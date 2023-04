Glasujte za najboljšega med Kuhoznalci!

Oglasno sporočilo

V Sparu Slovenija že šesto leto zapored podpirajo projekt Kuhnapato. Da bi ga še dodatno začinili, so se odločili za njegovo nadgradnjo. Tako je nastala serija spletnih oddaj Kuhoznalci, v kateri osnovnošolci raziskujejo slovensko kulinarično tradicijo ter se preizkušajo v pripravi tradicionalnih receptov in trajnostni kuhariji.

Kuhoznalci preizkušajo recepte naših babic

Kuhoznalci je serija šestih spletnih oddaj, v katerih otroci iz šestih različnih slovenskih osnovnih šol obujajo stare tradicionalne recepte in se posvečajo trajnostnemu kuhanju. V vsaki oddaji se pri pripravi lokalne tradicionalne jedi pomerita dve ekipi mladih kuharjev, njuno poznavanje tradicionalnega kulinaričnega izročila pa preverja voditelj oddaje Anže Zevnik.

Kuhoznalci dokazujejo, da tradicionalni recepti še zdaleč ne spadajo med staro šaro, saj po njih pripravljajo nove, izvirne različice jedi naših babic, ki vas bodo navdušile.

V spletnih oddajah »Kuhoznalci« sodelujejo naslednje šole:

1. OŠ Šturje v Ajdovščini

2. OŠ Jurija Vege Moravče

3. OŠ Dobje

4. OŠ Franka Metelka Škocjan

5. OŠ Drska Novo mesto

6. OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici.

Izziv iz Vipavske doline: šjelnovka

V prvem kulinaričnem izzivu, ki ga je gostila Osnovna šola Šturje iz Ajdovščine, so Kuhoznalci odkrivali posebnosti in tradicijo Vipavske doline. Mladi kuharji so spoznavali jedi, značilne za to dolino, kot so fižolovka, skuha in vipavska jota, pomerili pa so se v pripravi šjelnovke s polentinimi žličniki.

Šjelnovka ali šjelnova mineštra izhaja iz Zgornje Vipavske doline. Pripravljali so jo ob trgatvi in poleg postregli krompirjevo, pogosteje pa tudi koruzno polento. Glavne sestavine šjelnovke so zelena, krompir in malo korenčka. Recept za šjelnovko lahko najdete na Sparovi kulinarični spletni strani Jedel bi.

V videu si oglejte, kako sta se odrezali ekipi.

Projekt Kuhnapato ohranja slovensko kulinarično tradicijo

Projekt Kuhnapato deluje pod okriljem Društva Vesela kuhinja, ki ga vodi Anka Peljhan. Motivacijski pristopi učenja kuhanja in izvirni recepti za odlične sezonske jedi s pridihom slovenske tradicije so tisti, ki spodbujajo otroke in mladostnike, da spoznavajo ter ohranjajo slovensko tradicionalno kuho in trajnostni način prehranjevanja.

