Glovo praznuje dve leti delovanja v Sloveniji: dostavili več kot 4,7 milijona izdelkov v 27 mestih

Glovo, večkategorijska platforma, ki omogoča dostop do široke palete izdelkov in obrokov na zahtevo, praznuje drugo obletnico delovanja v Sloveniji! V tem času je skupno število izdelkov, dostavljenih prek platforme, preseglo 4,7 milijona.

Brez dobrega tima seveda ne nastane nobena uspešna zgodba in Glovo ni izjema. Za njim stoji izjemna ekipa predanih ljudi, ki se vsak dan posebej trudijo zagotavljati zanesljive in kakovostne storitve uporabnikom platforme: strankam, partnerjem in kurirjem.

Matic Šubic, vodja komerciale, ki je v ekipi že od samega začetka, je najbolj ponosen, da so v dveh letih pridobili več kot 900 partnerjev, med katerimi je največ malih lokalnih podjetij. S tem sodelovanjem so jim zagotovili stabilen in močan kanal za generiranje dohodkov in uporabnikom ponudili kvaliteten in obsežen nabor ponudnikov.

Glovo deluje v 27 mestih po vsej Sloveniji in ljudem omogoča, da v svojem mestu kadarkoli dobijo skoraj vse, kar si želijo. Mesta, ki vodijo po številu naročil, so Ljubljana, Maribor in Domžale. Največje naročilo v teh dveh letih pa je bilo oddano v mehiški restavraciji v Medvodah in je znašalo 290 evrov. Najzvestejši uporabnik je iz Ljubljane – v dveh letih je oddal 742 naročil, kar pomeni povprečno dve naročili na dan, v skupni vrednosti 21.900 evrov.

Čeprav nas večina ob omembi Glova takoj pomisli na hrano, so v prvi vrsti tehnološko podjetje. Platforma, ki združuje njihove partnerje, kurirje in stranke, je eden izmed njihovih najbolj domišljenih produktov. Če lahko iz perspektive naročnika govorimo o prijazni uporabniški izkušnji, je platforma za partnerje veliko več kot to. Ponuja jim modernizacijo s sistemskimi rešitvami, saj jim nudi orodja za analizo, vrednost povprečne košarice, število novih uporabnikov in še veliko več. Partnerji lahko sami vodijo analitiko in ves čas dobivajo nova orodja, ki jih sicer ne bi imeli na voljo.

"Predvsem si želimo delati še na drugih vertikalah – trgovinskem delu. Želimo si več sodelovanja s trgovskimi verigami, da uporabnikom ponudimo še širši nabor trgovin. Ne želimo ostati omejeni le na živila, poudaril bi rad, da nudimo dostavo praktično česarkoli: rož, elektronskih naprav, daril, celo z modnimi trgovinami se spogledujemo," je njihove načrte za prihodnost delil Matic Šubic.

Tadeja Vaupotič, strateška vodja partnerjev, je največ v stiku z njihovimi partnerji. Dodaja, da za njih odnosi s partnerji nikakor niso šprint, temveč tek na dolge proge in največji ponos je, da rastejo in se razvijajo skupaj s partnerji.

"Smo ekipa sodelavcev s strastjo, delimo si isto vizijo in si prizadevamo za isti cilj. Obožujemo velike izzive in vsak dan začnemo z miselnostjo, da bomo iz vsakega položaja izvlekli najboljše," je povedala Tadeja Vaupotič.

In kaj so najbolj zabavna in nenavadna naročila, ki so jih v teh dveh letih dostavili? Presenetljivo je, česa vsega si ljudje zaželijo – 16 kilogramov mačjega peska, klimatska naprava, 80 kilogramov ledu in umetni nohti ... Vse to so Glovo kurirji dostavili in s tem nekomu polepšali dan. Maribor je mesto, kjer že dve leti dostavlja najbolj aktiven kurir. Ta je dostavil kar 18.928 naročil, kar je približno 26 naročil dnevno.

Eno izmed vodil, ki bi ga naj uporabniki upoštevali ob oddaji naročila je, da naj to ne bi bilo večje in težje od povprečne lubenice.

"Prevozno sredstvo izberemo glede na velikost in težo naročila," pravi Peter Lulik, vodja operative. "Seveda je kolo najbolj agilno in okolju prijazno prevozno sredstvo, a če uporabnik naroči večje izdelke, izberemo drugo, bolj ustrezno. Zmeraj več ljudi, ki živijo v večjih mestih se odpovejo avtomobilu in uporabljajo javni prevoz – to lahko predstavlja velik izziv, ko je treba opraviti nakup pralnega praška, sadja, zelenjave ... Že obisk tržnice se lahko zaključi s težko vrečo in Glovo dostava je za takšne uporabnike dobrodošla rešitev!"

Slovenci smo možnost dostave praktično česarkoli sprejeli z odprtimi rokami, postala je del našega vsakdana. Večernih druženj, športnih dogodkov pred domačim TV-zaslonom ali malic v službi si praktično ne moremo več zamisliti brez naročila preko aplikacije Glovo. Burger, pica in pad thai so favoriti, ki se največkrat znajdejo v naših naročilih, vse večkrat pa nam kurirji dostavljajo tudi živila. Največkrat so to prigrizki ali sladkarije, pivo in sveže sadje.

Pri Glovu bodo svoje delovanje še naprej širili in izboljševali, da bodo uporabnikom omogočili še boljše izkušnje pri dostavi izdelkov.

O podjetju Glovo

Glovo je ena prvih tehnoloških storitev za hitro dostavo, ki vključuje več kategorij izdelkov in kot takšna povezuje restavracije, lekarne, trgovske verige in trgovine z živili, vključno s kategorijo karkoli, ki uporabnikom omogoča, da v svojem mestu naročijo vse, kar želijo. Podjetje Glovo, ki je bilo ustanovljeno leta 2015 v Barceloni, deluje na 25 trgih v več kot 1.300 mestih v jugozahodni Evropi, vzhodni Evropi in Afriki. Poslanstvo podjetja Glovo je, da vsem prebivalcem mesta, v katerem deluje, omogoči hiter dostop do vsega, kar mesto ponuja. Na ta način lahko uporabniki storitve Glovo uživajo v izbranih izdelkih, kadarkoli in kjerkoli.

