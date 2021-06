Barbaresco, princ iz Piemonta

Če bi ljubitelje rdečega vina po svetu vprašali, katero je najboljše italijansko rdeče vino, bi dobili enoten odgovor: barolo. S pojasnilom, da je to vino kraljev in kralj med rdečimi vini. Barolo ima mlajšega brata, ki mu rečejo barbaresco, in potemtakem bi bil on princ med rdečimi vini.

Pogled na prostrane vinograde italijanskega vinskega kraljestva Piemont (Foto: Adobe Stock)

Iz sence starejšega brata je s svojo eleganco in aromatiko v polnem sijaju stopil v 60. letih prejšnjega stoletja. Domovina obeh je Piemont, vinsko območje na severozahodu Italije. Obe sta pridelani iz rdeče sorte nebbiolo, ki je odločilna za njuno izvrstnost. Grozdje je dobilo ime po megli (nebbia), ki v jesenskih dneh pokrije vinorodne griče. Najboljše lege so na južnih pobočjih, da ujamejo čim več sonca, ki "omehča" visoko kislino in obilje taninov, značilnih za to sorto. Vino barbaresco je dobilo ime po istoimenski vasici. Vinogradi se razprostirajo na približno 750 hektarjih, na leto pridelajo 4,5 milijona steklenic vina. Njegova popularnost je zelo zrasla zaradi odlične kvalitete grozdja ter vpliva kleti Gaia in vinskega trgovca Bruna Giacosa. Poseben vpliv na njegovo popularizacijo je imel Angelo Gaia, ki mu rečejo tudi Angelo Nazionale ter ga priznavajo kot najbolj vplivnega vinarja v Italiji in največje ime v pridelavi barbaresca. Njegovo kvaliteto je izboljšal s prijemi in idejami, ki jih je dobil v Franciji. Med drugim je uvedel krajši čas maceracije, kontakt grozdnega soka s kožico, kontrolirano temperaturo pri fermentaciji, biološki razkis vina za zmanjševanje visoke kisline, uvedel je uporabo 225-litrskih hrastovih sodov za zorjenje itd.

Vino barbaresco je dobilo ime po istoimenski vasici. (Foto: Adobe Stock)

Barbaresco je tip sadnega vina, ki takoj spomni na rdeče in temno jagodičevje, vijolice, je srednjega telesa z nižjim alkoholom in bolj milimi tanini. Eleganca in kompleksnost se postavita po robu robustnosti. Vsi kritiki so si enotni, da ima barbaresco bleščečo prihodnost, je namreč odličen spremljevalec vse lahkotnejšega načina prehranjevanja, izkaže se s prijetno svežino, nižjim alkoholom in elegantno sadnostjo.

Piemont ne slovi le po vinu, je tudi zelo znana gurmanska destinacija, v kateri se je porodilo znamenito gibanje za ohranjanje in negovanje tradicije in kulture prehranjevanja – slow food. Veliko je razlogov za to izvrstnost: tukaj so odlične, raznolike gobe, v prvi vrsti beli tartuf iz Albe, odličen riž, božanski lešniki, vrhunska mehka govedina, niz odličnih sirov z znanim castelmagno na čelu. Številni izborni krožniki nosijo slavo vseh teh dobrot, od rižot vseh vrst, posebno s tartufi, do znamenite kuhane teletine z omako iz tunine (vitello tonnato). Tajarin je tanka testenina z ogromno rumenjaki ter tako bogata in svilnata, da se postreže samo z malce žajblja in maslene omake. Majhna voljna testenina, polnjena z govedino ali zeljem, se imenuje agnolotti del plin.

Njoke največkrat obogatijo z malce ajdove moke in jih prekrijejo z bogato omako iz alpskih sirov. (Foto: Adobe Stock)

(Foto: Lovro Rozina) Zanimivo je, da je Piemont celinska regija, v svoji kulinariki pa uporablja ogromno inčunov, pripravljenih na vse mogoče načine: surove, v olju, omakah, pražene, soljene … Zimske jedi so bogate in močne, pravšnje za zelo mrzle dneve. Panissa je rižota z dodanim fižolom, salamo, panceto, lardom, kuha se tako dolgo, da žlica navpično stoji v njej, govedino ure in ure dušijo v odličnem barolu in še in še je izvrstnih jedi, po katerih je poznano območje.

Lidl v svoji vinoteki tokrat predstavlja prijeten, dopadljiv barbaresco 2017 DOCG (oznaka, ki vinarja obvezuje, da barbaresco zori najmanj dve leti, od tega devet mesecev v lesenem sodu).

Na kratko bomo opisali vino in predstavili, ob kateri hrani lahko uživamo v njegovih sočnih okusih.

Barbaresco 2017, DOCG, La Savella: iskrivo vino svetle rubinaste barve z opečnatimi odtenki. Arome nas bodo spomnile na zrelo malino, jagodo, borovnico, slivo, sladke začimbe in kanček popra. V ustih je suho, mehko in pitno, prijetne višje svežine in okusne mineralnosti. Okusi jagodičevja tudi v ustih pridejo do izraza, tanini so izraženi, a zaokroženi, telo je srednje polno. Pookus je sočen, harmoničen, srednje dolg, osvežilen, z malenkost prijetne grenkobe.

Barbaresco je odličen spremljevalec širokega nabora jedi. Pospremi vse suhe mesnine, izkaže se pri jedeh s paradižnikovo omako, pri testeninah in rižotah, bogati paradižnikovi juhi, mesnih kroglicah, polnjenih paprikah … Je kavalirski spremljevalec vsega, kar pride z žara – ob pečenih paprikah in gobah, piščancu ali račjih prsih, govedini ali svinjini. V Piemontu ga tradicionalno pijejo ob hrani, obogateni z gomoljiko, izkazal se bo ob močnih sirih, kot so parmezan, pecorino, cheddar, ali sirih z dodatkom tartufov. Njegova svežina in sadnost bosta tem močnim okusom dodali čudovito ravnotežje.

Piše Mira Šemić, sommelierka in vinska akademkinja.