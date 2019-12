Darilo, s katerim ne morete zgrešiti

Za nekatere nam drage osebe nismo nikoli v dvomih. In med tistimi, za katere res ni težko najti pravega darila, so ljubitelji dobrega piva. Pametne pivovarne ponujajo že različne izdelke, od oblačil do modnih dodatkov in pisarniškega materiala, ki jih pravi poznavalci vedno sprejmejo z navdušenjem, saj s temi izdelki lahko pokažejo svojo zvestobo določeni blagovni znamki pijače.

Zakaj ne bi šli korak dlje in bi z darilom povedali nekaj več?

Našli smo pravo darilo, s katerim bomo obdarovancem sporočili, da si želimo z njimi preživeti več skupnega časa, da bi radi vse naslednje tekme z najljubšo ekipo spremljali skupaj in da nam njihova družba pomeni vse na svetu.

Prijateljstvo je tisto, kar nam daje energijo, da se lažje spoprijemamo z vsakodnevnimi izzivi in ko se zvečer po napornem dnevu dobimo ob vrčku piva, je vse, kar nas je težilo čez dan, že zdavnaj pozabljeno.

Ko bomo naslednjič razmišljali, s čim obdariti brata, partnerja, prijatelje, sodelavca, očeta ali druge pivoljubce okrog nas, se spomnimo, kako radi se dobivamo z njim ob kozarčku zlatorjave mehurčkaste pijače.

Namesto novega kompleta pivskih vrčkov ali šestorčkom vrhunskega piva se izkažimo z darilom, ki bo poželo val navdušenja in ob katerem bo obdarovanec užival kar nekaj časa. In z njim prav gotovo tudi mi.

S točilno napravo za pivo, ki jo lahko namestimo na domač točilni pult, lahko uživamo v odličnem okusu in nepozabnem doživetju prave pivnice. In to kar v udobju lastnega doma.

Večerna druženja s prijatelji so v prazničnem času ritual, ki nas sprošča in povezuje. Z napravo za točenje piva lahko v kozarčku žlahtne pijače uživamo, kadarkoli si to zaželimo.

Pivo je vedno prva izbira številnih. Nekatere statistike pravijo, da je pivo najbolj priljubljena pijača na svetu. Skoraj ni boljšega občutka od prvega požirka ohlajenega piva po napornem dnevu. Točeno pivo v udobju domače dnevne sobe je nova dimenzija užitka. Enostavno vstanete med ogledom dobrega filma ali športne tekme in si privoščite pravo točeno pivo.

Za vsak okus, za vsako kuhinjo, za vsako pisarno, za vsak prostor za druženje

The Sub Compact: točilne naprave za užitek točenega piva pri tebi doma.

THE SUB Compact je najmanjši bratec družine THE SUB. THE SUB sta razvila mednarodno uveljavljena mojstra, Heineken in Krups, oblikoval pa ga je priznani industrijski oblikovalec Marc Newson. THE SUB tako ponuja vse, kar ponujajo profesionalni točilni aparati. Je tako poenostavljen, da ga lahko uporablja prav vsak. Izberite najljubše pivo v TORP sodčku, vstavite sodček in uživajte v okusnem, sveže točenem pivu.

The Sub naprave: točilne naprave za užitek točenega piva pri tebi doma.

THE SUB je inovativna točilna naprava, je izjemna rešitev za vse, ki pri okusu piva ne sprejemajo kompromisov. THE SUB zagotavlja super ekstra ohlajenost in najboljšo svežino točenega piva.

Blade naprava: priklopi in natoči pivo na kateremkoli pultu.

Blade je revolucionarni profesionalni sistem za točenje piva. Zaradi majhne površine in inovativnega sistema na zračni pritisk, ki za delovanje ne potrebuje CO 2 ali drugih plinov, lahko postrežete vrhunsko točeno pivo na kateremkoli pultu. Naprave Blade napolnimo z 8-litrskim sodčkom za pivo.

Rundasekunda.si za aparat za točeno pivo nudi različne vrste malih 2-litrskih in velikih 8-litrskih sodčkov: