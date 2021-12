Božična večerja, s katero boste navdušili vse zbrane

December je tukaj in priprave na božič in novo leto so se začele. Po ulicah in domovih se svetlikajo praznične luči, ljudje so radostno razpoloženi in se že pripravljajo na zadnja letošnja praznovanja.

Ni praznikov brez dobre hrane

Božično-novoletni prazniki so povezani s polno obloženo mizo, na kateri ne manjka niti ocvrta hrana. Ta je do zdaj veljala za nezdravo. Odkar pa so na trgu cvrtniki na vroči zrak, lahko uživamo v cvrtju najrazličnejših jedi, ki so tako okusne, da pritegnejo vsak okus.

Obvladajte umetnost cvrtja in postrezite vrsto hrustljavih dobrot, pri čemer boste porabili občutno manj olja, natančneje samo polovico jedilne žlice za pripravo svežega krompirčka. Se sprašujete, kako je to mogoče?

Zdravo cvrtje s tehnologijo hitrega segrevanja zraka Edinstvena zasnova cvrtnika na vroči zrak Philips Airfryer XXL, ki združuje hitro kroženje zelo vročega zraka, zvezdasto zasnovo in optimalen grelni profil, omogoča hitro, preprosto in bolj zdravo cvrtje okusnih obrokov tudi brez olja. Hrana bo hrustljava zunaj in nežno mehka znotraj. S cvrtnikom na vroč zrak Philips Airfryer XXL pripravite krompirček, piščanca, kolačke ali zelenjavo na žaru z manj maščobe in več hranil. Zmogljivost cvrtnika je neverjetna, preizkusite ga in se prepričajte sami.

Bolj zdravo kuhanje

Najpomembnejši razlog za večino ljudi, ki se odločijo za cvrtnik na vroči zrak, je možnost bolj zdravega kuhanja. Z zelo malo ali povsem nič maščob, uporabljenih v procesu kuhanja, je to popoln način za zamenjavo ocvrte hrane, ki ni zelo zdrava, z bolj zdravo alternativo.

Nova tehnologija v cvrtniku Philips Airfryer XXL celo izvleče maščobo iz hrane in vso ujame na dnu cvrtnika. Skrivnost je v kombinaciji močnega grelnega elementa in motorja s tehnologijo Fat Removal, kar omogoča, da se vroč zrak vrti skozi košaro za kuhanje, potuje prek celotnega cvrtnika in vse naokrog hrane. S tem je hrustljav rezultat zagotovljen. To je popoln način za pripravo česar koli ocvrtega ali pečenega in katere koli vrste hrane.

Hiter, varen in preprost za uporabo

V današnjih časih, ko kar naprej hitimo in nam pogosto zmanjka časa za kuhanje in si zato večkrat kupimo predpripravljen obrok ali naročimo dostavo hrane, se cvrtnik na vroči zrak izkaže za izjemno uporabnega. Če bi vedeli, da si v cvrtniku lahko piščančja bedrca z zelenjavo spečete v 20 minutah, bi to storili ali bi si naročili hrano na dom?

Cvrtniki Philips Airfryer XXL je hiter in enostaven za uporabo, zato je kuhanje doma veliko bolj mamljiva možnost. Tudi priprava tako pomembnega obroka, kot je božična večerja, je v njem sila preprosta. Vse, kar morate narediti, je, da začinite meso in zelenjavo, preostalo bo opravil cvrtnik na vroči zrak. Hrano položite naravnost v košaro, jo potisnete v cvrtnik, nastavite čas in ste skoraj pripravljeni za večerjo. Tako preprosto je to.

Hrustljava hrana zunaj in mehka znotraj

Cvrtnik na vroči zrak je veliko več kot bolj zdrava možnost cvrtja. Pravzaprav lahko v tej napravi pečete na žaru, pražite, pripravljate sladice. Vse v enem samem gospodinjskem aparatu. Le pripravite svoja najljubša živila in pustite cvrtniku, da opravi vse preostalo.

