uvožene mesnine, pa še kakšen desetak več.

Vinska ponudba, še posebej ob takšni širini, bi morala biti natančno zapisana v vinskem listu. Pa ni. Dražji del vin je v vinomatu, kjer lahko vsa vina za visoko ceno dobite tudi na kozarec. Manj pomembna, predvsem lokalna vina so na voljo v hladilniku.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.