Gostilna Koršič: zamejska gostilna, kakršnih na naši strani Brd manjka

Slovenski gostje smo običajno navdušeni nad ponudbo naših zamejcev. Tako je na Krasu in v Benečiji pa tudi na italijanski strani Brd. Recimo pri Koršiču, kjer kuhajo preprosto in izjemno okusno hrano po zmernih cenah.

V Števerjanu, le lučaj od slovenske meje, za več kot zmerno ceno dobite vina, ki so enostavno dobra. Na nedavnem vinsko-kulinaričnem festivalu, ki mu rečejo Likof, so točili najboljša števerjanska vina po dva in pol evra za kozarec. Da ne bi samo pili, smo avto pustili na hribu in se peš odpravili nižje v dolino, kjer ima gostilna Koršič velik vrt s pogledom na Brda in očake v daljavi.

Gostilna Koršič

Sovenza 7, 34070 San Floriano del Collio (Števerjan), Italija

Telefon: +39 0481 884248

Po slovensko smo se usedli pod veliko lipo in naročili steklenico lokalnega. Belo zvrst Bratje, ki jo pridela Alessio Komjanc s sinovi, prodajajo po 13 evrov. Dobro ste slišali. Na naši strani Brd so vina podobne kakovosti vsaj dvakrat dražja.

Foto: Miha First

Pri Koršiču imajo na vinski karti vina iz neposredne okolice, Števerjana in Oslavja, za zmerno ceno lahko torej dobite tudi nekaj svetovno znanih imen: Gravnerja, Podveršiča, Paraschosa, Benso, Primosica, Radikona ... Na zdravje!

Števerjan v italijanskih Brdih je eden najbolj zavednih slovenskih krajev. Ob natančno načrtovani vinski zgodbi se lahko pohvalijo tudi z vsakoletnim s slovenskim narodno-zabavnim festivalom. V vasi oziroma v okolici je še nekaj zanimivih lokalov (za tiste, ki želijo poskusiti najboljša vina tudi na kozarec, priporočamo vinoteko Dvor), a zdi se, da ima Koršič v teh krajih najbolj izdelano kulinarično ponudbo.

Foto: Miha First

Jedilnik je seveda tudi v slovenščini in natakarji so vešči našega jezika, celo radensko strežejo. V uvodu v jedilnik so napisali, da nadaljujejo stoletno gostinsko tradicijo, treba pa je reči, da se kljub zapovedani ponudbi lokalnih vin in sestavin teh zapovedi ne držijo kot pijanec plota. Koršič je res samo gostilna, ki ne želi biti nič posebnega. A pršut, ki ga narežejo, je vseeno D’Osvaldov, pripravijo toč in braide, pa friko ali karpačo svinjskega vratu. Za začetek.

Nam je dišalo prav vse, kar je bilo v jedilnem listu, zato smo se na koncu odločili za degustacijski meni s petimi jedmi, ki stane ugodnih 36 evrov, in tako kuhinji prepustili izbiro, kaj bomo jedli.

Pozdrav iz kuhinje: ocvrta polenta na zeliščni skuti Foto: Miha First

Pozdravili so nas z ocvrto polento na zeliščni skuti, nato pa prinesli prvo hladno predjed - tanke rezine vratovine, na katere nastrgajo hren ter jim dodajo veliko porcijo jabolčne čežane in žlico gorčice.

Svinjski vrat s hrenom in jabolčno čežano Foto: Miha First

Namesto aromatičnega zavitka so tisto soboto zamesili aromatične njoke. Ti imajo že v testu slanino in zelišča, zato z omako niso pretiravali - svež, le malo pokuhan paradižnik, sveža bazilika in malo nastrganega sira. Še bolj so navdušili špecli, kremasto zabeljeni s panceto in potreseni z makom.

Aromatični njoki s paradižnikom in baziliko Foto: Miha First

Špecli s panceto in makom Foto: Miha First

Tako preprosto in tako učinkovito - rdeča nit, ki se vleče skozi vse jedi pri Koršiču. Prav tako ne komplicirajo na jedilnem listu, v vsaki fazi ponudijo le po nekaj jedi. Tudi pri glavnih jedeh, kjer kljub divjačini (iz divjega prašiča naredijo celo pleskavico), kraljuje govedina. Biftek narežejo na manjše kose in na hitro popečejo na oljčnem olju z rožmarinom. Postrežejo jih v posodici iz mlinca, priložijo čebulno marmelado in hrustljavo friko.

Popečena govedina z rožmarinom, čebulna marmelada in hrustljava frika Foto: Miha First

Nobena od porcij ni bila velika, je pa treba poudariti, da smo se vsekakor najedli, predvsem pa so cene znosnejše kot na naši strani Brd. Podobno je bilo s palačinkami, ki jih pripravijo s tako rekoč vsem, kar si izmislite - zato smo jih pomalicali kar z marelično marmelado. Tako sladke marmelade pa še ne, smo ugotavljali, nato pa pomlatili še boljšo, manj sladko sladico - aromatičen hišni pomarančni sladoled, ki ga prelijejo s pelinkovcem in potresejo s svežo meto.

Hišni pomarančni sladoled s pelinkovcem in meto Foto: Miha First

In še vedno ni bilo konec hišnih receptov - za slovo so prinesli še šilce kavno-čokoladnega likerja. Le kava, čokolada, rum in smetana, so nam zaupali.

Povzetek

Domača gostilna, kakršnih bi radi več videli tudi tistih nekaj sto metrov stran, na slovenski strani Brd. Enostavne briške jedi po zmernih cenah: polenta, frika, testenine, toč in braide, soliden pršut, žlikrofi, bleki, divjačina in drugo meso.

Vinska karta obsega vse najbližje sosede, in ker so locirani med znamenitimi vinskimi griči, je ponudba seveda izvrstna: Fiegl, Draga, Vogrič, Gradis’ciutta, Koršič, Komjanc in Mužič so zelo poceni, Gravner, La Castellada in Radikon pa, jasno, malce dražji.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.