Kadar cvrete doma, si želite okusen in hrustljav rezultat, a nič odvečne maščobe. Velikost cvrtnika Philips Airfryer XXL je primerna pa pripravo obroka za vso družino. V njem lahko pripravite celega piščanca. Ker je to odličen predlog tudi za božično večerjo, spodaj preverite recept, kako ga pripraviti.

Philips Airfryer XXL – resnično uporaben pripomoček v vsaki kuhinji Cvrtnik na vroči zrak je najboljši kuhinjski pomočnik, saj lahko naredi skoraj vse. Pri tem imamo v mislih žar, cvrtje, pečenje in celo pogrevanje. Hrana, pripravljena v cvrtniku na vroči zrak, je veliko bolj zdrava, saj s tehnologijo odstranjevanja maščob odstrani vso maščobo in jo loči od hrane.

Predlogi za letošnjo praznično večerjo

Pečen piščanec z medom in limono

Sestavine za nadev

rdeča čebula

pol zelene bučke

pol rumene bučke

jabolko

suha marelica

dva drobno nasekljana stroka česna

svež nasekljan timijan

dve žlici olivnega olja

sol in poper

Preostale sestavine

1,4-kilogramski celi piščanec

pol skodelice medu

večja limona

Priprava nadeva

Zelenjavo in sadje narežite na kocke, primešajte česen, olja in začimbe ter nadevajte piščanca z mešanico.

Postopek priprave

Pecite piščanca pet minut na 200 stopinj Celzija. Med tem časom v ponvi zmešajte med in limonin sok. Po okusu dodajte sol in poper. Po petih minutah piščanca odstranite iz cvrtnika Airfryer XXL in ga premažite z nekaj medene mešanice. Nastavite Airfryer XXL na 135 stopinj Celzija in vanj položite piščanca. Vsakih 15 minut ga nato pokapajte z medeno mešanico, vse dokler je ne porabite. Pecite skupno eno uro oziroma do primerne zapečenosti.

Barvite nadevane paprike

Sestavine za nadev

manjša čebula

dva stroka česna

žlica origana

žlička rdeče paprike v prahu

žlica olivnega olja

200 g mlete govedine

Potrebujete še

razpolovljeno veliko rdečo papriko

razpolovljeno veliko rumeno papriko

razpolovljeno veliko zeleno papriko

Postopek priprave

Iz zelenjave in začimb za nadev naredite pire in mu dodajte mleto meso, ki ste ga pred tem rjavo popražili v ponvi. Z maso nadevajte paprike do polovice, na vrh pa dajte po eno surovo jajce. Za najboljši rezultat po tri nadevane paprike postavite v Airfryer XXL in pecite osem minut na 180 stopinj Celzija. Preden postrežete, jih posujte z nasekljanim peteršiljem.

Ocvrt krompirček

Sestavine

pol kg krompirja

pol žlice olivnega olja

sol in poper po okusu

Postopek priprave

Krompir olupite in narežite na paličice. Namočite jih v vodo za 15 minut, da sprostijo škrob. Nato krompir odcedite in posušite s papirnatimi brisačkami ter dodajte začimbe in olje. Peče naj se približno 25 do 30 minut na 180 stopinj Celzija v cvrtniku Airfryer XXL. Vmes ga dvakrat dobro premešajte.

Browniji

Sestavine:

85 g grenke čokolade

85 g masla

jajce

60 g sladkorja

8 g vaniljevega sladkorja

ščepec soli

45 g moke

ščepec pecilnega praška

25 g nasekljanih orehov

Postopek priprave

Ob stalnem mešanju na majhnem ognju počasi stopite čokolado. Odstavite in pustite na sobni temperaturi, da se ohladi. Med tem časom v skledi zmešajte, jajce, sladkor, vanilin sladkor in sol, dokler ne dobite gladke in kremaste zmesi. Nato vmešajte čokoladno zmes, moko s ščepcem pecilnega praška in orehe.

Z maslom namastite pekač za peko peciva, vanj nalijte testo in pecite, nalijte testo in pecite 16 minut pri 160 stopinj Celzija. Ko se pecivo ohladi, ga narežete na kocke.

Začnite torej cvreti, peči sladice, peči na žaru in pražiti s cvrtnikom Philips Airfryer XXL.