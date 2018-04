Ali veste, kako uporabljati paro v kuhinji?

Kuhanje je več kot samo hrana. Je v središču zabave, zdravja in vsakodnevnega življenja. Je družina, so izkušnje in izražanje sebe. Pomembno pa je, da pri tem izberemo prave pripomočke.

Predstavljajte si, da postanete resnični gospodar svoje kuhinje – ko lonci in pribor zažvenketajo in se delovne površine napolnijo z izbranimi sestavinami, je čas za novo kuharsko pustolovščino. Ne glede na to, ali boste pripravljali hitro jed za vsakodnevni obed ali gostili skupino lačnih gostov, vaša jed bo resnični praznik za vaše brbončice.

Eno je dizajnerska zasnova kuhinje, drugo pa iskanje uporabnih in pametnih pripomočkov, ki vam bodo olajšali delo v kuhinji. Prav zato je pomembno, da poiščete takšne "kuharske partnerje", ki bodo vsako vašo jed spremenili v vrhunsko kulinarično potovanje.

Da bo vaša naslednja večerja s prijatelji ali domače kosilo s svojimi najdražjimi prava gurmanska uspešnica, imejte zato v mislih predvsem dva kuharska mojstra: indukcijsko kuhalno ploščo Electrolux in Electroluxovo pečico CombiSteam Deluxe. Preverite, kje se skriva njuna posebnost.

Gostom postrezite več kot zgolj okusno hrano ― naredite vtis nanje. Sprostite svojo ustvarjalnost z Electroluxom, drznite si narediti nepričakovano in postrezite trajne spomine.

Prvi zmagovalni kuharski pomočnik: pametna indukcijska plošča

Kuhanje z indukcijo vam pomaga ustvariti okusnejše jedi v zelo kratkem času: segreje se hitreje kot katerakoli druga kuhalna plošča, z natančnim nadzorom temperature pa lahko v trenutku preklopite s pečenja na počasno vrenje.

Prihranite čas in kuhajte več jedi naenkrat. Electrolux predstavlja najhitrejši, najvarnejši in najbolj energetsko učinkovit način kuhanja, saj posodo segreje neposredno in brez predhodnega segrevanja.

Plošča se popolnoma prilagodi vaši posodi in se segreje samo na predelu, kjer je površina posode. Neuporabljena površina zato ostane hladna, kar pomeni tako dodatno varnost kot varčevanje pri energiji.

Površina plošče je gladka, zato jo boste zlahka čistili, tako da bo vam nedvomno ostalo več časa za uživanje v hrani.

Indukcijske plošče niso samo izjemno učinkovite, ampak tudi prava paša za oči, saj imajo čudovit dizajn – elegantne in čiste linije so prava popestritev v vaši kuhinji.

Spoznajte različne vrste indukcijskih plošč Electrolux: Infinite Pro Z enim dotikom vklopite trojno premostitev InfinitePro™ in kuhalno ploščo spremenite v profesionalno kuhališče. Posodo hitro premikajte med tremi različnimi stopnjami segrevanja. Infinite FlexiBridge S kuhalno površino FlexiBridge uživajte v več prostora, da ustvarite jedi, ki jih obožujete. Do štiri različna kuhališča lahko združite na eni enakomerni temperaturi. Ko torej pripravljate obroke za celo družino, vam ni treba skrbeti, da bo posoda preveč vroča ali mrzla. Lahko se sprostite in uživate v slastnih rezultatih. Infinite Bridge Indukcijska kuhalna plošča Infinite zagotavlja največjo svobodo. Če posode pokrivajo eno izmed označenih mest s križci, jih lahko različnih velikosti in oblik postavite, kamorkoli želite.

Drugi zmagovalni kuharski pripomoček: parne pečice

Samo en korak vas loči do neverjetno okusnih jedi – dodajte paro. Electrolux je združil vrhunsko tehnologijo svojih pečic in jim dodal še pomoč pare.

Ne glede na to, ali pečete meso ali kruh, bo z dodatkom kančka pare hrana hrustljava navzven in polnega okusa v notranjosti. Para deluje skupaj z običajno toploto za izboljšanje okusa in tekstur.

Držite se svojih običajnih receptov, s parno pečico Electrolux bodo tokrat še bolj okusni: meso bo bolj mehko, kruh pa bo bolje vzhajal.

Electroluxova pečica CombiSteam Deluxe ima možnost nastavitev pare za vsak obrok. Funkcija kuhanje v sopari omogoča nežno kuhanje sestavin, kot so ribe, in sicer tako, da ohrani naravne hranilne snovi, vitamine in barvo. Uživajte v ostankih, ki so okusni, kot bi bili ravno kuhani, z nastavitvijo vroči zrak. Za pečenke, ki so mehke znotraj in hrustljave zunaj, pa izberite četrtinsko nastavitev pare.

Uživajte v izjemnih okusih ne glede na to, kaj kuhate. Sonda za meso, ki je na voljo pri Electroluxovih pečicah CombiSteam Pro in Deluxe, nadzoruje natančno količino dodane pare jedem. Tako se lahko vedno sprostite in veselite izvrstnih rezultatov.

Spoznajte Electroluxove parne pečice Pečica CombiSteam Izboljšajte meso in pecivo z združitvijo gretja zgoraj in spodaj ter pare. S kombinacijo kuhanja v sopari in funkcijo vročega zraka lahko svoje goste navdušite z zdravimi in okusnimi jedmi, ki so sočne pod čudovito zapečeno skorjo. Pečica CombiSteam Deluxe Poklicni kuharji kombinirajo kuhanje v sopari s suho vročino za najboljše okuse. Pri pečici CombiSteam Deluxe imate na voljo tri stopnje pare za doseganje istih rezultatov. Pečica CombiSteam Pro Vsak obrok bo posebna izkušnja, ko uporabljate pečico CombiSteam Pro s profesionalnim sistemom Full Taste Steam. Vključuje tri načine kuhanja – gretje, paro in kombinacijo obeh. V kombiniranem načinu bo pečica samodejno prilagodila ravno pravo kombinacijo gretja in pare. Tako vam pomaga, da vedno dosežete zlato in hrustljavo zunanjost in sočno notranjost jedi. Če pečete meso, kruh, ustvarjate rahle sladice ali uporabljate funkcijo SousVide, ki so jo navdahnili aparati, ustvarjeni za profesionalne restavracije – lahko ste prepričani, da bo vaše kuhanje doseglo višjo raven.

Kuhajte bolj zdravo, začinjajte naravno

Izvira iz usedlin soli, najdenih v Himalaji: Electroluxova solna plošča je zdrav in pameten način za začinjanje hrane. Ker je kamena sol polna mineralov, so jedi med kuhanjem obogatene z naravnimi okusi, torej ne potrebujejo dodatnega masla ali olja. Uporabite jo na kuhalni plošči ali žaru, v pečici ali kot ohlajen servirni krožnik. Ni pomembno, ali konzervirate, kuhate ali servirate, solna plošča bo vaš obrok spremenila v okusno doživetje.